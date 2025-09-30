ΓΕΚ Τέρνα: Έναρξη της διαπραγμάτευσης του ομολόγου του, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να γίνεται 149 ετών

Την έναρξη της διαπραγμάτευσης του νέου ομολόγου του ΓΕΚ Τέρνα κήρυξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, κτυπώντας, ως είθισται, πριν λίγο, το καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο κ. Περιστέρης ευχαρίστησε τους επενδυτές για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους στις προοπτικές του Ομίλου, τις διοικήσεις του ΧΑΑ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς τις τράπεζες. Σημείωσε χαρακτηριστικά την υπερκάλυψη της έκδοσης ως «ευχάριστη δυσμενή συνέπεια».

Ο πρόεδρος του ΧΑΑ, Γιάννος Κοντόπουλος, επεσήμανε την επιτυχία της έκδοσης, των 500 εκατ. ευρώ η οποία καλύφθηκε 2,4 φορές προσελκύοντας 1,2 δισ. ευρώ. Επρόκειτο, όπως είπε, για την μεγαλύτερη έκδοση εταιρικού ομολόγου μέχρι σήμερα στο ΧΑΑ.

Η έναρξης της διαπραγμάτευσης του ομολόγου του ΓΕΚ Τέρνα, συνέπεσε με τα 149 χρόνια λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο ΓΕΚ Τέρνα είναι εισηγμένος στο ΧΑΑ από το 1969 και μέχρι σήμερα έχει αντλήσει συνολικά 1,64 δις. είτε από εισαγωγή νέων μετοχών είτε από εταιρικό ομόλογα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΧΑΑ.

Η πρόσφατη έκδοση ομολόγου είναι η τέταρτη του ΓΕΚ Τέρνα και η δεύτερη φέτος (έχει προηγηθεί της Aegean). Από το 2016 συνολικά, σύμφωνα επίσης με τον πρόεδρο του ΧΑΑ, έχουν αντληθεί 6 δισ. μέσω της αγοράς ομολόγου.