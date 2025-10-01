Δημήτριος Αλεξάνδρου: Τεχνολογίες που ενδυναμώνουν τον πολίτη

Ο ∆ρ Δημήτριος Αλεξάνδρου είναι µια εµβληµατική προσωπικότητα στον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτοµίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι συνιδρυτής και ∆ιευθυντής Καινοτοµίας της UBITECH, εταιρείας πληροφορικής που ιδρύθηκε το 2005, η οποία σήµερα διαθέτει 180 επιστήµονες από τον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής και ειδικεύεται στις νέες Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εµπορικών εφαρµογών.

Σε συνδυασμό µε τη δηµιουργία και ενδυνάµωση ενός πανευρωπαϊκού δικτύου συνεργατών, έχει συµβάλει καθοριστικά στη διαµόρφωση της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας, η οποία από το 2005 πρωτοπορεί σε τοµείς όπως η Τεχνητή Νοηµοσύνη (AI), η κυβερνοασφάλεια και η ανάπτυξη προηγµένων πληροφοριακών συστηµάτων. Η δράση του ∆ρ. ∆. Αλεξάνδρου χαρακτηρίζεται από όραµα, στρατηγική σκέψη και βαθιά τεχνολογική γνώση, στοιχεία που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήµατος.

Ο ∆ρ ∆ηµήτριος Αλεξάνδρου γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει καταγωγή από τον Βόλο και την Κωνσταντινούπολη. Έκανε τις εγκύκλιες σπουδές του στο 13ο ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο και Λύκειο Αθηνών. Απέκτησε το πτυχίο τεχνολόγου ηλεκτρονικού µηχανικού του ΤΕΙ Αθηνών το 2000 και δίπλωµα ηλεκτρολόγου µηχανικού & µηχανικού Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2004. Η ακαδηµαϊκή του πορεία συνεχίστηκε στο ΕΜΠ, όπου ανακηρύχθηκε διδάκτωρ στον τοµέα των Έξυπνων Συστηµάτων (Expert Systems) το 2012, µε θέµα διατριβής σχετικά µε τις Υπηρεσίες Πλήρως Προσωποποιηµένης Θεραπείας στον Τοµέα της Ηλεκτρονικής Υγείας.

Εργάστηκε ως ΙΤ Consultant στο πλαίσιο ερευνητικών έργων το διάστηµα 2001-05 και ως ερευνητής Πληροφορικής σε ερευνητικά έργα στον τοµέα της ηλεκτρονικής υγείας στο ΕΜΠ την περίοδο 2005-07. Από νωρίς αντιλήφθηκε ότι η επιστηµονική γνώση και η έρευνα δεν πρέπει να µένουν αποκοµµένες από την κοινωνία και την οικονοµία. Έτσι, συνδύασε την ακαδηµαϊκή του δραστηριότητα µε την επιχειρηµατική του δράση, επενδύοντας στην έρευνα µέσω της συγγραφής και της συµµετοχής σε διεθνή προγράµµατα. Η συµβολή του περιλαµβάνει πλήθος επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και κεφαλαίων σε συλλογικούς τόµους, όπου αναδεικνύει πώς η Τεχνητή Νοηµοσύνη µπορεί να εφαρµοστεί για τη βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης, την ενίσχυση της βιώσιµης ανάπτυξης και την εξέλιξη των κοινωνικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά εργαλεία με ισχυρό αντίκτυπο

Ως επικεφαλής του τοµέα καινοτοµίας της UBITECH, ο ∆ρ ∆. Αλεξάνδρου έχει ηγηθεί της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων που έχουν πλέον ουσιαστική επίδραση στη ζωή πολιτών και επιχειρήσεων. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι το mAIgov, ο ψηφιακός βοηθός που δηµιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τους Έλληνες πολίτες µέσω της πλατφόρµας gov.gr. Το έργο αυτό δεν αποτέλεσε απλώς ένα τεχνολογικό εγχείρηµα· ήταν µια πραγµατική πρόκληση, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας της ελληνικής γλώσσας και της ανάγκης για εξυπηρέτηση εκατοµµυρίων χρηστών σε πραγµατικό χρόνο. Όπως έχει τονίσει ο ίδιος, η αρχιτεκτονική του συστήµατος έπρεπε να ανταποκριθεί σε κλιµάκωση µεγάλης κλίµακας, ενώ ο Ψηφιακός Βοηθός όφειλε να προσφέρει άµεσες και ακριβείς απαντήσεις σε φυσική γλώσσα.

