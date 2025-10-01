Τα deals που «έφτιαξαν» τον Εξάρχου: Από τα «ασημικά» της Ελλάκτωρ έως τη ΔΕΗ

Όταν πριν τρία χρόνια αποφάσιζε να αναλάβει τα ηνία της Intrakat, μιας εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μικρότερη των 200 εκατ. ευρώ, ουδείς φανταζόταν ότι σήμερα θα είχε καταφέρει να δημιουργήσει τον 2ο μεγαλύτερο «παίχτη» σε κατασκευές και παραχωρήσεις, με χρηματιστηριακή αξία άνω των 1,7 δισ. ευρώ.

Ο λόγος, φυσικά, για τον Αλέξανδρου Εξάρχου, βασικό μέτοχο και επικεφαλής της Aktor Group (πρώην Intrakat), ο οποίος συνεχίζει να διευρύνει το αποτύπωμά του, έχοντας ως βασικό μοχλό τις διαδοχικές εξαγορές.

Από το καλοκαίρι του 2022, ο έμπειρος CEO, έχοντας τη στήριξη των επιχειρηματιών Μπάκου – Καϋμενάκη, είχε θέσει ευθύς εξαρχής τον στόχο, ο οποίος δεν ήταν άλλος από την απόκτηση μερικών από των «ασημικών» της Ελλάκτωρ. Μια πρωτοβουλία καθ’ όλου τυχαία, δεδομένου ότι ο ίδιος είχε στο παρελθόν υπηρετήσει την εταιρεία από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Έτσι, έναν χρόνο μετά την εκκίνηση του πολλά υποσχόμενου project της Intrakat, προχώρησε στο μεγάλο deal για την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ έναντι 110 εκατ. ευρώ. Όμως, δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς μόλις αυτήν την εβδομάδα ολοκλήρωσε ακόμη ένα σημαντικό deal με την Ελλάκτωρ, αποκτώντας την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις έναντι 194,6 εκατ. ευρώ.

Η σκακιέρα του Αλέξανδρου Εξάρχου δεν περιλάμβανε μόνο τις κατασκευές και τις παραχωρήσεις. Έτσι, στα τέλη του 2023 ήρθε η σύμπραξη με τη ΔΕΗ στον κλάδο της «καθαρής» ενέργειας, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Ακολούθησε δε, μια σειρά μικρότερων αλλά εξίσου καθοριστικών εξαγορών, όπως η απόκτηση του 50% της Εντελέχεια, του 51% της Sun Force One και του 55% της Oceanic. Όλα τα παραπάνω χρηματοδοτήθηκαν μέσω δύο αυξήσεων μετοχικών κεφαλαίων, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ (100 εκατ. ευρώ το 2023 και 200 εκατ. ευρώ το 2024).

Το πάθημα που γίνεται… μάθημα

Η επόμενη ημέρα εξακολουθεί να έχει στραμμένο το βλέμμα σε πιθανές ευκαιρίες για νέες εξαγορές, οι οποίες θα προσφέρουν το κάτι… παραπάνω στον Όμιλο. Μάλιστα, το πρόσφατο «πάθημα» με την ακύρωση του deal με την Prodea φαίνεται ότι συνιστά «οδηγό», ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα… πισωγυρίσματα στο μέλλον.

Τα παραπάνω βήματα, βέβαια, θα πρέπει να γίνουν παράλληλα με την ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων και την αφομοίωση της νέας εταιρικής δομής, η οποία εδράζεται σε πέντε διαφορετικούς άξονες δράσης: Κατασκευές, Παραχωρήσεις, Ακίνητα, Ενέργεια και Facility Management.

Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη το ιστορικό της προηγούμενης τριετίας, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Αλέξανδρος Εξάρχου έχει το know-how…

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)