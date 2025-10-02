Η εποχή των… παχιών αγελάδων για τον CEO της Mevaco – Η απογείωση των κερδών και η… 100άρα μετοχή

Τις εποχές των… παχιών αγελάδων φαίνεται ότι ζει εκ νέου ο Σπύρος Δελένδας, CEO της Mevaco, η οποία αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου.

Ο έμπειρος manager, ο οποίος κρατά τα «ηνία» της μεταλλουργικής εταιρείας από τη δεκαετία του ’90 (από κοινού φυσικά με την οικογένεια Κωστόπουλου) είδε την καθαρή κερδοφορία να εκτοξεύεται κατά +622% και να φθάνει στα 7,4 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας ακόμη και την περσινή ετήσια επίδοση των 5 εκατ. ευρώ. Δηλαδή μέσα σε μόλις έξι μήνες πέτυχε κέρδη μεγαλύτερα κατά σχεδόν +50% σε σχέση με το 12μηνο του 2024.

Το παραπάνω αποτέλεσμα συνιστά απόρροια της στρατηγικής επιλογής του Σπύρου Δελένδα για διείσδυση στον αναπτυσσόμενο κλάδο των μεταλλικών βάσεων για φωτοβολταϊκά πάνελ, ο οποίος αυτήν τη στιγμή ενορχηστρώνει το βασικό business plan της εισηγμένης. Κάπως έτσι, τα φ/β της Mevaco όχι μόνο έχουν κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά, αλλά «ταξιδεύουν» σε διάφορες γωνιές του πλανήτη, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως τη Λατινική Αμερική, έχοντας συμβάλλει στην ηλεκτροδότηση περισσότερων από 1 εκατομμυρίων νοικοκυριών παγκοσμίως.

Από εκεί και πέρα, σημαντικό ρόλο στο επιχειρηματικό μοντέλο του Σπύρο Δελένδα διαδραματίζει και ο κλάδος της άμυνας, καθώς τα τελευταία χρόνια ο CEO έχει υπογράψει σημαντικές συμφωνίες με εταιρίες, όπως η Intracom Defence αλλά και η γαλλική Naval, η οποία «τρέχει» τη σύμβαση για τις φρεγάτες BELHARRA. Μόνο τυχαία δεν είναι η πρόσφατη απόφαση για επένδυση της τάξης των 10 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, με στόχο την αύξηση της παραγωγής.

«Πόδι», παράλληλα, έχει βάλει και στο φιλόδοξο έργο του Ελληνικού, αναλαμβάνοντας το έργο κατασκευής για το στέγαστρο του «Riviera Galleria».

To ράλι με το βλέμμα στο αύριο

Εάν και το β’ εξάμηνο δεν αναμένεται το ίδιο εντυπωσιακό με το α’ εξάμηνο, είναι σαφές ότι ο Σπύρος Δελένδας έχει βάλει τις βάσεις για μια ισχυρή κερδοφορία σε επίπεδο 12μήνου. Το γεγονός δε ότι ο ίδιος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαγορών σε νέα, κερδοφόρα πεδία δραστηριότητας «μαρτυρά» και την κατεύθυνση για την επόμενη ημέρα.

Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η εισηγμένη διαθέτει ένα αρκετά εύρωστο ταμείο, με αρνητικό καθαρό δανεισμό (-9,6 εκατ. ευρώ), ο οποίος επιτρέπει στον CEO να παίρνει κατά καιρούς ρίσκα.

Κι αυτό είναι κάτι που «αρέσει» στην αγορά, αν λάβουμε υπόψη ότι η μετοχή «τρέχει» ένα ράλι της τάξης του +120% μέσα στο 2025, οδεύοντας ολοταχώς για την αποτίμηση – ορόσημο των 100 εκατ. ευρώ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)