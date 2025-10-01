Σκλαβενίτης: Νέες επενδύσεις – ρεκόρ, τζίρος 6 δισ. και το μεγάλο στοίχημα του Ρέντη

Φλερτάροντας με τζίρο 6 δις ευρώ την φετινή χρονιά, ο όμιλος Σκλαβενίτης διατηρεί «χαλυβδωμένη» την πρωτοκαθεδρία του στην εγχώρια αγορά σούπερ μάρκετ δρομολογώντας νέες επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ τη διετία 2026-2027.

Συνολικά την τετραετία 2024-2027 ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του leader της αγοράς προβλέπει κεφάλαια που ξεπερνούν τα 670 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα μηνύματα από την αγορά επιβεβαιώνουν ότι και φέτος ο όμιλος Σκλαβενίτης διατηρεί την σημαντική απόσταση που κρατάει σε σχέση με τους λοιπούς παίκτες καταγράφοντας υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης εσόδων από το σύνολο της αγοράς, που με βάση την Nielsen IQ στο τέλος Αυγούστου κινήθηκε με ρυθμό 7,8%. Η διατήρηση υψηλού μονοψήφιου ποσοστού ανάπτυξης εσόδων τοποθετεί το πήχη των ενοποιημένων εσόδων του ομίλου Σκλαβενίτης στα 6 δις ευρώ για φέτος.

Η ισχυρή πιστότητα που απολαμβάνει η Σκλαβενίτης από τους εγχώριους καταναλωτές θωρακίζει την υλοποίηση της αναπτυξιακής του στρατηγικής που προβλέπει την πλήρη αναδόμηση των αποθηκευτικών και παραγωγικών του υποδομών.

Το επενδυτικό πλάνο

Εντός του 2024 ο όμιλος διέθεσε κεφάλαια 178 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις ενώ για φέτος εκτιμάται ότι θα διατεθούν περί τα 150 εκατ. ευρώ. Για την διετία 2026-2027 το συνολικό επενδυτικό budget θα υπερβεί τα 350 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον όμιλο το πλάνο για το 2026-2027 περιλαμβάνει την ανέγερση ενός νέου κέντρου διανομής προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας, 45.000 τ.μ., στη Φούσα με την έναρξη λειτουργίας του να τοποθετείται εντός του 2027. Επίσης προβλέπει την τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων πώλησης (ταμπελάκια τιμών) σε όλο το δίκτυο, καθώς και την δημιουργία 15 νέων σημείων ενώ προγραμματίζονται περί τις 60 ανακαινίσεις σε υφιστάμενα καταστήματα.

Εντός του 2025 έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία του νέου κέντρου διανομής ξηρού φορτίου στη Φούσα, ενώ μέσα στον Νοέμβριο πρόκειται να ιδρυθεί ένα νέο κέντρο διανομής παραγγελιών eMarket στα Σπάτα. Παράλληλα, φέτος έχουν ανοίξει δύο νέα καταστήματα σε Πάτμο και Κρανίδι και μέχρι τέλος του έτους αναμένεται ακόμα ένα στα Ιωάννινα. Σημειώνεται ότι ο όμιλος σήμερα διαθέτει 541 καταστήματα, απασχολεί 41.633 εργαζομένους και εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 753.000 πελάτες την ημέρα.

Επί κυπριακού εδάφους ο στόχος για την Σκλαβενίτης είναι η κατάκτηση- σε πρώτη φάση- της δεύτερης θέσης στην τοπική αγορά. Η ολοκλήρωση της ριζικής ανακαίνισης και των εννέα υπεραγορών Παπαντωνίου, που εξαγόρασε το 2024, να αναμένεται μέχρι το τέλος του 2025. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για την Κύπρο οι προσδοκίες είναι να επιτευχθεί φέτος τζίρος της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ από περίπου 230-250 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι ανήλθαν τα έσοδα το 2024.

Το «The FoodHall» το νέο πετράδι του στέμματος

Το μεγαλύτερο, όμως, project που βρίσκεται στο τραπέζι της Σκλαβενίτης είναι η επικείμενη ανάπλαση του πρώην εργοστασίου της Πίτσος στην περιοχή του Ρέντη, όπου ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός πολυχώρου γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού που θα φέρει την επωνυμία «FoodHall».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το «The FoodHall» θα διαθέτει εκθεσιακούς χώρους 50.000 τ.μ. και αναμένεται να δέχεται πάνω από 20.000 επισκέπτες καθημερινά. Το ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ και θα δημιουργηθούν πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας.

Οι επιδόσεις του 2024

Σχετικά με την πορεία του 2024, ο όμιλος Σκλαβενίτης «πιάνοντας» υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης εσόδων από το σύνολο της αγοράς κατάφερε να «σπάσει» το 100άρι στη καθαρή κερδοφορία του.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 5,56 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,8% σε σχέση με 5,16 δις ευρώ το 2023. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εταιρείες μετρήσεων της αγοράς το 2024 έκλεισε με αύξηση 3,7% στην αξία πωλήσεων στο σύνολο του κλάδου. Όπως επισημαίνουν πηγές προσκείμενες στην Σκλαβενίτης «τα θετικά αποτελέσματα αποδίδονται αποκλειστικά στην αύξηση κατά 7,3% του αριθμού των πελατών που εξυπηρετεί το δίκτυο του ομίλου καθώς το 2023 ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ήταν 66400 ενώ το 2024 ανήλθε σε 712 χιλ.».

Τα μικτά κέρδη εμφάνισαν αύξηση 6,3% στα 1,43 δις ευρώ έναντι 1,345 δις το 2023, ωστόσο σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας υπήρξε μικρή πίεση με τα EBITDA να καταγράφουν μείωση 3,3% στα 374,6 εκατ. ευρώ έναντι 387,4 εκατ. ευρώ.

Τα προ φόρων κέρδη ενισχύθηκαν κατά 5% στα 142,2 εκατ. ευρώ έναντι 135,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Υψηλότερη αύξηση κατέγραψε η καθαρή κερδοφορία η οποία ανήλθε σε 108,7 εκατ. ευρώ έναντι 97 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας άνοδο 12%.

Η καθαρή θέση ενισχύθηκε κατά 18,3% στα 361 εκατ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε σε 3,3 δις ευρώ εκ των οποίων 1,53 δις ευρώ αφορούν σε βραχυπρόθεσμες.