Εθνική – Πειραιώς: Αλλάζει ο «χάρτης» των τραπεζοασφαλειών

Αντίστροφα μετρά η ασφαλιστική αγορά για τις ανακοινώσεις των τραπεζών Εθνικής και Πειραιώς σχετικά με το τι προτίθενται να πράξουν για τη δραστηριότητά τους στον τομέα του bancassurance.

Η Εθνική Τράπεζα φέρεται να είναι έτοιμη να ανακοινώσει τους νέους εταίρους της στην ιδιωτική ασφάλιση, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς ανασχεδιάζει τη στρατηγική ανάπτυξης της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθότι σύντομα θα περάσει υπό τον απόλυτο έλεγχό της.

Οι κινήσεις των δύο τραπεζών έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και για την ιδιωτική ασφάλιση, καθότι διαχειρίζονται ασφάλιστρα της τάξης του 0,5 δισ. ευρώ, ενώ οι αποφάσεις που θα λάβουν εμπλέκουν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον πέντε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, κρίνοντας από τις πληροφορίες που διακινούνται στον κλάδο. Βέβαια, οι δύο τραπεζικοί όμιλοι κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για τα όσα σχεδιάζουν.

Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Πηγές της «Ν» αναφέρουν ότι η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση με τη ΝΝ, προκειμένου να συνάψει πολυετές συμφωνητικό bancassurance, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο εξαγοράς μειοψηφικού πακέτο στην εταιρεία, που θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 30% με 35%. Για την κάλυψη των αναγκών της στον τομέα των Γενικών Ασφαλίσεων -καθότι, όπως είναι γνωστό, η ΝΝ δεν δραστηριοποιείται ανάλογα-, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Interamerican, με την οποία είχε ξεκινήσει ανάλογες συζητήσεις, ήδη, πριν από τις αρχές του καλοκαιριού, ενώ, κατά άλλες πηγές, επαφές διενεργούνται και με την Allianz, πάντα για τις Γενικές Ασφαλίσεις.

Υπάρχουν, πάντως, και πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η Eθνική Tράπεζα θα ενδιαφερόταν να αναπτύξει ένα πολυκαναλικό σύστημα διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων από το δίκτυό της.

Όσο για την ERGO, της οποίας το συμβόλαιο με την Τράπεζα Πειραιώς θα διακοπεί, φαίνεται να βρίσκεται προς αναζήτηση νέου τραπεζικού εταίρου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει ανοίξει «παράθυρο» διαβούλευσης με την Εθνική Τράπεζα, οπότε μένει να φανεί πώς θα καλύψει ή αν θα καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί στην παραγωγή της από τη λύση της συνεργασίας της με την Τράπεζα Πειραιώς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι άλλες δύο συστημικές τράπεζες έχουν «κλειδωμένους» ασφαλιστικούς εταίρους, η μία, δε, διαθέτει και μετοχική συνεργασία, οπότε δύσκολα η ERGO θα μπορούσε να συνάψει νέα τραπεζοασφαλιστική σύμβαση ανάλογου βεληνεκούς με αυτήν που διαθέτει σήμερα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για τη διαμόρφωση του νέου χάρτη bancassurance στην Ελλάδα και τις νέες συμβάσεις που θα συνάψει η Εθνική Τράπεζα υπάρχει εντονότατο παρασκήνιο, δεδομένου ότι ισχυροί παίκτες της ασφαλιστικής αγοράς πιέζουν προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να πάρουν «πόστα» σε ένα εκ των ισχυρότερων τραπεζικών δικτύων της χώρας. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξουν και εκπλήξεις, ικανές να προκαλέσουν γενικότερο ντόμινο εξελίξεων στην ασφαλιστική αγορά. Πολλά θα κριθούν και από το κατά πόσον η Εθνική Τράπεζα θα θελήσει να αποκτήσει μετοχική συνεργασία με τους νέους εταίρους της στην ασφαλιστική αγορά ή τον νέο εταίρο της, αν και εφόσον στη σχεδιαζόμενη συνεργασία εμπλακεί μια εταιρεία με δραστηριότητα και στους δύο βασικούς κλάδους ασφάλισης.

Η αξία του χαρτοφυλακίου

Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι η Εθνική Ασφαλιστική, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας, πραγματοποιεί παραγωγή αξίας 80 εκατ. ευρώ στη λιανική, στην οποία θα πρέπει να προστεθούν και οι πωλήσεις σε single premium προϊόντα, οι οποίες αυξάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα έσοδά της, όποτε κάθε ανάλογο προϊόν τοποθετείται στην αγορά.

Από την πλευρά της, η ΝΝ φέρεται να έχει αναπτύξει τραπεζοασφαλιστική δραστηριότητα (ασφαλίσεις Ζωής) με την Τράπεζα Πειραιώς, που υπερβαίνει σε αξία τα 300 εκατ. ευρώ και η δραστηριότητα της ERGO στις Γενικές Ασφάλειες υπολογίζεται στα 150 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τη ΝΝ, το μεγαλύτερο στοίχημά της θα είναι να επιτύχει με τον νέο τραπεζικό εταίρο της τις υψηλές επιδόσεις που αναπτύσσει με το δίκτυο της Πειραιώς.

Το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι θα απαιτηθεί περίπου ένας χρόνος, ώστε οι δύο τραπεζικοί όμιλοι να επανατοποθετηθούν στην ιδιωτική ασφάλιση με νέα σχήματα, ενώ σε κάθε περίπτωση οι προβλεπόμενες από τον νόμο εγκρίσεις για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα δοθούν εντός του 2025.

Εν συνεχεία, θα κινηθούν οι διαδικασίες μεταβίβασης του 90% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής που απέκτησε η Τράπεζα Πειραιώς από το CVC, για να ακολουθήσει, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και η εξαγορά του υπολειπόμενου 10% από την Εθνική Τράπεζα.

Από την πλευρά της η Εθνική Τράπεζα θα κληθεί να ανακοινώσει τους νέους συνεργάτες της στις ασφάλειες, όπως και το πότε θα λύσει τη συνεργασία της με την Εθνική Ασφαλιστική, καθότι πρόκειται για συμβόλαιο μακράς διαρκείας ,που σε καμία περίπτωση δεν θα εκπνεύσει. Το σπάσιμό του θα σημάνει, φυσικά, και την καταβολή των προβλεπόμενων penalties.

Έως ότου αλλάξει ασφαλιστικό εταίρο η Εθνική Τράπεζα, η Εθνική Ασφαλιστική στο bancassurance θα δραστηριοποιείται μέσω του τραπεζικού δικτύου της Εθνικής, καταβάλλοντας τις σχετικές προμήθειες σε αυτήν και στην Τράπεζα Πειραιώς τα εταιρικά κέρδη της.