Η επιτυχία του mAIgov, που λειτουργεί αδιάλειπτα και χωρίς προβλήµατα από τον ∆εκέµβριο του 2023, αποτέλεσε θεµέλιο για την εξέλιξη προς το mAIgov 2.0, το οποίο φιλοδοξεί να ενσωµατώσει και υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικών απευθείας µέσω του ψηφιακού βοηθού. Η εµπειρία αυτή ανέδειξε τον ρόλο του ∆ρ. ∆. Αλεξάνδρου ως ηγέτη που γνωρίζει πώς να µετατρέπει την έρευνα σε πράξη.

Στη λογική αυτή εντάσσονται και άλλα έργα, όπως το mAiGreece, το eAlbaniaBot και το athexBot, που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοηµοσύνη για να προσφέρουν λύσεις σε διαφορετικούς τοµείς: από την ψηφιακή διακυβέρνηση και τον τουρισµό µέχρι τη χρηµατοοικονοµική τεχνολογία και τη βιοµηχανία. Ο κοινός παρονοµαστής όλων αυτών των λύσεων είναι η δέσµευση του να καταστεί η τεχνολογία προσιτή, αξιόπιστη και ουσιαστικά χρήσιµη για τις πραγµατικές κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες. Για εκείνον, η τεχνολογία δεν αποτελεί απλώς εργαλείο κόστους ή ελέγχου – είναι ένας καταλύτης που µεταµορφώνει εµπειρίες, αναβαθµίζει υπηρεσίες και απελευθερώνει νέες δυνατότητες για όλους. Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον, αναγνωρίζει ότι ο κόσµος βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σηµείο καµπής στην ιστορία της Τεχνητής Νοηµοσύνης, αντίστοιχο µε εκείνο που σηµατοδότησε η έλευση του ∆ιαδικτύου.

Όπως ο ίδιος τονίζει, βρισκόµαστε µπροστά σε µια πραγµατική «κοσµογονία» για τον χώρο της πληροφορικής, µια νέα εποχή όπου η ΤΝ ανοίγει τον δρόµο σε καινοτόµες ειδικότητες, απεριόριστες επαγγελµατικές προοπτικές και εργαλεία εξαιρετικής ισχύος για τους προγραµµατιστές του αύριο. Η UBITECH, υπό την καθοδήγησή του, βρίσκεται στην αιχµή αυτών των εξελίξεων, συνεργαζόµενη µε ευρωπαϊκούς φορείς και κυβερνήσεις που επιθυµούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία της εταιρείας για τη µετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ο ∆ρ ∆ηµήτριος Αλεξάνδρου συνεχίζει να εµπνέει µε το όραµά του για µια καινοτόµο, ανθρώπινη και βιώσιµη ψηφιακή οικονοµία, όπου η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά µέσο για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η πορεία του, που συνδυάζει ακαδηµαϊκή αριστεία, ερευνητική δραστηριότητα και επιχειρηµατική καινοτοµία, τον κατατάσσει δικαίως ανάµεσα στους ηγέτες της νέας εποχής της Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Ελλάδα και διεθνώς.

To όραμα

«Σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται ραγδαία από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η UBITECH φιλοδοξεί να ηγείται παγκοσμίως στη συνδιαμόρφωση λύσεων που υπηρετούν την πρόοδο, την ισότητα και τη διαφάνεια. Οραματιζόμαστε τεχνολογίες που ενισχύουν την δημιουργικότητα, προστατεύουν τη δημοκρατία, προάγουν τη βιωσιμότητα και ενδυναμώνουν πολίτες και οργανισμούς σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Με στρατηγική συνεργασία με κυβερνήσεις και οργανισμούς, αλλά και τη διαρκή επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε έναν νέο ψηφιακό πολιτισμό – έναν πολιτισμό που δεν περιορίζεται στο “έξυπνο”, αλλά θέτει στο επίκεντρο το “δίκαιο” και το “ωφέλιμο”. Σε βάθος δεκαετίας, η UBITECH δεν θα ακολουθεί απλώς την εξέλιξη – θα τη χαράσσει, με ηθική πυξίδα, παγκόσμια εμβέλεια και ελληνική ψυχή».