Τσακαλώτος: Οι «one-off» ζημιές, η εξήγηση για τη μετοχή και το story που περιμένει… δικαίωση

Αποτελεί ένα από τα «φρέσκα» πρόσωπα του 2025, καθώς συστήθηκε με το Χρηματιστήριο μόλις πριν μερικούς μήνες, όταν κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την εισαγωγή στο ταμπλό της Αθήνας, «σηκώνοντας» από την αγορά το αξιοσημείωτο ποσό των 113 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η αρχική ευφορία οδήγησε την αξία της εταιρείας του έως τα 430 εκατ. ευρώ (6,1 ευρώ/μετοχή).

Όμως, η συνέχεια δεν ήταν εξίσου εντυπωσιακή, με τον ίδιο να βλέπει αφενός τη μετοχή να «χάνει» το σύνολο της μέχρι πρότινος ανόδου, αφετέρου τα οικονομικά μεγέθη να εμφανίζουν μια εικόνα όχι τόσο «λαμπερή», όσο θα επιθυμούσε.

Ο λόγος για τον Ορέστη Τσακαλώτο, συνιδρυτή και πρόεδρο της Qualco, ο οποίος έχει δημιουργήσει έναν δυνατό «παίχτη» στον ευρύτερο κλάδο της Τεχνολογίας, εστιάζοντας κυρίως στην αγορά λογισμικού, τεχνολογίας και εξατομικευμένων λύσεων για τον τομέα των πιστώσεων.

Το πελατολόγιο περιλαμβάνει σημαντικά ονόματα, όπως αυτά των Εθνικής, Eurobank, Πειραιώς, HSBC, ΔΕΗ, Helleniq Energy, Groupama, ERGO κ.α. Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι στην εταιρεία έχει επενδύσει ο αμερικανικός «γίγαντας» της Pimco, ο οποίος διατηρεί το 7,7% του μετοχικού κεφαλαίου (επένδυσε για πρώτη φορά το 2018).

Η αδυναμία του α’ εξαμήνου

Όλα αυτά, ωστόσο, μέχρι στιγμής έχουν φανεί από… λίγο έως καθόλου στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου, οπού η τιμή της μετοχής, παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, είναι «κολλημένη» στα επίπεδα της IPO (5,4 – 5,5 ευρώ).

Και η απάντηση στο «γιατί» αποτυπώθηκε στα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου. Ο Ορέστης Τσακαλώτος ανακοίνωσε καθαρές ζημιές -9,3 εκατ. ευρώ για τους μετόχους της μητρικής, καταγράφοντας την 4η χειρότερη επίδοση ανάμεσα στις εισηγμένες της Αθήνας.

Το αρνητικό αποτέλεσμα οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε έξοδα, τα οποία αφορούν α) τον μετασχηματισμό της μητρικής από αγγλική σε ελληνική νομική μορφή, β) την προετοιμασία για την εισαγωγή στο Χ.Α. και γ) τον εξορθολογισμό της δομής του Ομίλου. Δηλαδή σε παράγοντες, οι οποίοι λογικά δεν θα εμφανιστούν ξανά στο μέλλον.

Το story που γοητεύει

Την ίδια στιγμή, ο ρυθμός ανάπτυξης για την εταιρεία του Ορέστη Τσακαλώτου, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι παίζει… μπάλα μαζί με τον CEO και επίσης ιδρυτή της Qualco, Μιλτιάδη Γεωργαντζή, «τρέχει» με σταθερά διψήφιο ρυθμό (+18% στο α’ εξάμηνο του 2025), εν μέσω ενός ανοδικού κύκλου, ο οποίος περιλαμβάνει αφενός την περαιτέρω επέκταση στις αγορές δραστηριοποίησης , αφετέρου την υλοποίηση στοχευμένων εξαγορών (Empedus, Cenobe κ.α.), με στόχο τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.

Παράλληλα, η υγιής κεφαλαιακή βάση και ο χαμηλός καθαρός δανεισμός (15,7 εκατ. ευρώ) έρχονται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, αφήνοντας την υπόσχεση ότι τα αδύναμα μεγέθη του α’ εξαμήνου αποτελούν την εξαίρεση, η οποία πολύ σύντομα ( ; ) θα επιβεβαιώσει το story της 2ης μεγαλύτερης εισηγμένης tech-εταιρείας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)