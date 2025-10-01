Όμιλος Γλάρος: Ανοίγει φτερά στις ξένες αγορές με νέο εργοστάσιο έτοιμων γευμάτων

Έτοιμος να πετάξει εκτός συνόρων είναι ο όμιλος Γλάρος, που αποτελεί τον βιομηχανικό βραχίονα της οικογένειας Σκλαβενίτη.

Μέσα από την εταιρεία παραγωγής γευμάτων «ΑΥΡΑ ΜΑΕ» που ιδρύθηκε πέρυσι με δραστηριότητα την παραγωγή ελληνικών παραδοσιακών φαγητών, η οικογένεια Σκλαβενίτη ετοιμάζεται να κάνει «ντεμπούτο» στις ξένες αγορές έχοντας ήδη αρχίσει τις εργασίες για την ανέγερση του μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής έτοιμων γευμάτων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον όμιλο Γλάρο, το νέο εργοστάσιο, αναμένεται να ξεκινήσει την λειτουργία του τον Ιούνιο του 2026 και αποτελεί επένδυση 100 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος της θα καλυφθεί με ίδια κεφάλαια.

Η νέα μονάδα στη Μαγούλα Αττικής θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής έως και 250.000 μερίδων την ημέρα, οι οποίες θα διανέμονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και αναμένεται να περίπου 300 εργαζομένους.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε ακολουθία με το ιδιαίτερα success story που διαγράφει η Σκλαβενίτης στη κατηγορία των έτοιμων γευμάτων που καταγράφει μια ιδιαίτερα αυξανόμενη πορεία διεθνώς.

Ηδη η απήχηση των έτοιμων γευμάτων μέσα στα φυσικά καταστήματα της Σκλαβενίτης είναι πολύ μεγάλη στους εγχώριους καταναλωτές, γεγονός που ενδεχομένως αποτέλεσε εφαλτήριο για την στρατηγική απόφαση της διοίκησης να εισέλθει στην παραγωγική διαδικασία.

Επίσης και η φετινή εξαγορά -μέσα στον Ιούλιο- της αλυσίδας «Σπιτική Κουζίνα» που διατηρεί 25 σημεία πανελλαδικά «κουμπώνει» με τους σχεδιασμούς για την κατάκτηση ισχυρής θέσης στην κατηγορία.

Αξίζει να επισημανθεί ότι:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Statista (Ιούνιος 2025) τα έσοδα στην αγορά των έτοιμων γευμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να ανέλθουν σε 362,74 δισ. ευρώ το 2025. Η αγορά αναμένεται να σημειώσει ετήσια αύξηση 5,95% την επόμενη πενταετία.

Στην Ευρώπη φέτος εκτιμάται ότι η κατηγορία θα εμφανίσει έσοδα 68,89 δισ. ευρώ, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 5,22% έως το 2030. Ο μέσος όγκος ανά άτομο στην αγορά έτοιμων γευμάτων αναμένεται να ανέλθει σε 11,9 κιλά το 2025.

Αντίστοιχα, στην Αμερική, τα έσοδα φέτος αναμένεται να ανέλθουν σε 91,92 δις ευρώ και προβλέπεται ετήσια αύξηση 6,98% έως το 2030. Ο μέσος όγκος ανά άτομο στην αγορά έτοιμων γευμάτων αναμένεται να ανέλθει σε 14,4 κιλά το 2025.

Στην Ελλάδα τα έσοδα στην αγορά έτοιμων γευμάτων υπολογίζονται σε 1,15 δισ. ευρώ το 2025. Η αγορά αναμένεται να αυξάνεται ετησίως κατά 2,79% μέχρι το 2030. Ο μέσος όγκος ανά άτομο στην αγορά έτοιμων γευμάτων αναμένεται να ανέλθει σε 19,4 κιλά το 2025, ξεπερνώντας και τις επιδόσεις των αμερικανών καταναλωτών που έχουν ισχυρή κουλτούρα στα έτοιμα γεύματα. Με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς, μόνο στο εγχώριο ράφι οι πωλήσεις καταγράφουν ρυθμό ανάπτυξης πέραν του 20% στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τα μεγέθη

Σε ο,τι αφορά στις επιδόσεις των μεγεθών του ομίλου Γλάρος την περσινή χρονιά ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε στα 141,15 εκατ. ευρώ ενισχυμένος κατά 9,6% σε σχέση με 128,8 εκατ. ευρώ προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ φόρων εμφάνισαν αύξηση 7,8% στα 33,17 εκατ. ευρώ έναντι 30,76 εκατ. ευρώ το 2023. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 9,1% και ανήλθαν σε 28,6 εκατ. ευρώ έναντι 26,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος Γλάρος απαρτίζεται από τρία εταιρικά σχήματα: τη χαρτοποιία «Γλάρος ΑΒΕΕ» οι πωλήσεις της οποίας άγγιξαν το 2024 τα 71,9 εκατ. ευρώ, την βιομηχανία προϊόντων ζύμης “Baker Master ΑΒΕΕ” με έσοδα 28,1 εκατ. ευρώ και την “Meat House ΜΑΕ”, η οποία έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία κρέατος και τζίρο 41 εκατ. ευρώ.