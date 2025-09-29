Enterprise Greece: Μνημόνιο συνεργασίας με την Hellenic–ASEAN Business Council – «Άνοιγμα» σε αγορά με πληθυσμό άνω των 670 εκατ κατοίκων

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών μεταξύ Ελλάδος και της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας μεταξύ Ελλάδας και ASEAN, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και το Hellenic-ASEAN Business Council (HABC), υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, εκ μέρους της Enterprise Greece υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών και πρόεδρος της Enterprise Greece, Δημήτριος Σκάλκος, ενώ εκ μέρους του HABC ο πρόεδρος, Νικόλαος Στασινόπουλος. Στην τελετή παρέστη και ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, δρ Μαρίνος Γιαννόπουλος.

Ο κ. Σκάλκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες-μέλη του HABC, τονίζοντας ότι το μνημόνιο θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωσή τους.

Από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως

Υπενθυμίζεται ότι η ASEAN αποτελεί μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως, με πληθυσμό άνω των 670 εκατομμυρίων κατοίκων και ΑΕΠ που ξεπερνά τα 4 τρισ. δολάρια. Προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους τομείς των αγροδιατροφικών προϊόντων (ελαιόλαδο, κρασί, φρούτα), των φαρμακευτικών, των δομικών υλικών, της ναυτιλίας και των logistics, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και του τουρισμού.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε παρουσία του H.E. Dr Bebeb A.K.N. Djundjunan, πρέσβη της Ινδονησίας (προεδρεύουσα χώρα της ASEAN Committee in Athens), της H.E. Mrs. Pham Thi Thu Huong, πρέσβη του Βιετνάμ, του H.E. Mr. Sathana Kashemsanta Na Ayudhya, πρέσβη της Ταϊλάνδης, και του H.E. Mr. Giovanni E. Palec, πρέσβη των Φιλιππίνων.