Οι προκλήσεις του E-Commerce στην Ελλάδα

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή οικονομία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Η αύξηση του ανταγωνισμού, η ανάγκη για άμεση προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες και η πίεση για γρήγορη πρόσβαση σε μεγάλο κοινό καθιστούν δύσκολο το τοπίο, ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς εξειδικευμένη υποδομή.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος του e-commerce στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, αλλά πολλές εταιρείες δυσκολεύονται να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία λόγω περιορισμένων πόρων, έλλειψης τεχνογνωσίας και υψηλού κόστους δημιουργίας δικού τους online καταστήματος.

Οι καταναλωτές, από την πλευρά τους, απαιτούν ποικιλία προϊόντων, γρήγορες παραδόσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες, ενώ η μετάβαση από τα φυσικά καταστήματα στο διαδίκτυο γίνεται όλο και πιο επιτακτική μετά την πανδημία. Για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που ξεκινούν από μηδενική βάση ή χωρίς e-shop, η είσοδος στο e-commerce φαντάζει δυσβάσταχτη. Πώς, λοιπόν, μπορούν να ανταπεξέλθουν; Εδώ έρχονται να παίξουν καθοριστικό ρόλο τα online marketplaces, πλατφόρμες που λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ πωλητών και αγοραστών, προσφέροντας έτοιμη υποδομή και πρόσβαση σε εκατομμύρια χρήστες.

Τα Marketplaces ως λύση στις προκλήσεις

Σε διεθνές επίπεδο, marketplaces όπως το Amazon, το Walmart και το Etsy έχουν αλλάξει το παιχνίδι, επιτρέποντας σε εκατομμύρια επιχειρήσεις να επεκταθούν χωρίς να επενδύσουν σε δική τους πλατφόρμα. Στην Ελλάδα, η αγορά ακολουθεί παρόμοια τροχιά, με το e-commerce να αναπτύσσεται κατά 20% ετησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελληνικά marketplaces προσφέρουν εργαλεία που μειώνουν τα εμπόδια εισόδου, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις να εστιάσουν στα προϊόντα τους αντί για τεχνικές λεπτομέρειες.

Αυτές οι πλατφόρμες λειτουργούν ως καταλύτες ανάπτυξης, παρέχοντας όχι μόνο ορατότητα αλλά και εκπαιδευτική υποστήριξη.

Η ελληνική πραγματικότητα και το Skroutz

Για πολλές επιχειρήσεις, η σκέψη να μπουν στο χώρο του e-commerce φαντάζει δυσβάσταχτη, ειδικά αν δεν διαθέτουν δικό τους e-shop ή εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Το Skroutz, ωστόσο, κάνει τη διαδικασία απλή και προσιτή. Οι νέοι συνεργάτες μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς να χρειάζονται προχωρημένες γνώσεις, χάρη στην υποστήριξη από τις ομάδες αλλά και την εκπαιδευτική πλατφόρμα Skroutz Academy. Από την εγγραφή μέχρι την ενεργοποίηση, όλα γίνονται γρήγορα και εύκολα, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να εστιάσουν στον πυρήνα της δραστηριότητάς τους: τα προϊόντα και τους πελάτες.

Αφότου γίνει η ενεργοποίηση της επιχείρησης, οι συνεργάτες αποκτούν πρόσβαση στην προηγμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα Skroutz Academy. Μέσω διαδραστικών μαθημάτων, μαθαίνουν όλα όσα χρειάζονται για να βελτιστοποιήσουν την παρουσία τους και να επιτύχουν γρήγορα. Η Skroutz Academy καλύπτει θέματα όπως η διαχείριση και ανάδειξη προϊόντων και η χρήση εργαλείων ανάπτυξης.

Όσοι ολοκληρώνουν το onboarding και τα μαθήματα γίνονται πιο αυτόνομοι, δεν έχουν πολλές απορίες και ενεργοποιούν ταχύτερα υπηρεσίες, όπως η “Διαφήμιση Κατηγοριών & Brands”, τα “Coupons” και τα “Deals”. Το αποτέλεσμα; Πολλαπλασιαστικά οφέλη σε πωλήσεις και ανάπτυξη.



Οι πωλήσεις και δεδομένα που μιλούν

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Skroutz, οι συνεργάτες λαμβάνουν τις πρώτες παραγγελίες κατά μέσο όρο από την 12η ημέρα ενεργοποίησης. Για καταστήματα με πάνω από 1.000 προϊόντα και τεχνική υποδομή (όπως XML αρχεία), αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα πιο γρήγορα, σε 4-6 ημέρες. Συγκριτικά, σε άλλα διεθνή marketplaces όπως το Amazon, το Walmart ή το Etsy, ο μέσος χρόνος φτάνει τις 2-3 εβδομάδες.

Αυτή η ταχεία εκκίνηση επιτρέπει στις επιχειρήσεις –από νεοσύστατες χωρίς e-shop μέχρι καθιερωμένα brands– να καταγράψουν σημαντική ανάπτυξη από νωρίς.

Ιστορίες επιτυχίας: Από το μηδέν στην κορυφή

Το 2025, πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη δρέψει τους καρπούς της συνεργασίας με το Skroutz. Παρακάτω, μερικά ενδεικτικά παραδείγματα:

Ελληνικό κατάστημα με ευρεία προϊοντική γκάμα-από ηλεκτρολογική είδη μέχρι είδη κουζίνας: Ξεκίνησε το 2025 και μέσα σε δύο μήνες πέτυχε τζίρο περίπου 60.000 ευρώ με 1.000 παραγγελίες. Ενεργοποίησε από τον πρώτο μήνα υπηρεσίες όπως η Διαφήμιση Κατηγοριών & Brands, τα Coupons, τα Coins και το Price Optimizer.

Αυτές οι ιστορίες δείχνουν πώς το Skroutz λειτουργεί ως καταλύτης, βοηθώντας επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να αναπτυχθούν γρήγορα.

Εργαλεία ανάπτυξης: Από τα Coupons στα Webinars

Το Skroutz προσφέρει επιπλέον μια σειρά από εργαλεία που επιταχύνουν την ανάπτυξη. Τα Coupons, για παράδειγμα, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προσφέρουν εκπτωτικά κουπόνια σε προϊόντα, αυξάνοντας την προβολή και τις πωλήσεις, το Price Optimizer βελτιστοποιεί τις προσαρμογές των τιμών αυτόματα, ενώ τα Deals και η Διαφήμιση Κατηγοριών & Brands ενισχύουν την προβολή των προϊόντων. Μαζί με τα webinars, προσφέρουν ολοκληρωμένη υποστήριξη για ταχύτερη ανάπτυξη.

Καθώς το e-commerce συνεχίζει να κυριαρχεί, τα marketplaces αναδεικνύονται ως βασικοί σύμμαχοι για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε μεγάλο κοινό, εκπαίδευση και εργαλεία προώθησης, βοηθούν στην υπέρβαση προκλήσεων και στην εκμετάλλευση ευκαιριών. Για όσες εταιρείες αναζητούν τρόπους να επεκταθούν, πλατφόρμες όπως το Skroutz αποτελούν μια πρακτική λύση. Περισσότερες πληροφορίες για συνεργασίες μπορείτε να βρείτε στο merchants.skroutz.gr.