Logo Image

ΔΥΠΑ: Αιτήσεις επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών

Επιχειρήσεις

ΔΥΠΑ: Αιτήσεις επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών

Το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ορίζεται σε 1.004,80 ευρώ για 18 μήνες

Σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου και ώρα 15:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στη ΔΥΠΑ για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης για άτομα άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω σε νέες θέσεις εργασίας θα λάβουν επιχορήγηση από 50% έως 80% του συνολικού κόστους (μισθός και ασφαλιστικές εισφορές), ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ορίζεται σε 1.004,80 ευρώ για 18 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα προτείνουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 73.476.000€, καλυπτόμενος από πόρους της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube