ΕΚΤΕΡ: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 18,1%

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. για το α’ εξάμηνο 2025, ενισχύοντας τα αποτελέσματά της και βελτιώνοντας τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση.

Ειδικότερα ανακοινώθηκε:

· Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €41,9 εκατ. (+18,1% vs 30.06.2024), με την αύξηση να αποδίδεται στο μεγαλύτερο μέγεθος αλλά και στην ταχεία εκτέλεση των αναληφθέντων έργων.

· Ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων €123 εκατ. (30.09.2025).

· Ενοποιημένα μικτά κέρδη €7,2 εκατ. (+116% vs 30.06.2024)

· Μικτό περιθώριο κέρδους 17,2% (+780 μονάδες βάσης vs 30.06.2024), αναδεικνύοντας την ποιότητα, την κερδοφορία αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των έργων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

· Υπερδιπλασιασμός EBITDA Ομίλου σε €7,1 εκατ. (+154,2%) και περιθώριο EBITDA 16,9% (+900 μονάδες βάσης περίπου)

Τα EBITDA του Ομίλου ωφελήθηκαν από τα βελτιωμένα μικτά κέρδη αλλά και από την συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, η οποία αποδίδεται στη λειτουργική δομή της ΕΚΤΕΡ Α.Ε, που έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει σημαντικό εύρος ετήσιου κύκλου έργων καθώς επίσης και στις συνεχείς επενδύσεις σε ψηφιοποίηση και στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, οδηγώντας σε ουσιαστικές εξοικονομήσεις πόρων.

· Ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους €4,5 εκατ. έναντι €5,2 εκατ. το α’ εξάμηνο 2024, που όμως σημειώνεται ότι περιλαμβάνουν έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο έσοδο από απόκτηση θυγατρικής ύψους €4,3 εκατ.

· Ενοποιημένα ίδια κεφάλαια €48,6 εκατ. (10,3% vs 31.12.2024)

· Συνολικός δανεισμός €13,6 εκατ. από €14,7 εκατ. στις 31.12.2024

· Ταμειακά διαθέσιμα €14,7 εκατ. έναντι €10,2 εκατ. στις 31.12.2024,

Ως αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός στις 30.06.2025 είναι αρνητικός κατά €1,2 εκατ. έναντι καθαρού δανεισμού €4,5 εκατ. στις 31.12.2024.

· Ενοποιημένο κεφάλαιο κίνησης €24,4 εκατ. (+29,5% vs 31.12.2024).

Έργα

Κατά το α’ εξάμηνο 2025, η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συνέχισε να αναλαμβάνει, να εκτελεί και να παραδίδει σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ανέλαβε:

– Το κέντρο ακτινοθεραπείας – χημειοθεραπείας και την ανακαίνιση κλινικών κτιρίου 300 ανδρών του νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ», προϋπολογισμού €22,1 εκατ. (ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 50%)

– Έργο για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, προϋπολογισμού €11,6 εκατ.

– Την επέκταση ΤΕΠ και κατασκευή αίθουσας αναζωογόνησης στο ΠΓΝ Ιωάννινων, προϋπολογισμού €3,5 εκατ.

– Την κατασκευή εξοχικών κατοικιών σε Μήλο και Πάρο, προϋπολογισμού €4,7 εκατ.

– Έργο στο πλαίσιο της κατασκευής του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Infinity, Six Senses Porto Heli, προϋπολογισμού €26,5 εκατ.

ενώ ολοκλήρωσε:

– Το Κέντρο Εκπαίδευσης Κυβερνητών και Πληρωμάτων Αεροσκαφών (Training Center – T.C.) και τον Χώρο MRO (Maintenance, Repair & Operation) στο Κτίριο Β56 του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, προϋπολογισμού €20,0 εκατ.

– Την επέκταση, αναδιαρρύθμιση, επισκευή και βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων του Κρατικού Αερολιμένα Χίου (Υποέργα 3, 4, 7), προϋπολογισμού €7,5 εκατ.

– Την ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Σίνα 16 (Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.) καθώς και το έργο αποκατάστασης των προσόψεων της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, προϋπολογισμού €8,0 εκατ.

– Τρία μεγάλα νοσοκομειακά έργα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και ΓΝΑ ΚΑΤ, προϋπολογισμού €22,5 εκατ.

· Επιπλέον, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρίας για την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων, το 2025 σηματοδότησε την ενσωμάτωση του ξενοδοχείου Summer Senses στην Πάρο υπό την ομπρέλα της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

– Κύκλος εργασιών α’ εξαμήνου μονάδας: €1,1 εκατ.

– Εκτιμώμενος κύκλος εργασιών μονάδας σε ετήσια βάση €4,5 εκατ. περίπου.

– Σημειώνεται ότι ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με το τρίτο τρίμηνο κάθε χρήσης να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων.

Προοπτικές και Εξελίξεις για το Β’ Εξαμήνου 2025

Η μητρική εταιρεία πλέον καλύπτει και τα εναπομείναντα απαιτούμενα κριτήρια για την απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης και συνεπώς επίκειται η υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τις αρμόδιες αρχές.

·Αναμένεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με την ανάπτυξη υπερπολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων στην περιοχή Κολυμπήθρες της Πάρου, προϋπολογισμού €53,3 εκατ.

·Εντός του τετάρτου τριμήνου 2025 αναμένεται να υπογραφεί και το έργο ΣΔΙΤ για την κατασκευή 5 νέων αστυνομικών μεγάρων, προϋπολογισμού €57 εκατ., για το οποίο έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος η κοινοπραξία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ – ΤΕΝΑ.