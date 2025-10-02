Τροφή ανάπτυξης 18,5% οι επενδύσεις της Kallas Inc.

Με ρυθμό ανάπτυξης 18,5% «τρέχει» στο πρώτο εξάμηνο η Kallas Incorporation, η οποία προσβλέπει σε περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής των μεγεθών της, με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδιασμού ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2023, έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026. Ήδη εντός του 2023 ολοκληρώθηκε η δημιουργία μονάδας συσκευασίας γλυκόζης και φυτικών ελαίων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, ενώ την περσινή χρονιά προωθήθηκε η μονάδα συσκευασίας δημητριακών και ξηρών καρπών στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα Βοιωτίας, καθώς και του τμήματος εμπορίας συστατικών (εκδόχων) για την παραγωγή φαρμάκων.

Ακολούθησαν φέτος η έναρξη λειτουργίας της μονάδας κοπής και τυποποίησης τυροκομικών προϊόντων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Οινόφυτα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η υλοποίηση μονάδας συσκευασίας λαχανικών.

Επιπλέον, ο όμιλος ενισχύει τις επενδύσεις του σε ενέργειες marketing για την ανάδειξη του εταιρικού brand και των άλλων βασικών του μαρκών, αλλά και στην αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού (192 εργαζόμενοι το 2024 στη μητρική εταιρία σε σχέση με 169 το 2023) για τη στελέχωση των νέων μονάδων του και των τμημάτων αγορών και πωλήσεων.

Στην κορυφή

Όπως αναφέρουν στη «Ν» πηγές προσκείμενες στην εταιρεία, «το ανωτέρω επενδυτικό πρόγραμμα αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον κύκλο εργασιών και το μερίδιο αγοράς του ομίλου εντός της επόμενης 5ετίας, ενισχύοντας σημαντικά την κερδοφορία του και εδραιώνοντας τη θέση του ως τον μεγαλύτερο εμπορικό όμιλο τροφίμων στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των αλυσίδων λιανεμπορίου) και ως έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους στη ΝΑ Ευρώπη». Ήδη, εντός του πρώτου εξαμήνου 2025, η μητρική συνεχίζει να παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξη με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 122 εκατ. ευρώ έναντι 103 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2024.

Αντίστοιχα, το μικτό περιθώριο κέρδους συνεχίζει και εντός της τρέχουσας χρήσης 2025 να κυμαίνεται σε ποσοστό περίπου 11%. Σε ό,τι αφορά τις περσινές επιδόσεις η Kallas Incorporation διατήρησε την ανοδική της πορεία, εμφανίζοντας ενοποιημένο κύκλο εργασιών στα 273,33 εκατ., ενισχυμένο κατά 5,9% σε σχέση με τα 258,07 εκατ. ευρώ το 2023. Ειδικά στη μητρική εταιρεία τα έσοδα κατέγραψαν επίδοση ρεκόρ με αύξηση 5,1% στα 224,25 εκατ. ευρώ.

Το μικτό κέρδος του ομίλου αυξήθηκε πέρυσι κατά 7,2% και ανήλθε σε 30,79 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε ενοποιημένο επίπεδο σε 11,26% έναντι 11,13% το 2023 λόγω της αύξησης του μικτού περιθωρίου στο σύνολο των θυγατρικών. Τα ΕΒΙTDA κατέγραψαν αύξηση 5,6% και ανήλθαν σε 12,48 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων σε ενοποιημένη βάση αυξήθηκαν κατά 13,1% στα 6,46 εκατ. ευρώ έναντι 5,71 εκατ. ευρώ το 2023.

Καθαρός δανεισμός

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου ανήλθε την 31.12.2024 σε 65,98 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,9% σε σχέση με το 2023, κυρίως λόγω της αύξησης των ταμειακών διαθεσίμων. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ενισχύθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν στα 47,46 εκατ. έναντι 43,11 εκατ. το 2023, ως απόρροια της υψηλής κερδοφορίας και της απόφασης της διοίκησης για τη διανομή μικρού μερίσματος προς τους μετόχους, έτσι ώστε η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου.

Σημειώνεται ότι η Kallas Incorporation ιδρύθηκε το 1967, ξεκινώντας την εισαγωγή και διανομή πρώτων υλών για τη βιομηχανία τροφίμων και πλέον έχει αναπτύξει ηγετική παρουσία στην εστίαση, καθώς επίσης διατηρεί ισχυρές συνεργασίες στην οργανωμένη λιανική. Από το 2008 η εταιρεία έχει επεκταθεί στο εξωτερικό με τη δημιουργία 4 θυγατρικών σε Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία