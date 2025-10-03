Athens Riviera Summit: Ελληνική εξωστρέφεια με αιχμή τη Μέση Ανατολή

Πολιτική και οικονομική γέφυρα ανάμεσα σε Ευρώπη και σε Μέση Ανατολή επιδιώκει να γίνει η Ελλάδα στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εξωστρέφειας, όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης από το βήμα του 2ου Athens Riviera Summit, που διεξάγεται το τριήμερο 1-3 Οκτωβρίου.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης, αλλά αν συμπεριλάβετε τη Μέση Ανατολή, βρισκόμαστε ακριβώς στο κέντρο της, οπότε αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε: να γίνουμε μια γέφυρα, τόσο από πολιτική όσο και από οικονομική άποψη, για να αυξήσουμε τη συνεργασία και μέσω αυτής, να προωθήσουμε επίσης μια κοινή ευημερία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αν. υπουργός, αναφερόμενος τόσο στην Ινδία αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα των οποίων εκπρόσωποι ήταν παρόντες.

Νέοι τομείς συνεργασίας Ελλάδας- ΗΑΕ

Στη συνέχεια μάλιστα, στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε ο κ. Θεοχάρης με τον H.E. Mohammad Alhawi, Υφυπουργό του Υπουργείου Επενδύσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έγινε φανερό ότι και οι δύο μεριές αναζητούν νέους τομείς συνεργασίας.

«Θα εξετάσουμε νέους τομείς, όπως για παράδειγμα την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν θέσει την τεχνολογική στρατηγική στο επίκεντρο, και νομίζω ότι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός.

«Η Ελλάδα για εμάς είναι επίσης μια πύλη προς την Ευρώπη. Είμαστε επίσης μέρος της και αναγνωρίζουμε την αξία της», είπε H.E. Mohammad Alhawi.

Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας

Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας παρουσίασε, από την άλλη, ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, η οποία εγκρίθηκε πριν περίπου ένα μήνα. Αυτά μεταξύ άλλων είναι: 1) το πενταετές στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας σε ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 2026-30, με συγκεκριμένες προτεραιότητες 2) ο μετασχηματισμός του Enterprise Greece σε ένα ολοκληρωμένο πάροχο υπηρεσιών και σε ένα δυναμικό επενδυτή για όλα τα στάδια της επένδυσης και 3) η ριζική μεταρρύθμιση του Export Credit Greece, όπου εκεί ανακοίνωσε ότι πολύ σύντομα θα δημιουργηθούν δύο θυγατρικές, μία ασφαλιστική- για την ασφάλιση βραχυπρόθεσμων πιστώσεων- και μία για την πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).

Ταμείο ανάκαμψης & χρηματοδότηση

Αισιόδοξη αλλά και σίγουρη ότι θα αξιοποιηθούν πλήρως οι οικονομικοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης εμφανίστηκε η Αικατερίνη Οικονόμου, Γενική Γραμματέας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η ίδια: «Είναι δεδομένο αυτό. Καταβάλλουμε όλοι κάθε δυνατή προσπάθεια και θα προλάβουμε και τους χρόνους και την υλοποίηση τόσο το σκέλος που αφορά την επιχειρηματικότητα όσο και το σκέλος των υποδομών», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο χρηματοδοτεί μεγάλα εμβληματικά έργα υποδομών, για την κοινωνική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, προϊδέασε το κοινό ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθούν περισσότερα πάνω σε αυτό.

Παράλληλα, από τη μεριά του ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος αν. διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & τις Επενδύσεις εξήγησε πώς το Υπερταμείο χρηματοδοτεί επιχειρηματικά σχέδια που είναι bankable, που έχουν δηλαδή όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να χρηματοδοτηθούν. «Μοχλεύουμε έργα τα οποία θεωρούμε ότι είναι bankable projects. Στηρίζουμε τα έργα αυτά, δηλαδή, βασιζόμενοι καθαρά στους θεσμικούς όρους της αγοράς», ανέφερε ο ίδιος, εξηγώντας παράλληλα πώς αξιοποιούνται οι τεχνικοί και μετρήσιμοι όροι ώστε αυτά τα έργα να έχουν ένα επιχειρηματικό πλάνο έτοιμο προς αξιολόγηση.

