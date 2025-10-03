Δημήτρης Ανδριόπουλος: Στην αιχμή του real estate με φιλόδοξα έργα και υψηλής ποιότητας δυναμικό

Ο τομέας του real estate και της ανάπτυξης ακινήτων αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά και δυναµικά πεδία της οικονοµίας, ειδικά στην Ελλάδα, όπου η αναπτυξιακή πορεία, οι επενδυτές και οι στρατηγικές κινήσεις διαµορφώνουν το µέλλον της αγοράς.

Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται, οι µεγάλες εταιρείες κατασκευών και ανάπτυξης νέων έργων έχουν καταφέρει να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία νέων υποδοµών, κατοικιών, εµπορικών και τουριστικών χώρων, διαµορφώνοντας το τοπίο της σύγχρονης οικονοµίας.

Στη θέση αυτή, ο ∆ηµήτρης Ανδριόπουλος ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο επιδραστικούς και στρατηγικούς επιχειρηµατίες στον κλάδο. Με την έναρξη της λειτουργίας της DIMAND το 2005, κατάφερε να δηµιουργήσει ένα από τα πιο ισχυρά και αναγνωρίσιµα brands στον χώρο των αναπτύξεων και επενδύσεων ακινήτων στην Ελλάδα. Έθεσε ως στρατηγική προτεραιότητα την υλοποίηση επενδύσεων µε πολλαπλασιαστικό αποτύπωµα, εστιάζοντας σε έργα αστικής ανάπλασης και την αναγέννηση κτιρίων µε ιστορική σηµασία, που εξελίσσονται σε σύγχρονα τοπόσηµα µε θετικό οικονοµικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Η επιλογή του να προχωρήσει σε επενδύσεις και να διαχειριστεί έργα που ενίσχυσαν το τοπικό και εθνικό περιβάλλον, αποδείχθηκε σωστή. Με την επιµονή και το πείσµα του, κατάφερε να αναδειχθεί σε έναν από τους µεγαλύτερους παράγοντες του κλάδου, µε έργα µεγάλης κλίµακας, αστικές αναπλάσεις, ακίνητα µικτών χρήσεων, ξενοδοχεία και γήπεδα.

Με το ισχυρό χαρτοφυλάκιό του και συνεργασίες µε διεθνείς και εγχώριους φορείς, η DIMAND έχει καταφέρει να τοποθετηθεί στη κορυφή του ελληνικού real estate. Οι επενδύσεις της στηρίζονται σε σταθερές βάσεις µε προσεκτική επιλογή έργων, στρατηγική επέκταση σε διάφορους τοµείς και µε το βλέµµα στραµµένο στην πράσινη ανάπτυξη και την καινοτοµία. Η φιλοσοφία του βασίζεται στο ότι η επιτυχία δεν έρχεται τυχαία, αλλά µε το σωστό πλάνο, την εργατικότητα και την υποµονή.

Ο ∆ηµήτρης Ανδριόπουλος, πρωτοπόρος στον χώρο των ακινήτων, ξεχωρίζει για τη δυναµική του προσέγγιση και την ικανότητα να διαβάζει σωστά τις τάσεις της αγοράς. Με το βλέµµα στραµµένο σε µια µακροπρόθεσµη στρατηγική, η άποψή του είναι πως τα κέρδη που επανεπενδύονται στον τοµέα αποτελούν την πιο σοφή επιλογή για την αύξηση της αξίας της εταιρείας και την ενίσχυση της µακροπρόθεσµης κερδοφορίας.

Η στρατηγική

Η στρατηγική του ∆. Ανδριόπουλου περιλαµβάνει την αξιοποίηση ακινήτων µε ιδιαίτερο επενδυτικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον, όπως οι δύο σηµαντικές εξαγορές που πραγµατοποίησε πρόσφατα, στην αµερικανική βάση Ηρακλείου και στο Κτήµα Καµπά. Επιπλέον, ο Όµιλός του διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του και προχωρεί σε έργα µε χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης κοντά στα τέσσερα χρόνια, µε στόχο να δηµιουργήσει ένα pipeline που θα µεγαλώσει τα επόµενα χρόνια και θα συνεχίσει να εξασφαλίζει την κερδοφορία. Το σχέδιο στοχεύει σε επενδύσεις άνω των 800 εκατ. ευρώ µέχρι το 2031, µε έµφαση στην ανάπτυξη projects, µε κάθε έργο να εντάσσεται σε µια ευρύτερη δοµή βιωσιµότητας και καινοτοµίας.

