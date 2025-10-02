Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ): Σημαντική αύξηση του EBITDA κατά 57% το 2024

Σημαντική βελτίωση σε βασικά οικονομικά μεγέθη κατέγραψε το 2024 η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ), σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη θετική δυναμική που είχε διαμορφωθεί την προηγούμενη χρονιά. Οι στοχευμένες επιχειρηματικές κινήσεις και η προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς από την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του EBITDA κατά 57%, το οποίο ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ, καθώς και την ενίσχυση του μικτού περιθωρίου στο 42% από 35% το 2023. Η στρατηγική της εταιρείας, που εστιάζει στη βελτίωση της κερδοφορίας και στη συγκράτηση των δαπανών, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς και βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου, σε συνέχεια της σταθερής αναπτυξιακής πορείας που καταγράφηκε και το 2023.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 28,7 εκατ. έναντι 31,5 εκατ. ευρώ το 2023, καθώς βάσει της νέας στρατηγικής ο ετήσιος παραγόμενος όγκος περιορίστηκε στις 200 χιλιάδες HL, με στόχο την επικέντρωση σε πωλήσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν σε 12,1 εκατ. από 11,1 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση στην ενίσχυση της αποδοτικότητας. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 10% έναντι 6% το 2023. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία 3,7 εκατ. έναντι ζημίας 2,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, καθώς επηρεάστηκαν από την εφάπαξ λογιστική τακτοποίηση κονδυλίων ανάπτυξης προϊόντων προηγούμενων ετών. Την ίδια στιγμή, το καθαρό χρέος μειώθηκε σε 22,1 εκατ. από 23,5 εκατ. ευρώ, γεγονός που ενισχύει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας.

Το 2024 αποτέλεσε χρονιά ουσιαστικής στρατηγικής εξέλιξης για την ΕΖΑ, με επίκεντρο τόσο την ενίσχυση της κερδοφορίας όσο και τη συνεχή ανανέωση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της, προκειμένου να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η εταιρεία συνέχισε να επενδύει σε προϊόντα με προστιθέμενη αξία και να ενισχύει τις μάρκες της, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, στην καινοτομία και στη βιωσιμότητα. Με αυτόν τον τρόπο, εδραιώνει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην ελληνική αγορά μπύρας και προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

«Το 2024 συνεχίσαμε με συνέπεια τη στρατηγική που χαράξαμε τα προηγούμενα χρόνια: βελτίωση της αποδοτικότητας, περιορισμός των σταθερών δαπανών και εστίαση σε κερδοφόρα κανάλια» σημείωσε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης. «Τα αποτελέσματα, με την αύξηση του μικτού περιθωρίου και την ισχυρή ενίσχυση του EBITDA, επιβεβαιώνουν ότι η ΕΖΑ προχωρά με σταθερά βήματα προς ένα πιο υγιές και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Στόχος μας είναι να ενδυναμώνουμε διαρκώς την παρουσία μας στην αγορά, προσφέροντας αξία στους συνεργάτες, στους καταναλωτές και στην ελληνική οικονομία» πρόσθεσε.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΕΖΑ θα συνεχίσει να υλοποιεί τη στρατηγική της για περαιτέρω ανάπτυξη με επίκεντρο την κερδοφορία, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ελληνικής ζυθοποιίας. Στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής, στις αρχές του τρέχοντος έτους, διεύρυνε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της με την χωρίς αλκοόλ PILS HELLAS 0.0, την PILS HELLAS RADLER, τη Mexican style lager A TODA MADRE καθώς και με το επαναλανσάρισμα της μπύρας αργής ωρίμανσης ΠΕΙΡΑΪΚΗ, στην τοπική αγορά του Πειραιά και των όμορων Δήμων. Ταυτόχρονα προχώρησε στην αποκλειστική αντιπροσώπευση της Ιταλικής premium lager Menabrea καθώς και της Νο1 Ισπανικής premium pale lager, Mahou Cinco Estrellas αλλά και στην απόκτηση του σήματος της Κρητικής μπύρας από το Ρέθυμνο, CRETAN KINGS, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο μπυρών για την αγορά και τους καταναλωτές.