H ασφάλεια στο επίκεντρο

Η ασφάλεια, από τη ανθεκτικότητα και τη συνδεσιμότητα των υποδομών μέχρι το γεωπολιτικό σκηνικό, αναδείχθηκε ως η πιο κρίσιμη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει το σύστημα υποδομών των Βαλκανίων. Σε έναν εκτενή διάλογο οι υπουργοί χωρών των Βαλκανίων -Ελλάδας, Βουλγαρίας και Κύπρου- συμφώνησαν στο ότι πλέον το σύστημα υποδομών συνολικά των Βαλκανίων αλλά και των χωρών τους έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλές προκλήσεις, με κυριότερη την ασφάλεια: από την ασφάλεια στους δρόμους μέχρι την ασφάλεια των υποδομών άμυνας. Σημειώνεται δε, ότι ο Έλληνας υπουργός Υποδομών και Μεταφφορών Χρήστος Δήμας, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας Grozdan Karadjov και ο Υπουργός μεταφορών της Κύπρου Αλέξης Βαφειάδης δεσμεύτηκαν για συνεργατικότητα στα Βαλκάνια.

«Η σημερινή συνάντηση αποτελεί, απτή απόδειξη της κοινής μας αποφασιστικότητας να συνεργαστούμε για ένα ασφαλέστερο και πιο ανθεκτικό μέλλον (στις υποδομές)», δήλωσε και ο Έλληνας Υπουργός Χρήστος Δήμας, ενώ ανέφερε επίσης ότι ήδη συνεργάζεται η ελληνική κυβέρνηση με τη Βουλγαρία για ένα κοινό σχέδιο δράσης.

«Πρέπει να δράσουμε με όραμα, συντονισμό και αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Grozdan Karadjov.

«Η συνδεσιμότητα και όλες οι προσπάθειές μας για την επίτευξή της αποτελούν για εμάς μια ευκαιρία να δείξουμε σε όλους τους περιφερειακούς εταίρους ότι είμαστε ειρηνικές χώρες που επιδιώκουν να βελτιώσουν το εμπόριο, να αναβαθμίσουν το βιοτικό επίπεδο και να εξάγουν τον πολιτισμό τους», ανέφερε με τη σειρά του ο Αλέξης Βαφειάδης.

Στρατηγικές επενδύσεις

Για τις στρατηγικές επενδύσεις, η Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, δήλωσε χαρακτηριστικά πως υπάρχει μια «δυσκολία ως προς το μέγεθος των επενδύσεων, καθώς δεν υπάρχουν ακόμα μεγάλα έργα έτοιμα, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί γιατί τα χρήματα τα έρθουν».

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα αποτελεί σαφώς ένα λαμπρό παράδειγμα στρατηγικών επενδύσεων και δε θα μπορούσε άλλωστε να λείπει και από τη 2η μέρα του συνεδρίου, ενώ όπως συζητήθηκε, θα είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένη έως το 2030 με τις επενδύσεις να αναλογούν στο εντυπωσιακό ποσό των 200 εκ. ευρώ ανά χιλιόμετρο.

Εν συνεχεία, συζητήθηκε ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις, αλλά και το πώς αυτή θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και τον μετασχηματισμό τους με παράλληλη ανάγκη ρύθμισης του, από τους Simon Blagden CBE, Former Chair of UK Government’s Building Digital UK & Industry Chair of the UK Parliamentary ICT Forum, Δημήτρη Πρίμπα, General Manager της IBM για Ελλάδα και Κύπρο και Αφροδίτης Σεβαστής, Chief Technology Officer του Υπερταμείου.

Κέντρο διαλόγου

Το Athens Riviera Summit 2025 που διεξάγεται στα Αστέρια Γλυφάδας, με χορηγό επικοινωνίας τη «Ναυτεμπορική», φέρνει την Αθηναϊκή Ριβιέρα στο επίκεντρο του διεθνούς επιχειρηματικού διαλόγου.Η φετινή διοργάνωση, που ολοκληρώνεται σήμερα, έχει συγκεντρώσει κορυφαίους διεθνείς και Έλληνες εκπροσώπους θεσμών, επενδυτές και ανώτατα στελέχη σηματοδοτώντας μια τριήμερη συνάντηση υψηλού επιπέδου για την οικονομική διπλωματία.