Nespresso Ελλάς: Άνοδος τζίρου 17,5% – Κερδοφόρο χαρμάνι παρά τις πιέσεις στον καφέ

Ιδιαίτερα κερδοφόρο «χαρμάνι» καβούρδισε το 2024 η Nespresso Ελλάς η οποία κατέχει υψηλό μερίδιο στην κατηγορία της κάψουλας καφέ, η κατανάλωση της οποίας βαίνει αυξανόμενη στην εγχώρια αγορά.

Ωστόσο παρά την θετική προοπτική της κατηγορίας το «στοίχημα» για την ελληνική θυγατρική της ελβετικής Société des Produits Nestlé S.A είναι να επιτύχει ισορροπία εμπορικής ανάπτυξης, με την πληθωριστική επιβάρυνση στο κόστος του καφέ.

Για την εφετινή χρονιά η στρατηγική της εταιρείας προσανατολίζεται στην αύξηση της πελατειακής της βάσης, των πωλήσεων των μηχανών νέας τεχνολογίας Vertuo, και των πωλήσεων καφέ, με πολλαπλά καινοτόμα προϊόντα. Στόχος είναι η αύξηση τζίρου να προκύψει από όλα τα κανάλια πωλήσεων (Boutiques, eCommerce, HoReCA).

Παράλληλα η εταιρεία διευρύνει την εγχώρια παρουσία του δικτύου των boutique καταστημάτων στην Αττική, ενώ εξετάζει και το ενδέχόμενο να επεκταθεί και σε περιοχές με υψηλό τουριστικό ενδιαφέρον. Σήμερα το δίκτυο της εταιρείας μετράει 13 Nespresso Boutiques, με τις τελευταίες προσθήκες να αφορούν στο The Mall Athens το 2024 και νέα Boutique στο River West το 2025.

Οι οικονομικές επιδόσεις

Σχετικά με την πορεία της περσινής χρονιάς, οι επιδόσεις της Nespresso Hellas «μεταφράζονται» σε αύξηση εσόδων κατά 17,5% στα 52,19 εκατ. ευρώ έναντι 44,39 εκατ. ευρώ το 2023. Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 17,7% στα 22,8 εκατ. ευρώ ενώ η προ φόρων κερδοφορία κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά 41% και ανήλθε σε 1,89 εκατ. ευρώ έναντι 1,34 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ακόμα ισχυρότερη άνοδο εμφάνισαν τα καθαρά αποτελέσματα τα οποία κατέγραψαν αύξηση 43,5% και ανήλθαν σε 1,4 εκατ ευρώ έναντι 0,975 εκατ. ευρώ το 2023.

Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού της εταιρείας ανήλθε 19,8 εκατ. ευρώ έναντι 14,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, με το σύνολο των υποχρεώσεων να διαμορφώνεται στο τέλος του 2024 σε 17,6 εκατ. ευρώ.

Παρά τη θετική πορεία, η εταιρεία έχει διαχειριστεί τις σημαντικές προκλήσεις που συνδέονται με τη διεθνή αγορά καφέ, όπου οι διακυμάνσεις στις τιμές και οι πιέσεις στην παραγωγή παραμένουν έντονες. Οι συνεχείς διακυμάνσεις που καταγράφονται στο χρηματιστήριο του καφέ παραμένουν.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον καφέ Arabica κυμάνθηκαν γύρω στα 3,8 δολάρια ανά λίβρα, κοντά στο υψηλότερο επίπεδό τους από τα μέσα Σεπτεμβρίου, εν μέσω ανησυχιών για τις καιρικές συνθήκες στην κορυφαία χώρα παραγωγής, τη Βραζιλία, και την περιορισμένη παγκόσμια προσφορά, που επιδεινώνεται από τους δασμούς των ΗΠΑ. Σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις της Climatempo, οι ξηρές και ζεστές συνθήκες θα κυριαρχήσουν στη Βραζιλία τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την κρίσιμη περίοδο ανθοφορίας για τη συγκομιδή του 2026.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., σε ετήσια βάση η τιμή του καφέ τον Αύγουστο έχει αυξηθεί κατά 18,5%, εξέλιξη που δεν αφήνει αλώβητη την κατανάλωση, παρά την ανοδική πορεία που συνεχίζει να καταγράφει η κατηγορία της κάψουλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία εταιρειών ερευνών το 2024 στο σύνολο της αγοράς ο όγκος της κατηγορίας υπολογίζεται σε 7,5% και η αξία στο 18% του καφέ που πωλείται στο οργανωμένο λιανεμπόριο.