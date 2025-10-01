Χτίζει την «αυτοκρατορία» του o Όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία

Τη «χρυσή» εποχή του διανύει ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία, ο οποίος έχει υπό τη σκέπη του τις μάρκες Όλυμπος, Τυράς, Ροδόπη, Αγνό, Δουμπιά, Κλιάφα και οσονούπω την Δωδώνη και έχει μετεξελιχθεί σε μια από τις ισχυρότερες ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων.

Μετά από ένα μπαράζ στοχευμένων εξαγορών και επενδύσεων σε υποδομές που ξεπερνούν τα 180 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία, αλλά και σύσταση νέων θυγατρικών εκτός συνόρων ο όμιλος ενδυναμώνει περαιτέρω την δυναμική των μεγεθών.

Η επιθετική επέκταση των αδερφών Σαράντη συνεχίζεται και φέτος. Τον φετινό Ιανουάριο προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρείας Κάμπος Χίου, με συνολικό τίμημα ύψους 5,1 εκατ. ευρώ.

Τον ίδιο μήνα η ρουμανική θυγατρική S.C. Fabrica De Lapte Brasov S.A., προχώρησε

στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία Olympus Foods S.R.L., με έδρα τη Μολδαβία.

Αντίστοιχα, την 31η Ιανουαρίου 2025 και την 24η Φεβρουαρίου 2025, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία προχώρησε στη σύσταση δύο νέων εταιρειών με τις επωνυμίες Olympus Foods Iberia Sociedad Limitada, με έδρα την Ισπανία, και Olympus Foods Polska Sp.z o.o., με έδρα την Πολωνία.

Τον Μάρτιο ο όμιλος προέβη στην εξαγορά και στην απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Βιομηχανία Γάλακτος Τρίκαλων ΑΕ Μετέωρα». Ταυτόχρονα, η θυγατρική εταιρεία Olympus Cyprus ολοκλήρωσε στις 28 Μαρτίου 2025 το δεύτερο στάδιο της εξαγοράς της εταιρείας Ν.Θ. Κουρούσιης Limited, αποκτώντας το υπόλοιπο 51% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η τελευταία στρατηγική κίνηση των αδερφών Μιχάλη και Δημήτρη Σαράντη έγινε τον Ιούλιο και αφορά στην υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας με την Vivartia για την εξαγορά της Δωδώνης, κίνηση που τοποθετεί την επόμενη μέρα της Ελληνικά Γαλακτοκομεία με σύνολο ενεργητικού περίπου 750 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών περί τα 800 εκατ. ευρώ καθιστώντας την έναν από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες στην Ανατολική Ευρώπη με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.

Mega factory

Στο πλαίσιο αυτού του οράματος εντάσσεται και το πλάνο δημιουργίας ενός mega factory για να υποστηρίξει την παραγωγική δυναμική της Δωδώνης ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί και ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενδυνάμωση της σχέσης με τους κτηνοτρόφους προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αυξημένες ανάγκες γάλακτος.

Οι πληροφορίες τοποθετούν το αρχικό budget που εξετάζεται για την Δωδώνη να αγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ.

Χωρίς την προσθήκη της Δωδώνης, ήδη το 2025 η πορεία των εσόδων του ομίλου καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 6-7%.

Οι οικονομικές επιδόσεις

Σε ο,τι αφορά στις περσινές επιδόσεις, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 654,065 εκατ. ευρώ ενισχυμένος κατά 8,9% σε σχέση με τα 600,1 εκατ. ευρώ το 2023. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει τις στρατηγικές επιλογές του ομίλου να επενδύει συνεχώς και να αναπτύσσεται εκτός Ελλάδος ενώ, επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και η επένδυση στην Βουλγαρία. Το περιθώριο μικτούς κέρδους υποχώρησε σε 21,7% έναντι 24,8%. Τα μικτά κέρδη υποχώρησαν κατά 4,8% σε 141, 9 εκατ ευρώ ενώ αντίστοιχα τα προσαρμοσμένα EBITDA μειώθηκαν κατά 1,24% στα 92,9 εκατ. ευρώ.

Ο εξαγωγικός προσανατολισμός του Ομίλου και η σημαντική εξαγορά της θυγατρικής United Milk Company στη Βουλγαρία έχουν οδηγήσει στη συνεχόμενη αύξηση των πωλήσεων, με αποτέλεσμα το 60% τόσο του κύκλου εργασιών όσο και του συνολικού EBITDA να προέρχεται πλέον από τις αγορές του εξωτερικού, με συνεχώς διευρυμένη συμμετοχή έναντι των πωλήσεων στην Ελλάδα.

Το περιθώριο μικτού κέρδους υποχώρησε σε 21,7% έναντι 24,8% ωστόσο τα κέρδη προ φόρων κατέγραψα αύξηση 21,8% στα 38,6 εκατ. ευρώ έναντι 31,7 εκατ. ευρώ το 2023.

Αντίστοιχα, κατά 23% ενισχύθηκαν τα καθαρά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε 33,5 εκατ. ευρώ έναντι 27,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η καθαρή θέση ανήλθε σε 283, 2 εκατ. ευρώ, οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις σε 395,3 εκατ. ευρώ και η βραχυπρόθεσμες σε 63 εκατ. ευρώ.

Ομολογιακό δάνειο

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2024, η μητρική εταιρεία υπέγραψε ομολογιακό δάνειο ποσού 300 εκατ. ερώ με την Τράπεζα Alpha Bank, εκ του οποίου ποσό 259,3 εκατ. ευρώ αντλήθηκε εντός της χρήσης 2024.

Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και η κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών της εταιρείας.Για τη χρήση 2024 η διοίκηση προτείνει να διανεμηθεί προμέρισμα 6 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι τον Οκτώβριο ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία εγκαινίασε την όγδοη παραγωγική του μονάδα στην Κύπρο, επένδυση που αγγίζει τα 70 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη παραγωγική εγκατάσταση παράγει χαλλούμι ΠΟΠ και αναρή με δυναμικότητα 18.000 τόνους χαλλουμιού ετησίως.