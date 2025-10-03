Αναπτύσσεται η Freedom 24: Δεύτερο γραφείο στη Λεμεσό

Η Freedom24, ευρωπαϊκή θυγατρική του ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιώνFreedom Holding Corp., άνοιξε το δεύτερο κεντρικό της γραφείο στη Λεμεσό της Κύπρου.

Το νέο κτίριο, Freedom Tower II, αποτελεί σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση του ομίλου ως κορυφαίου παρόχου fintech.

Η λειτουργία του, Freedom Tower II καταδεικνύει τη δυναμική πορεία ανάπτυξης της Freedom24 στην Ευρώπη.

Η Λεμεσός αποτελεί εδώ και χρόνια το κέντρο των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της εταιρείας και έδρα των κεντρικών τη ςγραφείων, τα οποία απασχολούν σήμερα πάνω από 500 επαγγελματίες, που στηρίζουν την αποστολή τηςFreedom24 να παρέχει καινοτόμες και τεχνολογικά προηγμένες χρηματοοικονομικές λύσεις.

Ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες της Κύπρου, η Freedom24 υποστηρίζει ενεργά τοπικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

«Το Freedom Tower II αντικατοπτρίζει το όραμά μας για το μέλλον», δήλωσε ο Evgenii Tiapkin, Εκτελεστικός Διευθυντής της Freedom24.

«Αυτή η επένδυση όχι μόνο ενισχύει την παρουσία μας στην Ευρώπη, αλλά δείχνει και την εμπιστοσύνη μας στην Κύπρο, η οποία αναδεικνύεται σταθερά ως ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο».