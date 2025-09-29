CrediaBank: Διοικητικές αλλαγές και νέο business plan λόγω HSBC Μάλτας

Νέο επιχειρηματικό πλάνο και διοικητικές αλλαγές έρχονται το επόμενο διάστημα για την CrediaBank, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας Ελένη Βρεττού κατά την ενημέρωση των αναλυτών το πρωί της Δευτέρας.

«Το 2025 είναι μια μεταβατική χρονιά, καθώς είναι ουσιαστικά η πρώτη χρονιά μετά τη νομική συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα και την έναρξη λειτουργίας της νέας τράπεζας. Αναπτυσσόμαστε ταχύτερα από την αγορά όσον αφορά την πιστωτική επέκταση, ενώ ταυτόχρονα αναδιαρθρώνουμε την τράπεζά μας και επεκτεινόμαστε σε νέες γεωγραφικές περιοχές, διαφοροποιώντας τη βάση των εσόδων μας», είπε χαρακτηριστικά η CEO.

Το όνομα & η συγχώνευση

Για την CrediaBank, οι αλλαγές δεν σταμάτησαν μόνο με την συγχώνευση. Η αλλαγή του ονόματος από Attica Bank σε CrediaBank αποτυπώνει από την εντελώς διαφορετική ταυτότητα που επιθυμεί η διοίκηση της τράπεζας, ενώ από την άλλη έπρεπε να ολοκληρωθεί και η λειτουργική συγχώνευση με την Παγκρήτια.

«Μια νέα αρχή σηματοδοτήθηκε με την έναρξη της λειτουργίας της νέας μας επωνυμίας», είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Βρεττού.

Το Σεπτέμβριο, υπενθυμίζεται ότι ολοκληρώθηκε και η λειτουργική συγχώνευση των συστημάτων πληροφορικής των δύο τραπεζών.

«Η Τράπεζα λειτουργεί πλέον ως ενιαία οντότητα από τεχνολογική και λειτουργική άποψη, γεγονός που σηματοδοτεί την πλήρη ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταξύ της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας», είπε η Ελένη Βρεττού εξηγώντας πως επρόκειτο για «ένα απαιτητικό και εξαιρετικά περίπλοκο έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε ακριβώς ένα χρόνο μετά τη νομική συγχώνευση, χάρη στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση των λειτουργικών μας συνεργατών».

«Το έργο ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον αρχικό μας στόχο, που είχε τεθεί για το τέλος του 2025», είπε χαρακτηριστικά.

HSBC Μάλτας

Όπως εξήγησε η διευθύνουσα σύμβουλος, η εστίαση της προσοχής της Τράπεζας μεταφέρεται στην ομαλή ενσωμάτωση της HSBC Μάλτας.

Η εξαγορά, όπως γνωστοποίησε στους αναλυτές η Ελένη Βρεττού υπόκειται στην έγκριση των ρυθμιστικών αρχών του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος και άρα η τράπεζα δεν αναμένει την ολοκλήρωση της συναλλαγής πριν από το τέλος του 2026, «ωστόσο οι προετοιμασίες για την ενοποίηση θα ξεκινήσουν νωρίτερα», επισήμανε.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το 4ο τρίμηνο του ’25 θα ολοκληρωθεί το πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας, το 2ο τρίμηνο του 2025 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής προσφοράς στους μειοψηφούντες μετόχους με την περίοδο αποδοχής να εκτιμάται ότι θα κρατήσει περίπου 3 εβδομάδες, το 3ο τρίμηνο του 2026 θα γίνει η μεταφορά των μετοχών της HSBC, ενώ το 4ο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η εν λόγω συγχώνευση είναι τόσο κρίσιμη για την CrediaBank, που την οδηγεί στην αναθεώρηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου.

«Μόλις είμαστε έτοιμοι, θα κοινοποιήσουμε τους νέους μας στόχους στην αγορά», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ελένη Βρεττού.

Διοικητικές αλλαγές & ψηφιοποίηση

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του ομίλου, ενισχύεται περαιτέρω η διοικητική ομάδα της CrediaBank ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία ενοποίησης με τη μαλτέζικη τράπεζα.

«Για τον σκοπό αυτό, αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα μας ένας Chief International (Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων) στις αρχές Νοεμβρίου, ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη για τις πολλαπλές επιχειρηματικές δραστηριότητες, από τις κανονιστικές εγκρίσεις έως την ενοποίηση και, στη συνέχεια, την ανάπτυξη», ανακοίνωσε κατά την ενημέρωση των αναλυτών η Ελένη Βρεττού.

Μετά την ενοποίηση και σταθεροποίηση των συστημάτων της Παγκρήτιας και πρώην Attica Bank, στόχος της τράπεζας είναι να βελτιωθεί η εμπειρία των πελατών σε όλα τα σημεία επαφής με την τράπεζα, από τις ψηφιακές πλατφόρμες έως τα φυσικά καταστήματα. Η λειτουργική ενοποίηση αποτέλεσε, όπως είπε η CEO, την απαραίτητη προϋπόθεση και βάση για την έναρξη τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας, τόσο στις εφαρμογές που απευθύνονται στους πελάτες όσο και στην αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών.

«Έχουμε θέσει τα θεμέλια και τώρα στοχεύουμε στη βελτίωση τόσο του front-end όσο και του back-end των λειτουργιών μας», είπε η CEO.

Παράλληλα, το ΔΣ της CrediaBank, αποφάσισε να προχωρήσει στην απόσχιση κλάδου Διαχείρισης Πληρωμών, ο οποίος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες απόκτησης εμπόρων, τα POS, όλα τα ΑΤΜ μας και τις τρέχουσες δραστηριότητες έκδοσης και διαχείρισης.

«Σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις ενέργειες εντός του έτους», είπε χαρακτηριστικά η CEO.