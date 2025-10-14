Φύγαμε για Κυκλάδες με Blue Star Ferries: μια φθινοπωρινή απόδραση γεμάτη εμπειρίες

Η Blue Star Ferries, πιστή στο ραντεβού της, μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε γρήγορα, άνετα και με στυλ στις μαγευτικές Κυκλάδες, όλο το χρόνο.

Είτε ονειρεύεστε τις παραλίες της Νάξου, είτε τις γραφικές γωνιές της Πάρου, η Blue Star Ferries σας μεταφέρει στους αγαπημένους σας προορισμούς, χαρίζοντας σας στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη σας για πάντα.

Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να αποδράσετε από την καθημερινότητα και να δώσετε στον εαυτό σας «λίγο ακόμα καλοκαίρι». Οι Κυκλάδες, με τα κρυστάλλινα νερά, τα λευκά σοκάκια και την ήρεμη ατμόσφαιρα, είναι ο απόλυτος προορισμός για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Και το καλύτερο; Με τις εκπληκτικές προσφορές της Blue Star Ferries, το ταξίδι σας έρχεται πιο κοντά από ποτέ.

Προσφορές που κάνουν το ταξίδι πιο προσιτό

Η Blue Star Ferries κάνει την απόδρασή σας ακόμα πιο ελκυστική με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 50%! Ανακαλύψτε εδώ την προσφορά που σας ταιριάζει. Ειδικά για τους λάτρεις της Νάξου, τα πακέτα Stay & Ferry για 2 άτομα, με τιμές από 81€ το άτομο/διανυκτέρευση, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσετε! Το πακέτο περιλαμβάνει διαμονή σε 2κλινο δωμάτιο με πρωινό στα ξενοδοχεία Naxos resort και Galaxy hotel, καθώς και ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής με τη Blue Star Ferries. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας με λίγα κλικ και ετοιμαστείτε για μια αξέχαστη εμπειρία.

Seamore: Ο ψηφιακός σου ταξιδιωτικός βοηθός

Η ταξιδιωτική σας εμπειρία γίνεται ακόμα πιο εύκολη και σύγχρονη με το νέο mobile app seamore, που δημιούργησαν οι Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Με μοντέρνο σχεδιασμό και εύχρηστη πλοήγηση, το seamore είναι ο προσωπικός σας βοηθός για κάθε ταξίδι.. Τι προσφέρει;

Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων : Τα στοιχεία σας, των συνταξιδιωτών, του οχήματός σας ή του κατοικιδίου σας συμπληρώνονται αυτόματα για γρήγορες κρατήσεις.

: Τα στοιχεία σας, των συνταξιδιωτών, του οχήματός σας ή του κατοικιδίου σας συμπληρώνονται αυτόματα για γρήγορες κρατήσεις. Οργάνωση ταξιδιών : Δείτε όλα τα προγραμματισμένα και προηγούμενα ταξίδια σας σε ένα σημείο.

: Δείτε όλα τα προγραμματισμένα και προηγούμενα ταξίδια σας σε ένα σημείο. Seasmiles προνόμια: Αν είστε μέλος του προγράμματος επιβράβευσης Seasmiles, μπορείτε να δείτε τον λογαριασμό σας και να εξαργυρώσετε πόντους για δωρεάν ή εκπτωτικά εισιτήρια.

Κατεβάστε το seamore από το Google Play ή το App Store και απολαύστε την απόλυτη ψηφιακή εμπειρία. Περισσότερες πληροφορίες, εδώ. Επιπλέον, με την εγγραφή σας στο seamore ή στα websites των Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines και Seasmiles, έχετε πρόσβαση στο προφίλ σας με τα ίδια στοιχεία σύνδεσης, για μέγιστη ευκολία.

Απολαύστε το ταξίδι εν πλω

Το ταξίδι με τη Blue Star Ferries δεν είναι απλώς μια μετακίνηση – είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία! Στα πλοία, όπως το Blue Star Naxos και το Blue Star Paros, μπορείτε να απολαύσετε:

Γαστρονομικές απολαύσεις : Από δροσερούς χυμούς και λαχταριστά γλυκά στα μπαρ, μέχρι εμπνευσμένες δημιουργίες και εκλεκτά κρασιά στα εστιατόρια A la Carte και Self Service. Τα Bonheur bars προσφέρουν μια premium εμπειρία με εκλεκτά σνακ και καφέ, εμπνευσμένα από την κουλτούρα του κρασιού.

: Από δροσερούς χυμούς και λαχταριστά γλυκά στα μπαρ, μέχρι εμπνευσμένες δημιουργίες και εκλεκτά κρασιά στα εστιατόρια A la Carte και Self Service. Τα προσφέρουν μια premium εμπειρία με εκλεκτά σνακ και καφέ, εμπνευσμένα από την κουλτούρα του κρασιού. Ψώνια εν πλω : Επισκεφθείτε τα καταστήματα για να προμηθευτείτε κοσμήματα, καλλυντικά, είδη ταξιδίου ή λογοτυπημένα προϊόντα Blue Star Ferries.

: Επισκεφθείτε τα καταστήματα για να προμηθευτείτε κοσμήματα, καλλυντικά, είδη ταξιδίου ή λογοτυπημένα προϊόντα Blue Star Ferries. Πρακτικές παροχές: Χρησιμοποιήστε τα ATM στα πλοία για εύκολες και γρήγορες αναλήψεις.

Seasmiles: Το πρόγραμμα που σε επιβραβεύει

Με το πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles, κάθε ταξίδι σας φέρνει πιο κοντά σε μοναδικά προνόμια. Μπορείτε να εκδώσετε την κάρτα σας μέσω του https://seasmiles.com/el/ ή εν πλω και να συλλέγετε πόντους για δωρεάν ή εκπτωτικά εισιτήρια. Ως μέλος, απολαμβάνετε εκπτώσεις σε 250+ συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι κάτοχοι καρτών Blue ή Silver μπορούν να εκτυπώσουν τη φυσική τους κάρτα εν πλω. Και το καλύτερο; Η κάρτα Seasmiles είναι πλέον βιοδιασπώμενη, συμβάλλοντας σε ένα πιο πράσινο μέλλον.

@sea: Ψυχαγωγία και ενημέρωση εν πλω

Η Blue Star Ferries φέρνει την ψυχαγωγία στα χέρια σας με την πλατφόρμα @sea. Συνδεθείτε στο Wi-Fi του πλοίου και απολαύστε χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι σας, podcasts, μουσική και πολλά άλλα, κάνοντας την εμπειρία σας ακόμα πιο ευχάριστη.

Λίγα λόγια για την Blue Star Ferries

Μέλος της Attica Group, η Blue Star Ferries διαθέτει έναν στόλο από 11 πλοία στο δυναμικό της που συνδέουν αγαπημένους προορισμούς, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα με αξιοπιστία και άνεση. Η Attica Group, με συνολικά 37 πλοία και τα εμπορικά σήματα Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, προσφέρει καθημερινές συνδέσεις σε περισσότερους από 55 προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Ετοιμαστείτε για την επόμενη απόδραση!

Οι Κυκλάδες σας περιμένουν να τις εξερευνήσετε, και η Blue Star Ferries είναι ο καλύτερος σας σύντροφος σε αυτό το ταξίδι. Επισκεφθείτε το www.bluestarferries.com, κατεβάστε το seamore app, και κλείστε τα εισιτήριά σας σήμερα. Φύγαμε για Κυκλάδες!