ΕΚΤΕΡ: Αίτημα απόκτησης εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Να αποτελέσει τον 5ο κατασκευαστικό όμιλο με πτυχίο ανωτέρας τάξεως (7ης) επιδιώκει η εισηγμένη ΕΚΤΕΡ σχεδιάζοντας εντός του μήνα να υποβάλει στο υπουργείο Υποδομών σχετικό αίτημα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της κατασκευαστικής υπό τον Αθανάσιο Σίψα (στη θέση του εκτελεστικού προέδρου) έχουν καλυφθεί όλα τα κριτήρια (ίδια κεφάλαια, πάγια στοιχεία, στελέχωση, πιστοποιήσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός) και επίκειται η υποβολή του αιτήματος για την απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης (σήμερα διαθέτει 6ης).

Βασικό πλεονέκτημα της αναβάθμισης του εργοληπτικού πτυχίου αποτελεί η δυνατότητα συμμετοχής της εταιρίας στα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα χωρίς ανώτατο όριο προϋπολογισμού.

Η ΕΚΤΕΡ μια από τις παλαιότερες κατασκευαστικές εταιρίες θα διατηρήσει στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της τις κατασκευές, επιδιώκει ωστόσο παράλληλα τη διαφοροποίηση και την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων μέσω της εισόδου της σε νέους τομείς όπως η φιλοξενία, ο κλάδος των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων και το real estate.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επαναλαμβανόμενων εσόδων, το 2025 ξεκίνησε η λειτουργία του ξενοδοχείου Summer Senses στην Πάρο υπό την ομπρέλα της ΕΚΤΕΡ και έπειτα από την απορρόφηση της Ενεργειακός Κόμβος. Κατά το α’ εξάμηνο 2025, ο κύκλος εργασιών της ξενοδοχειακής μονάδας διαμορφώθηκε σε 1,1 εκατ., ενώ σε ετήσια βάση αναμένεται να συνεισφέρει κύκλο εργασιών της τάξης των 4,5 εκατ. περίπου.

Με βάση τα σχετικά στοιχεία στο τέλος Σεπτεμβρίου το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της ΕΚΤΕΡ ήταν 122,9 εκατ. ευρώ (μόνον υπογεγραμμένες συμβάσεις) εκ των οποίων το 53% αφορούσε δημόσια έργα και το 47% ιδιωτικά.

Στα σημαντικά έργα που αναμένεται να υπογράψει μέχρι το τέλος του έτους περιλαμβάνεται το ΣΔΙΤ για την κατασκευή 5 νέων αστυνομικών μεγάρων, προϋπολογισμού 57 εκατ., για το οποίο έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει (ΕΚΤΕΡ – ΕΡΕΤΒΟ – ΤΕΝΑ).

Επιπρόσθετα τελεί σε αναμονή γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αναφορικά με την ανάπτυξη πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων στην περιοχή Κολυμπήθρες της Πάρου, προϋπολογισμού 53,3 εκατ. ευρώ.