Όμιλος Άβαξ: «Βλέπει» ΕBITDA ύψους 150 εκατ. ευρώ «βλέπει» το 2029

Με τον κατασκευαστικό τομέα να πρωταγωνιστεί ο Όμιλος Άβαξ εκτιμά ότι το 2029 τα ΕBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) θα διαμορφωθούν σε 150 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο τμήμα της κερδοφορίας (περί τα 90 εκατ.) θα προέρχεται από τις κατασκευές, οι παραχωρήσεις θα συνεισφέρουν με 36 εκατ. και οι υπόλοιπες δραστηριότητες (π.χ. ενέργεια ή και real estate) περί τα 24 εκατ. ευρώ.

Για το 2025 η εκτίμηση είναι ότι τα EBITDA θα διαμορφωθούν σε 120 εκατ. ευρώ και ο τζίρος περίπου στα 800 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω ανέφερε η διοίκηση του Άβαξ κατά την ενημέρωση των αναλυτών χθες με αφορμή τα αποτελέσματα 6μηνου για τα οποία υπογράμμισε την ικανοποίησή της και την εκτίμηση ότι η ανοδική πορεία είναι διατηρήσιμη και τα επόμενα χρόνια.

Είναι ενδιαφέρον ότι η αύξηση των EBITDA στον κατασκευαστικό κλάδο αντιστάθμισε τις απώλειες από την ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού και την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου στη ΓΕΚ Τέρνα.

Να προσθέσουμε επίσης ότι το περιθώριο των EBITDA από τον κατασκευαστικό τομέα, με βάση τα αποτελέσματα 6μηνου, ανήλθε σε 13,6%, από 10,4% πέρυσι. Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι αν και δεν αναμένεται να παραμείνει στα υψηλά αυτά επίπεδα, εντούτοις, θα διατηρηθεί και τα επόμενα έτη σε τουλάχιστον 10% και άνω, βάσει των έργων που έχει αναλάβει ο Όμιλος και των όσων έρχονται.

Ο επικεφαλής του Άβαξ, Χρήστος Ιωάννου (εκτελεστικός πρόεδρος) απαντώντας σε ερώτηση για το αν επίκειται η έκδοση εταιρικού ομολόγου είπε ότι εξετάζονται όλες τις επιλογές ενίσχυσης των χρηματοοικονομικών δεδομένων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ένα retail bond, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση.

Ανεκτέλεστο 2,76 δισ. ευρώ

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων, την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 2,76 δισ. ευρώ.

Το 85% του ανεκτέλεστου σχετίζεται με έργα όπως η γραμμή 4 του Μετρό (980 εκατ.), το Mintia Power Plant 1.750MW στη Ρουμανία (709 εκατ.), τα 3 νοσοκομεία του ιδρύματος Στ. Νιάρχος (443 εκατ.), το οδικό Μπράλος – Άμφισσα (243 εκατ.), τα έργα Daniel (175 εκατ.), το Ιωάννινα – Κακκαβιά (172 εκατ.), το FlyOver Θεσσαλονίκης (μερίδιο 50% με 191 εκατ.) και τις υποδομές στο Ελληνικό (308 εκατ. ευρώ).

Περαιτέρω, όπως ειπώθηκε στους αναλυτές, προσεχώς θα υπάρξουν ευκαιρίες για ενίσχυση ή ανανέωση του ανεκτέλεστου καθώς έχουν δημοπρατηθεί μεγάλα έργα (π.χ. τα 2 οδικά ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα εκτιμώμενης αξίας περίπου 700 εκατ. ευρώ κ.α.).

Σύμφωνα με την παρουσίαση του Ομίλου στους αναλυτές εντός του πρώτου 6μηνου 2025 υπεγράφησαν έργα, ή ο όμιλος αναδείχθηκε νικητής, όπως η κατασκευή του εργοστασίου της Παπαστράτος (30 εκατ.), η αποκατάσταση των ζημιών στη Θεσσαλία (Daniel, 175 εκατ.), η κατασκευή του εργοστασίου παραγωγής γευμάτων της Σκλαβενίτης στη Μαγούλα (35 εκατ.), το ΣΔΙΤ Ταυρωπού (μερίδιο 53 εκατ.) κ.α., ενώ παραδόθηκε το μεγαλύτερο τμήμα του Πάτρα – Πύργος και ενεργειακό έργο 282MW στο Ιράκ (82 εκατ.).

Ο Όμιλος Άβαξ διαθέτει χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ με αποτίμηση 422,4 εκατ. στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2025.

Όπως αναφέρθηκε, παρά τη λήξη της σύμβασης της Αττικής Οδού, ο Άβαξ αναμένει έσοδα περί τα 156 εκατ. ευρώ έως το 2029 από τις υφιστάμενες παραχωρήσεις και συνολικά 900 εκατ. έως τη λήξη τους.

Ενισχυμένη είναι επίσης η δραστηριότητα στον τομέα του real estate με την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου οικιστικών έργων με εμπορική αξία περίπου 70 εκατ., αλλά και της ενέργειας όπου πρόσφατα κατέθεσε πρόταση στο πλαίσιο σχετικής διαδικασίας του υπουργείου Ενέργειας για ανάπτυξη και σύνδεση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας 50MW στην Βοιωτία.