Αναζητώντας ευκαιρίες στον τοµέα των developments, ο κ. Ανδριόπουλος εξετάζει ευρύτερες χρήσεις, όπως οικιστικές, ξενοδοχειακές, F&B και γραφειακές, προκειµένου να δηµιουργήσει ένα πολυλειτουργικό µίγµα. Το ίδιο ισχύει και για το έργο στην παλιά αµερικανική βάση Ηρακλείου, όπου η χρήση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος επιτρέπει την ανάπτυξη πολλαπλών χρήσεων, από τον τουρισµό µέχρι τον αθλητισµό και την αναψυχή.

Παράλληλα, ο ∆. Ανδριόπουλος τονίζει τη σηµασία τόσο της διεθνούς συνεργασίας και της προσέλκυσης κεφαλαίων από ξένους επενδυτές και funds όσο και της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας. Οι συζητήσεις µε πολλά διεθνή κεφάλαια και η συµµετοχή σε projects φιλοξενίας είναι µέρος του σχεδιασµού για την περαιτέρω επέκταση της εταιρείας. Ο ίδιος πιστεύει πως η εξερεύνηση νέων αγορών και η προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, µε έµφαση σε κοινωνική κατοικία και πράσινα έργα, αποτελούν το µέλλον για την ανάπτυξη της εταιρείας και της αγοράς γενικότερα.

Το όραµά του είναι να διατηρήσει την DIMAND στην αιχµή του ελληνικού real estate και ταυτόχρονα να την αναδείξει σε διεθνή παίκτη, αξιοποιώντας τη βαθιά εµπειρία της εταιρείας, τη συνέπεια στην υλοποίηση έργων και το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναµικό της. Πιστεύει πως η επιτυχία βασίζεται στη διαρκή παρακολούθηση των τάσεων, στη σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, στην καινοτοµία και την προσαρµοστικότητα, καθώς και στην αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων και των έργων, ώστε να διατηρηθεί στην κορυφή του κλάδου και να συνεχίσει την ανοδική πορεία της εταιρείας.

Τι μας είπε για το όραμά του

«Το όραμα είναι μια πολυδιάστατη έννοια, επηρεασμένη από τις προσωπικές εμπειρίες, τις αξίες και τις προσλαμβάνουσες του κάθε ανθρώπου. Για να εξωτερικευθεί και να εμπνεύσει ευρύτερα ακροατήρια, χρειάζεται να αποδοθεί με σαφήνεια και απλότητα.

Το δικό μου όραμα είναι να επηρεάσω θετικά όσο περισσότερους νέους ανθρώπους γίνεται, να τους ενδυναμώσω, ώστε να πιστέψουν στον εαυτό τους νωρίς και να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση που απαιτείται για να τολμήσουν τα βήματα που οδηγούν

στην πρόοδο.

Η συνταγή που προτείνω είναι απλή: “Να επιχειρούν, να τολμούν και να αποτυγχάνουν”. Αν επέλεγα έναν προκλητικό τίτλο, θα έλεγα “να ωθήσω τους νέους στο να τσαλακωθούν”. Γιατί η αποτυχία είναι δάσκαλος και στάδιο εξέλιξης, είναι ένα βήμα απαραίτητο στον δρόμο προς την επιτυχία.

Αυτό που λέω στους νέους είναι να πράξουν, να δράσουν χωρίς φόβο και να αλληλεπιδράσουν και μέσα από αυτή τη διαδικασία η πρόοδος θα έρθει.

Το όραμά μου είναι να δω μια νέα γενιά που δεν φοβάται να αποτύχει, γιατί καταλαβαίνει πως η αποτυχία δεν είναι το τέλος, αλλά το μονοπάτι προς την ενδυνάμωσή της».