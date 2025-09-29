Άλμα μεγεθών για τις Big-4 στις κατασκευές

Σε υψηλό επίπεδο δραστηριότητας βρίσκεται ο κατασκευαστικός κλάδος με τους τέσσερις μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους να εμφανίζουν θεαματική άνοδο μεγεθών.

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων των ΓΕΚ Τέρνα, Aktor, Άβαξ και Μέτκα κινείται στο επίπεδο των 17,6 δις. (υπογεγραμμένες και προς υπογραφή συμβάσεις), τα έσοδα τους στο εξάμηνο σημείωσαν αύξηση 44%, 17%, 62% και 159% αντίστοιχα και τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων κα αποσβέσεων) 84%, 112%, 29% και 155%.

Η θετική πορεία του κλάδου αναγνωρίζεται από τους επενδυτές όπως φάνηκε και από την υψηλή ζήτηση που σημειώθηκε για την ομολογιακή έκδοση του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, ύψους 500 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα. Μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες, αν τελικά και οι διοικήσεις των Aktor και Άβαξ θα προχωρήσουν σε ανάλογες κινήσεις, έπειτα και από τη σχετική διερεύνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις διοικήσεις τους.

Ώθηση στα μεγέθη του ΓΕΚ Τέρνα (ιδιαίτερα στην κερδοφορία) έδωσαν οι παραχωρήσεις. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου, έπειτα και την ένταξη της Εγνατίας Οδού συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και της Αττικής Οδού θα προσεγγίσει τα 2.000 χλμ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων στη χώρα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ενισχύοντας τη δυνατότητα του Ομίλου να παράγει σταθερά και επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου (βάσει εκτιμήσεων συνολικά 11 δις. για το σύνολο της ζωής των έργων).

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων αντιπροσωπεύει το 10,4% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για τη χρήση 2024 και το 13% για το α’ εξάμηνο 2025, καθώς και το 50,8% του προσαρμοσμένου ΕBITDA για τη χρήση 2024 και το 52,5% για το πρώτο εξάμηνο. Η κυκλοφορία οχημάτων σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου έχει αυξηθεί, ενώ σημαντική είναι η συμβολή του νεοαποκτηθέντος έργου παραχώρησης, του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού, το οποίο συνεισέφερε για το πρώτο εξάμηνο 89 εκατ. σε επίπεδο προσαρμοσμένων EBITDA.

Πέραν των αυτοκινητόδρομων ο Όμιλος υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε λοιπές υποδομές όπως η συμμετοχή με ποσοστό 32,46% στην εταιρεία παραχώρησης Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (μέσω της ΓΕΚ Τέρνα Καστέλι ΜΑΕ), έργο που βρίσκεται υπό κατασκευή. Η λειτουργία του νέου αεροδρομίου θα ξεκινήσει εντός του 2028. Ο ΓΕΚ Τέρνα συμμετέχει επίσης με ποσοστό 49% στην εταιρεία παραχώρησης IRC Ελληνικού (ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στην έκταση του πρώην αεροδρομίου της Αθήνας) έργο που βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής και αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσης το 2028.

Aktor

Η διοίκηση της Aktor απέδωσε τα θετικά αποτελέσματα του Ομίλου στην εκκίνηση έργων νέας γενιάς και υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, στην επιτάχυνση των εργασιών στα σε εξέλιξη έργα, στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας στο εσωτερικό της επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρίας Άκτωρ Παραχωρήσεις, η οποία συνδυαστικά με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και παραχώρησης του Ομίλου, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην παραγωγή χρηματικών ροών ύψους 1,2 δισ. τα επόμενα χρόνια.

Επιπρόσθετα ο Aktor επενδύει στρατηγικά στην παρουσία του στη Ρουμανία, η οποία είναι υψηλής προτεραιότητας και ήδη συνεισφέρει με το 22% των εσόδων και με 17% στο ανεκτέλεστο.

Άβαξ

Στα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας του διαμορφώθηκαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Άβαξ το πρώτο εξάμηνο.

Η διοίκηση του Ομίλου επισημαίνει την αυξημένη δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα λόγω της έναρξης νέων έργων και της ωρίμανσης συμβάσεων που είχαν αναληφθεί στα προηγούμενα έτη, περνώντας σε φάση επιταχυνόμενης εκτέλεσής τους.

Αναφέρεται επίσης στη σημαντική πρόοδο που καταγράφεται σε όλα τα μεγάλα έργα υποδομής στα οποία συμμετέχει ο Όμιλος, όπως οι υποδομές στο Ελληνικό, τα νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας και το Flyover της Θεσσαλονίκης καθώς και στα νέα έργα που έχει ξεκινήσει, όπως ο οδικός άξονας Μπράλου – Άμφισσας.

Προσθέτει ακόμη ότι συνεχίζει με ταχύ ρυθμό την εκτέλεση των μεγάλων έργων μελέτης και κατασκευής ενεργειακού και βιομηχανικού τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα κυριότερα από αυτά είναι ο σταθμός παραγωγής ενέργειας ισχύος 1.750MW στη Ρουμανία, ο φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 125MW στη Μεγαλόπολη και η μονάδα παραγωγής ενέργειας ισχύος 282ΜW στην Bismayah του Ιράκ, η οποία παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2025.

Ο Όμιλος διεκδικεί ανάλογα έργα, κυρίως στο εξωτερικό όπου καταγράφεται υψηλή ζήτηση για νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τερματικούς σταθμούς και χώρους αποθήκευσης LNG και αγωγούς φυσικού αερίου, λόγω των εξελίξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας και της επιτακτικής ανάγκης των Δυτικών Οικονομιών να απεξαρτηθούν ενεργειακά από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.

Μέτκα

Στο στρατόπεδο της Μέτκα (Όμιλος Metlen) εκτιμάται ότι τα μεγέθη θα ενισχυθούν περαιτέρω με την εντατικοποίηση της εκτέλεσης των έργων που βρίσκονται στο ανεκτέλεστο της εταιρίας, την έναρξη εργασιών στις συμβάσεις που υπογράφηκαν το πρώτο εξάμηνο αλλά και την υπογραφή συμβάσεων για τα έργα στα οποία είναι προσωρινός ανάδοχος.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση μεσοπρόθεσμα οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές, τόσο για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα, όσο και για έργα Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).