Profile: Σε προχωρημένες συζητήσεις για εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού στην Algosystems

Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων βρίσκεται η Profile με την Algosystems, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρείας, γεγονός που επιβεβαιώνει την έντονη κινητικότητα εξαγορών και συνεργασιών που εμφανίζει ο κλάδος της πληροφορικής.

Όπως τονίζει η διοίκηση της Profile, βρίσκεται σε συζητήσεις με τους πλειοψηφούντες μετόχους της Αlgosystmes αναφορικά με την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής τους στην εταιρεία, δηλαδή του πλειοψηφικού ποσοστού κατ’ ελάχιστον 85% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Τα μέρη βρίσκονται στη φάση προχωρημένων συζητήσεων για την οριστικοποίηση των Γενικών και Ειδικών Όρων και Προϋποθέσεων της εν λόγω συναλλαγής (Share Purchase Agreement). Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η υλοποίηση της συναλλαγής θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Mε έδρα την Καλλιθέα Αττικής η Algosystems δραστηριοποιείται εδώ και 35 χρόνια στην Ελλάδα και 7 χρόνια στο Κατάρ μέσω της θυγατρικής της ως System Integrator. Διαθέτει διαφοροποιημένες λύσεις, όπως Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Αυτοματισμού και Ελέγχου αλλά και Μετρολογίας, με κοινή συνειστώσα την τεχνολογία.

Από την πλευρά της ο Όμιλος Profile έχει τονίσει ότι στοχεύει σε υπερδιπλασιασμό των εσόδων του την επόμενη τριετία 2025-2028, μέσω επέκτασης στις υφιστάμενες και νέες αγορές, μέσω επενδύσεων στην καινοτομία, εξαγορών και συνεργασιών (M&A) και περαιτέρω βελτίωσης της αποδοτικότητας (efficiencies).