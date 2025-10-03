Premia Properties: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο φοιτητικών εστιών – Απέκτησε νέο ακίνητο στην Καισαριανή 

Ακίνητο επί της οδού Ανδριανουπόλεως 45 στην Καισαριανή, απέκτησε η Premia Properties, έναντι τιμήματος 6,15 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται ειδικότερα για ενιαίο 5 όροφο κτίριο με 4 επίπεδα υπογείων, συνολικής επιφάνειας 12.541 τ.μ., το οποίο θα μετατραπεί σε φοιτητικές κατοικίες, δυναμικότητας περίπου 151 δωματίων. Στον ισόγειο χώρο θα δημιουργηθεί ένα ζωντανό περιβάλλον με 4 χώρους 700 τ.μ. με καταστήματα διασκέδασης και εστίασης που θα εξυπηρετούν τις εστίες αλλά και την γύρω περιοχή. Με βάση το πλάνο κατασκευής προβλέπεται η λειτουργεία μετά το καλοκαίρι του 2026.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, ο κλάδος της φοιτητικής κατοικίας παρουσιάζει σημαντική δυναμική και αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Premia, η οποία στοχεύει στην αναβάθμιση της φοιτητικής στέγασης μέσα από σύγχρονες υποδομές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με τη διαχείριση τους να ανατίθεται σε εξειδικευμένους operators όπως η Unity Smart Living . Όλα τα κτίρια σχεδιάζονται και ανακαινίζονται βάσει αυστηρών προτύπων και σύγχρονων τεχνολογιών, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον διαβίωσης για τους φοιτητές για όλη την περίοδο των σπουδών τους.

Το χαρτοφυλάκιο φοιτητικών εστιών και τα σχέδια ανάπτυξής του

Ήδη, η Premia διαθέτει επτά φοιτητικές εστίες σε λειτουργία, συνολικής δυναμικότητας 400 δωματίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ξάνθη (2), Βόλο και Λάρισα συνολικής αξίας 30 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προχωρά στην ανάπτυξη πέντε ακόμη φοιτητικών εστιών σε Αθήνα (Καισαριανή), Πάτρα, Ξάνθη, Ρόδο και Βόλο μέσω ανακατασκευής υφιστάμενων κτιρίων με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τρίτο τρίμηνο του 2026, συνολικής δυναμικότητας 400 δωματίων με το συνολικό ύψος επενδύσεων να υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωσή τους, η Premia θα διαθέτει συνολικά 12 κτίρια φοιτητικών εστιών σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας.

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει και άλλες επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο αυτό με στόχο να ξεπεράσει τα 1.000 δωμάτια μέχρι τέλος του 2026 και προοδευτικά να χτίσει ένα χαρτοφυλάκιο που θα φτάσει το ελάχιστο τα 2.000 δωμάτια, καλύπτοντας τις ανάγκες στέγασης σε πόλεις της Ελλάδας που έχουν μεγάλες πανεπιστημιακές σχολές και μεγάλο αριθμό φοιτητών.

«Προχωράμε με συνέπεια το πλάνο δημιουργίας όμορφων και λειτουργικών φοιτητικών εστιών σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας όπου σπουδάζουν φοιτητές καλύπτοντας μια ανάγκη με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές οι οποίες έλειπαν για χρόνια από την χώρα μας» δήλωσε σχετικά ο Ηλίας Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Sterner Stenhus και πρόεδρος του Δ.Σ. της Premia.