Κεφάλαια ύψους 50 εκατ. δολαρίων για startups από Iliad Fund και συστημικές τράπεζες  

Τη συμμετοχή των τριών συστημικών τραπεζών στο Iliad Fund, ανακοίνωσε χθες η venture capital Iliad Partners παράλληλα με την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου συγκέντρωσης κεφαλαίων του Fund.

Η Iliad Partners, εταιρεία venture capital με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου συγκέντρωσης κεφαλαίων του Iliad Partners Tech Ventures Fund I, ύψους 50 εκατ.ευρώ. Στη δεύτερη αυτή φάση άντλησης κεφαλαίων συμμετείχαν τρεις από τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες – η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – οι οποίες εντάσσονται πλέον στο Fund ως στρατηγικοί θεσμικοί επενδυτές. Μέρος των κεφαλαίων, όπως έκανε γνωστό η εταιρία, θα διατεθεί και στην Ευρώπη, κυρίως στην Ελλάδα, για την υποστήριξη startups που επεκτείνονται στη Μέση Ανατολή.

Αμφίδρομη γέφυρα επιχειρηματικών επενδύσεων

Η συμμετοχή των τριών συστημικών τραπεζών στο Iliad Fund ανοίγει τις πόρτες της αγοράς της Μέσης Ανατολής για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά και της αγοράς της Ευρώπης και κυρίως της Ελλάδας για το Iliad Fund, αποτελώντας μια win-win στρατηγική συμφωνία.

Η συμμετοχή των τριών ελληνικών τραπεζών σηματοδοτεί την πρώτη τους επένδυση venture capital στην περιοχή της Μέσης Ανατολης, ενώ επιβεβαιώνει την εξωστρέφειά τους και τη στρατηγική τους για διεθνή επέκταση, με έμφαση στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ.

Από τη μεριά του το Iliad Fund, θα διαθέσει μέρος των κεφαλαίων στην Ευρώπη, και κυρίως στην Ελλάδα, για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις που επεκτείνονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στόχος είναι η δημιουργία μιας αμφίδρομης γέφυρας επιχειρηματικών επενδύσεων μεταξύ της περιοχής MENA και της Ευρώπης, με την Ελλάδα ως πύλη, που θα επιτρέπει στις καινοτόμες ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις αναπτυσσόμενες αγορές του Κόλπου, ενώ παράλληλα θα παρέχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις της περιοχής MENA μια οδό προς την ΕΕ και πέραν αυτής. Παράλληλα, οι συνέργειες με τις ελληνικές τράπεζες προσφέρουν στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Iliad πρόσβαση σε ευρύ φάσμα υποστήριξης: πρόσθετες επιλογές χρηματοδότησης και δανεισμού, νέες πηγές κεφαλαίων για later stage capital, πρόσβαση σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες, υποστήριξη για είσοδο σε νέες αγορές, τεχνογνωσία στον χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και πιθανές ευκαιρίες εξαγορών – ιδιαίτερα στο κλάδο του fintech.

Τι είπαν για τη συνεργασία

Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό έγινε αποδεκτή η είδηση από τον ελληνικό τραπεζικό κόσμο, ο οποίος καλωσόρισε την συνεργασία καθώς επιβεβαιώνει την εξωστρέφειά τους και τις καθιστά πλέον περιφερειακές δυνάμεις και επιχειρηματικό κόμβο της περιοχής.

Ειδικότερα, για τη συνεργασία με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, ο Χρήστος Μαστόρας, ιδρυτής και διευθύνων εταίρος της Iliad Partners δήλωσε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, ενώ παράλληλα είπε πως σχηματίζεται με αυτόν τον τρόπο «μια ισχυρή γέφυρα μεταξύ της MENA και της Ευρώπης», με το Fund να αποκτά πρόσβαση στο «πολλά υποσχόμενο οικοσύστημα της Ελλάδας» και πρόσθεσε ότι η συνεργασία αυτή «μας επιτρέπει να παρέχουμε στις νεοφυείς επιχειρήσεις μας μια ισχυρή νέα γκάμα υποστήριξης που προσθέτει αξία, ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν νέους διαδρόμους καινοτομίας, κεφαλαίου και ταλέντου».

Με τη σειρά του, ο Κωνσταντίνος Βασιλείου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής του τμήματος εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής της Eurobank SA, τόνισε, πως η εν λόγω συνεργασία συνάδει με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Eurobank να υποστηρίζει πρωτοβουλίες υψηλής αξίας και να επεκτείνει τη στρατηγική της παρουσία στα ΗΑΕ και την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου .

Την πρόθεση της Τράπεζας Πειραιώς να εμπλακεί πιο ενεργά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής γνωστοποίησε με αφορμή το deal o Θεόδωρος Τζούρος, Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Εταιρικών και Επενδυτικών Τραπεζικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς. «Η επένδυση της Τράπεζας Πειραιώς στο Iliad Partners Tech Ventures Fund I LP αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας δέσμευση να ενισχύσουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις που βασίζονται στην τεχνολογία. Επιπλέον, υπογραμμίζει την πρόθεση της Πειραιώς να εμπλακεί πιο ενεργά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, έναν κόμβο καινοτομίας και ανάπτυξης».

Τέλος, ο κ. Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, σημείωσε τα εξής: «Η επένδυση της Εθνικής Τράπεζας στην Iliad Partners υπογραμμίζει τη στρατηγική μας δέσμευση για διεθνή παρουσία στη Μέση Ανατολή, μία από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές παγκοσμίως. Πρόκειται για συνεργασία στρατηγικής σημασίας, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, ιδιαίτερα στους τομείς FinTech και PropTech που αποτελούν προτεραιότητά μας».