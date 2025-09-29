JYSK: 10 χρόνια λειτουργίας στην Ελλάδα

Δέκα χρόνια στην ελληνική αγορά γιορτάζει η JYSK, η διεθνής αλυσίδα καταστημάτων με όλα τα είδη για το σπίτι από τη Δανία.

Η είσοδός της στην ελληνική αγορά, τον Σεπτέμβριο του 2015, στο αποκορύφωμα της κρίσης και εν μέσω κύματος αποχωρήσεων πολυεθνικών εταιρειών από την Ελλάδα αντιμετωπίστηκε με απορία και αμφιβολίες για την επιτυχία του εγχειρήματος. Από τότε μέχρι σήμερα η εταιρεία ανέπτυξε δίκτυο 68 καταστημάτων και ηλεκτρονικό κατάστημα, σημειώνοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων χρόνο με το χρόνο, αξιοποιώντας επιτυχημένα και στην Ελλάδα ένα επιχειρηματικό concept που έχει ανταπόκριση της δεν έχει τυχαία απήχηση σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Νέος μακροπρόθεσμος στόχος της εταιρείας είναι ένα δίκτυο 100 καταστημάτων στην Ελλάδα.

Ο τζίρος της JYSK Ελλάδας διαμορφώθηκε στα 111,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ανάπτυξη πωλήσεων 10% στα συγκρίσιμα καταστήματα και 14% συνολικά στο οικονομικό έτος 2023/24 έναντι του αντίστοιχου περσινού. Το αποτέλεσμα της τελευταίας οικονομικής χρήσης FY25 που θα ανακοινωθεί το Νοέμβριο θα δημιουργήσει ένα ακόμα σημαντικό ρεκόρ, καταδεικνύοντας την σταθερά ανοδική πορεία της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Sandor Szimeiszter, Country Director JYSK Ελλάδας «η ομάδα της JYSK στην Ελλάδα, η οποία πλέον αριθμούσε πάνω από 500 υπαλλήλους, είχε ξεπεράσει με επιτυχία μεγάλες προκλήσεις όλα αυτά τα χρόνια και είχε χτίσει μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση, γεγονός που μας καθιστά μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής ειδών οικιακής χρήσης στη χώρα. Εργαζόμαστε συνεχώς για την ανανέωση της επιχείρησής μας και την προσφορά αξίας στους πελάτες μας και αναμένω από την JYSK να σημειώσει περαιτέρω επιτυχίες στην ελληνική αγορά».

Στα πλαίσια των εορτασμών για τα 10 χρόνια της JYSK στην Ελλάδα, το κατάστημα JYSK Πατήσια που ήταν και το πρώτο που άνοιξε στην Ελλάδα ντύθηκε στα γιορτινά του για να υποδεχτεί σε μια ωραία εκδήλωση συνεργάτες, media και υπαλλήλους της εταιρείας. Την εκδήλωση τίμησε μη την παρουσία του ο Πρέσβης της Δανίας στην Ελλάδα κος Per Fabricius Andersen ο οποίος περιηγήθηκε στο κατάστημα και ενημερώθηκε από στελέχη της εταιρείας για την πορεία και το πλάνο της. «Πολλά συγχαρητήρια στη JYSK για τα 10 χρόνια στην ελληνική αγορά και ανυπομονούμε για πολλά ακόμα καλά χρόνια», δήλωσε ο κος Andersen.