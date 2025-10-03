Το μαρτύριο του μαρμάρου – Ο 4ετής εγκλωβισμός στις ζημιές και το ξέφωτο της Κρήτης

Συνεχίζεται το μαρτύριο του… μαρμάρου για την Ιουλία Χαΐδά, αναπληρώτρια CEO της Ικτίνος και κόρη του ιδρυτή της ιστορικής μαρμαρο-βιομηχανίας, η οποία παραμένει σε ζημιογόνο έδαφος για ακόμη ένα εξάμηνο.

Παρά το σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο προβλέπει τη διείσδυση σε νέες αγορές, τη μείωση του δανεισμού και την αύξηση της παραγωγής (επέκταση λατομείου στον Βώλακα, ενεργοποίηση λατομείου στον Άγιο Πέτρο), οι κινήσεις της έμπειρης manager δεν δείχνουν να αποδίδουν μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα.

Τα στοιχεία από το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους δεν αφήνουν περιθώρια για πολλά… χαμόγελα στην Ιουλία Χαΐδά, η οποία βλέπει τα EBITDA να περιορίζονται κατά -25% (από 2,4 σε 1,8 εκατ. ευρώ) και το καθαρό αποτέλεσμα να παραμένει ζημιογόνο (από -1,7 σε -2,2 εκατ. ευρώ), θέτοντας τις βάσεις για την 4η διαδοχική αρνητική χρονιά (σταθερά ζημιογόνες οι χρήσεις από το 2021).

Η βασική πηγή των προβλημάτων για την αναπληρώτρια CEO, η οποία συγκαταλέγεται και στους βασικούς μετόχους της μαρμαρο-βιομηχανίας, εδράζεται στην κατακόρυφη μείωση της ζήτησης από την Κίνα, η οποία μέχρι και πριν μερικά χρόνια απορροφούσε το 60% του συνολικού τζίρου. Επιβαρυντικά, φυσικά, λειτουργούν τα αυξημένη κόστη σε παραγωγή, ενέργεια και εργασία.

«Καμπανάκι» από τη ρευστότητα

«Καμπανάκι» για την Ιουλία Χαϊδά, η οποία έχει λάβει το «χρίσμα» της διαδοχής από τον πατέρα της, Ευάγγελο, κρούουν και τα στοιχεία από το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου, το οποίο στο α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε -20,6 εκατ. ευρώ, αναγκάζοντας τον ορκωτό λογιστή να κάνει λόγο για «ουσιώδη αβεβαιότητα σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας».

Για να αντιμετωπίσει την παραπάνω κατάσταση, η αναπληρώτρια CEO έχει βάλει… μπρος για την πώληση του επενδυτικού ακινήτου που διαθέτει στην Κρήτη. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει ήδη έρθει σε επαφές με υποψήφιους επενδυτές, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική συμφωνία.

Σε κάθε περίπτωση, η ρευστότητα που θα αποκομίσει από τη μελλοντική πώληση του ακινήτου, η οποία συνιστά μονόδρομο, θα προσφέρει πολύτιμες ανάσες, βγάζοντας την εισηγμένη από τη δύσκολη θέση.

Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα εξακολουθεί να εδράζεται στη βασική δραστηριότητα του Ομίλου, η οποία δεν αποδίδει τα αναμενόμενα, αναγκάζοντας την Ιουλία Χαΐδά να προχωρά σε διαδοχικά updates του business plan.

Το γεγονός δε ότι η εισηγμένη ετοιμάζεται να μείνει μακριά από την κερδοφορία για 4ο διαδοχικό έτος καθιστά ακόμη πιο πιεστική την ανάγκη, ώστε η αναπληρώτρια CEO να βρει επιτέλους τον δρόμο προς το… ξέφωτο.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)