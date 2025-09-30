Καπνός από… χρυσάφι για την οικογένεια Καρέλια

Καπνό από… χρυσάφι φαίνεται ότι καλλιεργεί εδώ και χρόνια η οικογένεια Καρέλια, η οποία για ακόμη μία φορά έρχεται να επιβεβαιώσει τις ευοίωνες οικονομικές προοπτικές της εισηγμένης καπνοβιομηχανίας από τη Μεσσηνία.

Ανδρέας και Στάθης Καρέλιας, οι οποίοι ασκούν τη διοίκηση από τις θέσεις του CEO και του αντιπροέδρου, αντίστοιχα, δεν μπορούν παρά να νιώθουν ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις του α’ εξαμήνου, οι οποίες έδειξαν διψήφια αύξηση των πωλήσεων (+11,3%) -μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και στο υπόλοιπο του 2025.

Και μπορεί οι δύο επιχειρηματίες να είδαν την καθαρή κερδοφορία να περιορίζεται στα 41,5 εκατ. ευρώ (από 59,2 εκατ. ευρώ), αλλά η επίμαχη κάμψη αποδίδεται σε συγκυριακούς παράγοντες, όπως η μικρή μείωση στα χρηματοοικονομικά έσοδα (+10,5 από +12,3 εκατ. ευρώ πέρυσι) και ο αρνητικός αντίκτυπος των συναλλαγματικών ισοτιμιών (-21 εκατ. ευρώ από +7,1 εκατ. ευρώ πέρυσι).

Όμως, αυτό που κάνει πραγματικό… γκελ, δεν είναι άλλο από τη μεγάλη ρευστότητα της εισηγμένης. Ανδρέας και Στάθης Καρέλιας έχουν κλειδωμένα στο ντουλάπι ταμειακά διαθέσιμα και ενεχυριασμένες καταθέσεις ύψους 238 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα «τρέχουν» άμεσα ρευστοποιήσιμες επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα, αξίας 581 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα σύνολο 819 εκατ. ευρώ. Εάν λάβουμε υπόψη, επίσης, το γεγονός ότι ο δανεισμός είναι μηδενικός και τα ίδια κεφάλαια κυμαίνονται άνω των 795 εκατ. ευρώ, τότε γίνεται αντιληπτό ότι η οικογένεια Καρέλια έχει δημιουργήσει μια εισηγμένη, η οποία όχι μόνο είναι απολύτως νοικοκυρεμένη, αλλά αποτελεί και πραγματικό… χρυσορυχείο, το οποίο αναμφίβολα «αδικείται» από την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία των 927 εκατ. ευρώ.

Το χρυσορυχείο θα παραμείνει… χρυσορυχείο

Όπως έχει επανειλημμένως αναφερθεί, το μοναδικό «αγκάθι» του μεσσηνιακού «διαμαντιού» είναι η περιορισμένη μετοχική διασπορά, καθώς τα μέλη της οικογένειας ελέγχουν από κοινού σχεδόν το 94,5%, αφήνοντας ένα πολύ μικρό ποσοστό (5,5%) στην ελεύθερη διασπορά. Κι αυτό, εύλογα, θέτει εν αμφιβόλω την παραμονή της εταιρείας στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου, μετά την αυστηροποίηση του σχετικού κανονισμού.

Βέβαια, αυτό δεν αλλάζει και πολλά πράγματα στην ουσία, καθώς το σίγουρο είναι ότι το χρυσορυχείο των Ανδρέα και Στάθη Καρέλια θα παραμείνει… χρυσορυχείο ανεξαρτήτως της μελλοντικής παρουσίας ή μη στα «σαλόνια» της Λεωφόρου Αθηνών.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)