Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών : «Το clawback απειλεί τη βιωσιμότητα πάνω από το 60% των μονάδων»

«Σε οριακό σημείο επιβίωσης βρίσκονται οι ιδιωτικές κλινικές, εξαιτίας των υπέρογκων επιβαρύνσεων από το clawback και το rebate. Με ποσοστά που ξεπερνούν το 60%, η βιωσιμότητα πολλών μονάδων απειλείται άμεσα και σοβαρά, ενώ στερείται η δυνατότητα επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές». Τα παραπάνω ανέφερε η Βανέσα Δελημήτρου, πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος (ΣΙΚΕ) και Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του ELITOUR.

«Συνεχίζουμε να αναζητούμε ακόμα δίαυλο επικοινωνίας με τον ΕΟΠΥΥ, γεγονός που επιτείνει το αδιέξοδο. Ζητούμε άμεση επανεξέταση του πλαισίου, με δίκαια και διαφανή κριτήρια, ώστε να προστατευθεί η συνέχιση της λειτουργίας μας και η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της χώρας» είπε η κ. Δελημήτρου, από το βήμα του InnoHealth Forum.

Οι προτάσεις του ΣΙΚΕ

* Ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και αλλαγή φιλοσοφίας στη διαχείριση των πόρων.

* Προσαρμοσμένα ποιοτικά κριτήρια, με έμφαση στη φροντίδα, τη συμμόρφωση και την ασφάλεια, αντί για αποκλειστικά ποσοτικές παραμέτρους.

* Διαφάνεια και έγκαιρη ενημέρωση στον μηχανισμό clawback, ώστε να επιτρέπεται προσαρμογή και πρόληψη.

* Μείωση της προείσπραξης clawback στο 30%.

* Ρύθμιση οφειλών claw back προηγούμενων ετών σε 120 δόσεις.

* Θεσμοθέτηση διαβούλευσης πριν την εφαρμογή νέων μέτρων, με τη συμμετοχή όλων των παρόχων.

* Διακριτοί προϋπολογισμοί για τις μικρές κλινικές, με βάση τις γεωγραφικές και λειτουργικές συνθήκες.

* Τεχνική και οικονομική στήριξη για την εφαρμογή ποιοτικών απαιτήσεων, ώστε η ποιότητα να επιτυγχάνεται στην πράξη και όχι απλώς τυπικά.

Η Βανέσα Δεληχρήστου, συμμετείχε ως ομιλήτρια στο πάνελ: «Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας και οι Ειδικοί στην Ιατρική Τεχνολογία Επιταχύνουν την Καινοτομία». Κατά την τοποθέτησή της, ανέδειξε «τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ιδιωτικές κλινικές στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος υγείας». Εστίασε ιδιαίτερα στη συμβολή τους στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και τη συνεχή επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη του ψηφιακού μετασχηματισμού για το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα.

Όπως επεσήμανε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός άρχισε να εφαρμόζεται στα μέλη -κλινικές του ΣΙΚΕ και δεν αφορά απλώς την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εργαλείων, αλλά την πλήρη αλλαγή του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται, προσφέρονται και παρακολουθούνται οι υπηρεσίες υγείας.