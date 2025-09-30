Τειρεσίας και Equifax σε συζητήσεις για καινοτόμες υπηρεσίες Γραφείου Πίστης στην Ελλάδα

Σε προχωρημένες συζητήσεις στρατηγικού χαρακτήρα με την Equifax, το δεύτερο μεγαλύτερο Γραφείο Πίστης παγκοσμίως με έδρα την Ατλάντα των ΗΠΑ βρίσκεται η Τειρεσίας, το μοναδικό Γραφείο Πίστης στην Ελλάδα με σκοπό να διερευνηθεί από κοινού η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών Γραφείου Πίστης για την ελληνική αγορά.

Η Equifax, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, διαθέτει παρουσία σε 24 χώρες, έχει ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 4 δις. Ευρώ και υποστηρίζει περισσότερους από 800 εκ. καταναλωτές και 88 εκ. επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, η Τειρεσίας και η Equifax έχουν προσδιορίσει συγκεκριμένα προϊόντα, για τα οποία θα συνεργαστούν κατ’ αποκλειστικότητα, επιδιώκοντας την εισαγωγή τους στην ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν προηγμένες λύσεις για τη διαχείριση πιστωτικών κινδύνων και την πρόληψη της χρηματοπιστωτικής απάτης, τόσο για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όσο και για επιχειρήσεις, καθώς και για την προστασία των καταναλωτών από απατηλή δραστηριότητα στο διαδίκτυο και θα συμβάλουν στην ενίσχυση του υπεύθυνου δανεισμού, στην υποστήριξη της αποτελεσματικής διαχείρισης των οφειλών και στην οικονομική διαφάνεια.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «στόχος αυτών των συζητήσεων είναι να εξελιχθούν, εφόσον υπογραφεί οριστική συμφωνία, σε μια εμπορική συνεργασία στρατηγικού χαρακτήρα, που θα παρέχει στην Τειρεσίας την τεχνογνωσία ενός παγκόσμιου Γραφείου Πίστης προσαρμοσμένη πλήρως στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, υποστηρίζοντας έτσι τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, συμβάλλοντας στην χρηματοοικονομική ένταξη (financial inclusion), δηλαδή στην πρόσβαση περισσοτέρων επιχειρήσεων και ιδιωτών σε πιστώσεις, και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων».

Καμία μεταβολή στη μετοχική σύνθεση και τον θεσμικό ρόλο της Τειρεσίας

Οι συζητήσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγήσουν σε οποιαδήποτε μεταβολή της υφιστάμενης μετοχικής σύνθεσης της Τειρεσίας ή του θεσμικού της ρόλου. Η Τειρεσίας θα συνεχίσει να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται και το δημόσιο συμφέρον, παραμένοντας αποκλειστικά υπεύθυνη και διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο του αρχείου δεδομένων που τηρεί, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ελληνικά και ευρωπαϊκά νομικά και κανονιστικά πλαίσια.