ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Αυξημένος τζίρος το 2024, κοντά στα 800 εκατ. ευρώ

Τα 800 εκατ. ευρώ έφτασε ο κύκλος εργασιών της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός το 2024.

Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών ανήλθε συγκεκριμένα στα 777,72 εκατ. ευρώ έναντι των 702,01 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση 10,78%.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων υποχώρησαν στο επίπεδο των 3.940.371 ευρώ από 4.577.336 ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,92% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

«Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, τις συνθήκες της αγοράς εσωτερικού και εξωτερικού, τη διεθνή πολιτική και οικονομική κατάσταση, προκύπτει ότι η τρέχουσα χρήση παρουσιάζει σταθεροποίηση με τάση ανόδου», αναφέρει η διοίκηση στην οικονομική έκθεση.

Η οικονομική κατάσταση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός κατά την 31.12.2024 κρίνεται ικανοποιητική, με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 26.768.857 ευρώ έναντι της προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν σε 25.952.562.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ποσού ύψους 800.000 ευρώ.

«Θετικές προοπτικές»

Η διοίκηση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός χαρακτηρίζει τις προοπτικές για το 2025 πολύ θετικές, στηριζόμενη «στην επιτυχημένη πορεία των τελευταίων χρόνων και το συνεχώς αυξανόμενο καταναλωτικό κοινό που ανταποκρίνεται στην πολιτική της εταιρείας».

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εταιρεία προχωρά σε λελογισμένες επενδύσεις, δίδοντας έμφαση στη λειτουργική αναδιοργάνωση των καταστημάτων και των λοιπών οργανωτικών δομών, εστιάζοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων καταστημάτων.

«Στις άμεσες προτεραιότητες της εταιρείας είναι η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού, ανάλογα με τον τομέα ενασχόλησής του, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα σε ένα συνεχώς αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον», τονίζεται στην οικονομική έκθεση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.