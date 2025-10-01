ΓΕΚ Τέρνα: Προέχει η έναρξη εργασιών του ΒΟΑΚ

Προτεραιότητα για τον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα αναφορικά με το έργο παραχώρησης του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) προϋπολογισμού 1,75 δις. αποτελεί η έναρξη της κατασκευαστικής περιόδου.

Η σύμβαση παραχώρησης για το νέο αυτοκινητόδρομο Χανιά – Ηράκλειο υπεγράφη τον περασμένο Μάιο. Ανώτατα στελέχη του Ομίλου σημειώνουν ότι ζητήματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με απαλλοτριώσεις, μελέτες και τεχνικό αντικείμενο χρειάζεται να επιλυθούν άμεσα από τα αρμόδια υπουργεία (Εθνικής Οικονομίας και Υποδομών και Μεταφορών) προκειμένου οι εργασίες στο μεγάλο τμήμα του ΒΟΑΚ να εκκινήσουν εντός του 2025.

Ένα λόγος παραπάνω είναι η πρόβλεψη στο Ταμείο Ανάκαμψης για χρηματοδότηση του Χανιά – Ηράκλειο με 200 εκατ. ευρώ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι από την πλευρά του υπουργείου Υποδομών γίνεται προσπάθεια να απομονωθεί τεχνικό αντικείμενο ανάλογης αξίας ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν από αυτό.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τουλάχιστον δύο φορείς (τον Όμιλο Aktor και τη Metlen) προκειμένου να αγοράσουν μερίδιο στην παραχώρηση του ΒΟΑΚ, με τα στελέχη της ΓΕΚ Τέρνα να σημειώνουν σχετικά ότι αυτό που προέχει είναι η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Η παραχώρηση του ΒΟΑΚ, σε συνδυασμό με την Εγνατία Οδό, που θα περάσει στον ΓΕΚ Τέρνα τέλη 2025, και τη Αττική Οδό συγκροτούν για τον ΓΕΚ Τέρνα το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

Να σημειωθεί ότι με βάση τα αποτελέσματα 6μηνου του Ομίλου, η λειτουργική του κερδοφορία (adj. EBITDA) αυξήθηκε 84,4% στα 317,5 εκατ., κάτι που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην απόδοση του τομέα των παραχωρήσεων.

Ως παραχώρηση λαμβάνεται στο μεταξύ, το υπό κατασκευή νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι (ο ΓΕΚ Τέρνα να συμμετέχει στην κοινοπραξία που το υλοποιεί και στη συνέχεια θα το διαχειριστεί) αλλά και το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (IRC) στο Ελληνικό.

Αναφορικά με το τελευταίο ανώτατα στελέχη του Ομίλου δεν κρύβουν την ανησυχία τους για την έλλειψη ουσιαστικής προόδου στο σχεδιασμό της σήραγγας Ηλιουπόλεως η οποία θα συνδέσει την περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα, με την Βουλιαγμένης. Πρόκειται για έργο το οποίο θεωρείται απολύτως αναγκαίο για τη διευκόλυνση της κίνησης στα Νότια Προάστια και γενικότερα στο Λεκανοπέδιο ειδικά όταν τεθούν σε λειτουργία οι μεγάλες αναπτύξεις στο Ελληνικό.

Μία από αυτές θα είναι το IRC το οποίο εκτιμάται ότι καθημερινά θα προσελκύει 10 με 15 χιλ. επισκέπτες.

Όπως αναφέρουν υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προτάσεις και εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης για τη σήραγγα Ηλιουπόλεως (έχουν κατατεθεί μέσω Πρότυπης Πρότασης) παραμένουν όμως στα συρτάρια του υπουργείου Υποδομών αναμένοντας την πολιτική ηγεσία να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.