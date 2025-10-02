Logo Image

ΣΕΒ: Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου η γενική συνέλευση

Φωτ. αρχείου: (EUROKINISSI-ΒΑΙΟΣ ΧΑΣΙΑΛΗΣ)

Ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Η ανοιχτή εκδήλωση της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ πραγματοποιείται την ερχόμενη Τρίτη 7 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Επίτιμος καλεσμένος είναι ο Dr Joachim Nagel, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

«Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη»

Κεντρικό μήνυμα της συνέλευσης είναι: «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη»

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του o Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

