Οδυσσέας Αθανασίου: Αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων

Το Παραλιακό Mέτωπο της Αθήνας αλλάζει θεαµατικά. Το The Ellinikon, το µεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, επίκεντρο του οποίου θα είναι το τεράστιο Μητροπολιτικό Πάρκο, ανοιχτό και προσβάσιµο απ’ όλους, αποκτά πια πραγµατικές διαστάσεις και µαγνητίζει τα βλέµµατα όσων διασχίζουν την παραλιακή λεωφόρο, αλλά και όσων πλέουν στον Σαρωνικό.

Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι κρίσιµα για το µεγάλο έργο στο Ελληνικό, το οποίο επί του παρόντος προχωρά µε εργασίες σε 14 διαφορετικές αναπτύξεις σε συνεργασία µε 12 διαφορετικούς κατασκευαστές. Υπήρξε όραµα µιας κορυφαίας επιχειρηµατικής οικογένειας, αυτής των Λάτση, όµως υπάρχει ένας άνθρωπος που από τη θέση του «τρέχει» το έργο, αθόρυβα µέχρι το πρόσφατο παρελθόν, µε µεγαλύτερη εξωστρέφεια το τελευταίο διάστηµα.

Ήταν Μάιος του 2017 όταν ο Οδυσσέας Αθανασίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Lamda Development, ανακηρύχθηκε από την Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) Manager of the Year. Περίπου µία δεκαετία µετά, ο Αθανασίου παραµένει σταθερά στο τιµόνι µιας επιχείρησης η οποία υλοποιεί ένα από τα κορυφαία επενδυτικά προγράµµατα που γνώρισε η σύγχρονη Ελλάδα.

Γεννηµένος στον Πειραιά και απόφοιτος δηµόσιου σχολείου, είναι κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών από το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Παράλληλα δε µε τις σπουδές του στα πάτρια εδάφη, άρχισε να ταξιδεύει στον κόσµο εργαζόµενος σε κρουαζιερόπλοιο. Επόµενος σταθµός της ζωής του ήταν η µετοίκησή του στις ΗΠΑ για να συνεχίσει την κατάρτισή του: εκεί απέκτησε ΜΒΑ από το Πανεπιστήµιο του Τέξας στο Austin. ∆ιαθέτει πολυετή, πλούσια επιχειρηµατική εµπειρία εντός και εκτός συνόρων.

Στην εννεαετή απασχόλησή του στις ΗΠΑ συγκαταλέγονται οι Ernst & Young και Emerson Electric. Έχει διατελέσει CFO ∆υτικής Ευρώπης στην Barilla, µε έδρα το Παρίσι, CFO στην Diageo Ηub Ελλάδας-Τουρκίας και CFO Ελλάδας στην Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν.

Για περισσότερα από 15 χρόνια βρίσκεται στη θέση του Chief Executive Officer στη Lamda Development. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Endeavor Greece και επί σειρά ετών υπήρξε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ.

Η είσοδος στην κύρια αγορά του ΧΑ και τα εμβληματικά έργα

Η εταιρεία που διευθύνει άρχισε να έλκει τα φώτα της δηµοσιότητας από το 2001, την εποχή που εισήχθη στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η περίοδος που ακολούθησε συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη τεσσάρων εµβληµατικών έργων: της Μαρίνας Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο (2004), του Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη (2005), του The Mall Athens (2005) και του Golden Hall (2008), καθώς και την εξαγορά του Designer Outlet Athens (2022). Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του 2024, περίπου µία 20ετία µετά τη δηµιουργία τους, τόσο τα εµπορικά κέντρα της Lamda όσο και οι µαρίνες καταγράφουν ιστορικά υψηλά ρεκόρ πωλήσεων και κερδών. ∆ιαθέτοντας ένα σηµαντικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, µε κορυφαία την επένδυση The Ellinikon, ένα από τα µεγαλύτερα έργα ανάπλασης στην Ευρώπη, ο Οδυσσέας Αθανασίου προΐσταται µιας εταιρείας η οποία κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήµατα της οικονοµικής κρίσης και της πανδηµίας.

Η Lamda πραγµατοποίησε, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα χρήσης του 2024, ενοποιηµένο κύκλο εργασιών ύψους 665 εκατ. ευρώ, αυξηµένο κατά 48% έναντι του 2023, καταγράφοντας καθαρά κέρδη (µετά φόρων) 46 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 71% σε σχέση µε το 2023. Τα τελευταία χρόνια η δηµοσιότητα γύρω από το όνοµά του και τη Lamda άπτεται σε µεγάλο βαθµό της υποµονής αλλά και της επιµονής του σε ένα έργο µε τεράστια κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη, το The Ellinikon.

Επί των ηµερών του η εταιρεία έχει ήδη επιτύχει ως προς το έργο στο Ελληνικό σηµαντικά εµπορικά επιτεύγµατα, όπως ταµειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο υπό κατασκευή έργο, ενώ εξασφάλισε ισχυρές συνεργασίες, όπως πρόσφατα εκείνη µε τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου. Η Lamda Development προχωρά στο µέλλον υπό την ηγεσία του Οδυσσέα Αθανασίου, µε τους εξής προσανατολισµούς: «Βάζουµε καθηµερινά τον πήχη όλο και πιο ψηλά και σε αυτό το δηµιουργικό ταξίδι κάνουµε το όνοµα της Ελλάδας ακόµα πιο ισχυρό στον κόσµο», διότι, σύµφωνα µε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg: «Το έργο του Ελληνικού είναι σύµβολο µιας νέας Ελλάδας που αναγεννάται».

To όραμα

«Την εποχή που σπούδαζα, εργαζόμουν και ανακάλυπτα τον κόσμο γύρω μου, στις ΗΠΑ, πήρα από τον τόπο που με φιλοξενούσε για μια δεκαετία μια φράση που καθόρισε τον μετέπειτα τρόπο σκέψης μου: “Κυνήγησε το όνειρό σου”!

Το “κυνήγι” για το δικό μου όραμα, που το βιώνω συνεχόμενα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, είναι η πορεία της LAMDA Development. Tα malls, οι μαρίνες, η μεγάλη ανάπλαση του Ελληνικού, το σύνολο, δηλαδή, των δραστηριοτήτων του Ομίλου μας. Για όλους εμάς στη LAMDA το όραμά μας είναι να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι και πιο χρήσιμοι στην κοινωνία. Να δημιουργούμε εμπειρίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, την κάνουν πιο λειτουργική, πιο σύγχρονη, πιο ευχάριστη. Και να συμβάλλουμε με τα έργα μας στην εικόνα της χώρας μας διεθνώς».