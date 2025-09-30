ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξορθολογισμός, επέκταση και comeback στην κερδοφορία

Σε μεγαλύτερες «αποδόσεις» από το στρατηγικό σχεδιασμό εξορθολογισμού του δικτύου προσβλέπει για την φετινή χρονιά η ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ η επιστροφή στην κερδοφορία αναμένεται από το 2026.

Με αιχμή την ανάπτυξη του franchise και τα μικρά σημεία πώλησης η αλυσίδα επιδιώκει μέχρι το 2028 να εμφανίσει δυναμική δικτύου με 900 καταστήματα πανελλαδικά.

Κατά την περσινή χρήση, υπήρξαν κάποια σημάδια βελτίωσης καθώς η εγχώρια θυγατρική του ομίλου Ahold Delhaize κατάφερε να περιορίσει τις ζημιές, να βελτιώσει τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη παρά το γεγονός ότι ο τζίρος κατέγραψε υποχώρηση της τάξεως του 2% σε μια αγορά που αναπτύχθηκε με ρυθμό +3,6%.

Όπως ανέφερε χθες ο Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος Νίκος Λαβίδας: «Εδώ και περίπου τρία χρόνια ξεκινήσαμε και εκπονήσαμε ένα πλάνο για να εξορθολογήσουμε το δίκτυό μας. Έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε αρκετές αλλαγές στα καταστήματά μας. Έχουμε μετατρέψει ένα σημαντικό αριθμό σε franchise, έχουμε κλείσει μαγαζιά, έχουμε ανακαινίσει μαγαζιά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε ακριβώς έτσι όπως το είχαμε υπολογίσει όταν ξεκινούσαμε αυτή την πορεία. Όλα αυτά γίνονται με έναν βασικό σκοπό. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κεφάλαιο για να μπορέσουμε να επανεπενδύσουμε στις τιμές, ώστε οι καταναλωτές μας να μπορούν να βρουν τα προϊόντα φθηνότερα. Γιατί, δυστυχώς, αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Όλοι ασχολούνται με την ακρίβεια, είναι το νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα».

Ο τζίρος

Κατά την περσινή χρονιά, ο κύκλος εργασιών της ΑΒ Βασιλόπουλος υποχώρησε κατά 1,98% στα 1,94 δις ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις αλλαγές στο δίκτυο. Όπως εξήγησε ο κ. Λαβίδας «Οταν γυρνάμε ένα κατάστημα από εταιρικό σε franchise, ένα μέρος του τζίρου χάνεται, διότι δεν μετράνε πλέον οι πωλήσεις προς τον καταναλωτή αλλά οι πωλήσεις προς το franchisee. Έτσι αυτομάτως μιλάμε για μία διαφορά πάνω από 25% και αυτό δημιουργεί μία απώλεια στον κύκλο εργασιών. Επίσης το 2024 κλείσαμε οχτώ καταστήματα που ήταν ζημιογόνα, εξέλιξη που φυσικά επηρέασε το τζίρο».

Ο ίδιος σημείωσε ότι πέρυσι η ΑΒ «ουσιαστικά κινήθηκε σε πιο χαμηλά επίπεδα από την αγορά και αυτό δεν μας βοήθησε στο να μεγαλώσουμε τον τζίρο. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες εβδομάδες ακολουθούμε το ρυθμό της αγοράς και διατηρούμε σταθερό μερίδιο».

Τα κέρδη

Αναφερόμενος στο περιθώριο μικτού κέρδους ανέφερε ότι διαμορφώθηκε στο 25,3% εμφανίζοντας υποχώρηση 0,5% σε σχέση με το 2023. «Το 0,5% σημαίνει 10 εκατ. ευρώ. Κάθε χρόνο εμφανίζουμε λιγότερο περιθώριο και αυτό είναι η απόδειξη ότι είμαστε σύννομοι με την νομοθεσία, αλλά όμως μας προκαλεί το μεγαλύτερο θέμα όσον αφορά τελικά την καθαρή μας κερδοφορία» σημείωσε.

Τα προ φόρων κέρδη της ΑΒ διατήρησαν πέρυσι το αρνητικό τους πρόσημο περιορίζοντας ωστόσο τις ζημιές σε 14,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 21,3 εκατ. ευρώ το 2023.

Αντίστοιχα, οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν σε 15,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 19,2 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τα λειτουργικά κέρδη εμφανίζουν διπλασιασμό στα 13,8 εκατ ευρώ εξέλιξη που αποδίδεται στις λιγότερες διαγραφές παγίων. «Για μένα το σημαντικό νούμερο είναι τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη. Τι σημαίνει αυτό, αν βγάλουμε από τη μέση διαγραφές παγίων τα πάντα, ποια είναι η πραγματική κερδοφορία. Είμαστε κοντά στο 1,4%, δηλαδή στα 26,7 εκατ. ευρώ, όσο ήμασταν και το 2023, το οποίο είναι ουσιαστικά και το ποσοστό στο οποίο κινείται όλος ο κλάδος». Ο κ. Λαβίδας εκτίμησε ότι η κερδοφορία θα εμφανίσει θετικό πρόσημο το 2026.

Σε ο,τι αφορά την εικόνα του δικτύου, το 2024 αριθμούσε 624 σημεία εκ των οποίων 331 franchise και 279 εταιρικά και 14 χονδρική. Φέτος, μέχρι στιγμής, το συνολικό δίκτυο έχει αυξηθεί σε 652 σημεία: 254 εταιρικά, 384 franchise και 14 χονδρική.

Τα καταστήματα

Έως το τέλος του 2025 το δίκτυο προβλέπεται να αγγίξει τα 670 καταστήματα, με όλες τις νέες προσθήκες να αφορούν σε franchise, ενώ ο στόχος μέχρι το 2028 είναι τα 900 καταστήματα, με 50 νέα καταστήματα ετησίως εκ των οποίων κάποια θα προκύψουν από εξαγορές και με εκτίμηση για την πορεία της αγοράς στο +3-4% ετησίως. Κατά την περσινή χρονιά πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 41,5 εκατ. ευρώ με την πλειονότητα των κεφαλαίων να κατευθύνεται στο δίκτυο.