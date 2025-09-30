Real Consulting: Ισχυρές επιδόσεις με αυξημένα έσοδα και ΕBITDA

Την αισιοδοξία της για το πλαίσιο προοπτικών της Real Consulting εξέφρασε η διοίκηση της εταιρείας τόσο για τη χρήση του 2025 όσο και για τη μεσοπρόθεσμη περίοδο, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου 2025, λίγες ημέρες μετά τη μετάβαση των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑ.

Όπως είχε τονίσει η Διονυσία Καρατζά, CEO της Real Consulting «η επόμενη μέρα μας βρίσκει σε ισχυρή θέση, έτοιμους να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας και τις επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις».

Στοχευμένη θεματική και γεωγραφική διεύρυνση

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του Α’ εξαμήνου η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας επικεντρώνεται στην οργανική μεγέθυνση, αλλά και στη στοχευμένη θεματική και γεωγραφική διεύρυνση σε επιλεγμένες αγορές, ενδυναμώνοντας τις υπάρχουσες επιχειρησιακές δυνατότητες και δημιουργώντας νέες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διείσδυση σε καινούριους τομείς δραστηριότητας, όπου η Εταιρεία μπορεί να παρέχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις υποδομές της. Η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής αναμένεται να έχει καθοριστική επίδραση στην ενίσχυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και της οργανικής κερδοφορίας (EBITDA), παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της χρήσης 2024.

Αυξημένες κατά 8,59% οι πωλήσεις για το α’ εξάμηνο

Οι πωλήσεις για το α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 21,489 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 8,59% ως αποτέλεσμα της προσήλωσης του Ομίλου στην ορθή διαχείριση των ευκαιριών για ανάπτυξη των εσόδων επιβεβαιώνοντας την δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού οργανικής ανάπτυξης. Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 3,598 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 16,09%. Εξαιρουμένης της επίπτωσης από τη λογιστική αποτύπωση του Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, σύμφωνα με τη μέθοδο της αγοραίας τιμής κατά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 2 (ΔΠΧΑ 2), τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προ-σαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 4,034 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 30,16%. Σημειώνεται ότι η συνολική επίπτωση της ανωτέρω λογιστικής αποτύπωσης ανέρχεται σε €2.581 χιλ., εκ των οποίων ποσό €1.709 χιλ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα του 2024, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €872 χιλ. προβλέπεται να επιβαρύνει τα αποτελέσματα του 2025 ( το οποίο κατά το ήμισυ έχει επιβαρύνει το πρώτο εξάμηνο του 2025). Για τις επόμενες διαχειριστικές χρήσεις μετά το 2025, δεν υπάρχει περαιτέρω επίπτωση από το συγκεκριμένο χειρισμό που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου της «εύλογης αξίας» για τα Stock Options του ΔΠΧΑ 2.

Σημαντική αύξηση κατά 14,20% παρουσίασαν τα μικτά αποτελέσματα λόγω της σταθερής ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών του ομίλου και της καλής χρηματοοικονο-μικής κατάστασης και σταθερής βάσης των πελατών που διαθέτει και ανήλθαν σε 8,4 εκατ. ευρώ.

Στις πρόσφατες επιχειρηματικές κινήσεις της εταιρείας περιλαμβάνεται η επέκτασή της στον τομέα των υπηρεσιών utilities μέσω της εξαγοράς του 95% της ρουμανικής εταιρείας Smart UX Development S.R.L., τομέας στον οποίο εστιάζει η εισηγμένη εταιρεία.

Η Smart UX Development S.R.L με έδρα το Βουκουρέστι, εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υλοποίησης SAP S/4HANA Utilities, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας. Σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Συμφωνίας Αγοραπωλησίας.

Επιπλέον έχει υπογράψει συμφωνία Put/Call Option για την εξαγορά και του υπόλοιπου 5%.

Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται σημαντικά έργα υλοποίησης για κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου, τα οποία αναδεικνύουν τη δυναμική της στον ψηφιακό μετασχηματισμό κρίσιμων λειτουργιών. Η εξαγορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής επέκτασης της Real Consulting στον κλάδο των utilities – έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές, αυξανόμενες απαιτήσεις και υψηλή ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις αιχμής. Μέσω της συμφωνίας, η Real Consulting αποκτά πρόσβαση σε εξειδικευ-μένο ανθρώπινο δυναμικό, διευρύνει τη γεωγραφική της παρουσία και ενισχύει το τεχνολογικό της χαρ-τοφυλάκιο με λύσεις SAP S/4HANA Utilities, Cloud και SAP Business Technology Platform (BTP), ειδικά σχεδιασμένες για εταιρείες ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης.