Συνήγορος του Καταναλωτή: Έγγραφη σύσταση σε ασφαλιστική εταιρεία για καταγγελία ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής

Έγγραφη σύσταση προς την ασφαλιστική εταιρεία «NN Ελληνική Μονοπρόσωπη ΑΑΕΖ» απηύθυνε σήμερα σήμερα ο Συνήγορος του Καταναλωτή, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για «άκυρη καταγγελία ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλίστρων και μη τήρηση των προϋποθέσεων για την έγκυρη ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης».

Η Ανεξάρτητη Αρχή αναφέρει στη σχετική ανάρτησή της στην ηλεκτρονική σελίδα της ότι είναι «αβάσιμη η επίκληση εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας της καταργημένης πλέον διάταξης 2Α του ν.2251/1994 στο θέμα της καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης λόγω μη εμπρόθεσμης πληρωμής ασφαλίστρων».

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Απευθύνει σύσταση προς την ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «NN Ελληνική Μονοπρόσωπη ΑΑΕΖ» να προβεί στην επαναφορά του υπ’ αριθμ. (…) ασφαλιστηρίου συμβολαίου του κ. (…) και να αναγνωρίσει ότι εξακολουθεί να τελεί σε ισχύ συνεχώς και αδιαλείπτως από την έναρξη της ισχύος του, με τους επιμέρους συμβατικούς όρους που είχαν συνομολογηθεί κατά την ημερομηνία της σύναψής του, θεωρώντας την καταγγελία ως άκυρη και μηδέποτε γενομένη, υπό την προϋπόθεση της καταβολής του οφειλομένου ασφαλίστρου σε περίπτωση που αυτό δεν έχει ήδη καταβληθεί.

ΙΙ) Καλεί την αναφερόμενη να γνωστοποιήσει εγγράφως εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της παρούσας, εάν αποδέχεται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση.

ΙΙΙ) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η αναφερόμενη δεν αποδεχθεί τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση, τότε ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» θα ενεργήσει σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.3297/2004 (ΦΕΚ Α’ 259/23.12.2004).