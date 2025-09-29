DOTSOFT: Αυξημένα μεγέθη στο Α’ εξάμηνο 2025

Έναρξη και υλοποίηση νέων έργων Smart Cities με αιχμή τη διαχείριση απορριμμάτων και στάθμευσης καθώς και νέες λειτουργίες στα SaaS προϊόντα της, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία από πρόσφατα ερευνητικά έργα περιλαμβάνει το πλάνο δράσεων της DΟTSOFT για το β’ εξάμηνο 2025.

Η εταιρεία δρομολογεί επίσης την ολοκλήρωση της εφαρμογής αναγνώρισης εγγράφων με AI για τον ιδιωτικό τομέα ψηφιοποίησης, την ενίσχυση της συμμετοχής της σε διεθνείς διαγωνισμούς (EU Agencies) σε τομείς Business Intelligence, Big Data, VR/AR, τη συμμετοχή της σε έργα υποδομής έξυπνων πόλεων με στόχο την παροχή υπηρεσιών Field Engineering, αλλά και την αύξηση του αριθμού των ενεργών συμβάσεων συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για εφαρμογές έξυπνων πόλεων.

Στόχοι 2025

Οι κύριοι στόχοι της εισηγμένης για το 2ο εξάμηνο του 2025 είναι να ενδυναμώσει το Branding της σε επίπεδο Smart City Solution Provider στην ελληνική αγορά μέσω αύξησης της πελατειακής βάσης κατά τουλάχιστον 15% έως το τέλος του έτους και να αυξήσει τον αριθμό των ενεργών συμβάσεων συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για εφαρμογές έξυπνων πόλεων σε περιφερειακούς ελληνικούς Δήμους.

Με βάση την ισχυρή πορεία του α’ εξαμήνου και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που εκτείνεται έως το 2028, η Διοίκηση εκτιμά ότι θα διατηρηθεί η ενίσχυση των χρηματοοικονομικών της μεγεθών και η εδραίωσή της μεταξύ των βασικών εταιρειών του κλάδου δραστηριότητάς της.

Α’ εξάμηνο

Όσον αφορά τα μεγέθη της DOTSOFT στο Α’ εξάμηνο ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 9,18 εκατ. ευρώ έναντι 5,01 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 83,4%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) έφτασαν τα 3,37 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 242,6%. Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,57 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 203,9% και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 2,45 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 629,9%. Η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας ενισχύθηκε περαιτέρω, με τα Ίδια Κεφάλαια να ανέρχονται πλέον σε 10,83 εκατ. ευρώ στις 30.06.2025 από 8,38 εκατ. ευρώ στις 31.12.2024 και ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε στο 2,68 έναντι 2,18.