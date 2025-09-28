Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Θετική τάση για το σύνολο του 2025

Tο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα οδηγία καπνικών προϊόντων, η οποία, κατά αρκετούς αναλυτές, θα είναι δρακόντειας μορφής, και ενδεχομένως επιβάλει, με ορίζοντα λίγων ετών, κατάργηση συσκευασιών και τύπων καπνικών προϊόντων αναμένει εντός του 2026 η ελληνική Καπνοβιομηχανία Καρέλια. Όπως τονίζει η εταιρεία, παρά τη σημαντική αβεβαιότητα που αυτό επιφέρει, ως προς τις επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισμό, η διοίκηση του ομίλου Καρέλια έχει αποφασίσει να συνεχίσει το επενδυτικό της πρόγραμμα προκειμένου να ανταποκριθεί στην τρέχουσα αύξηση του όγκου πωλήσεων και στην ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγική διαδικασία, αφού εκτιμά ότι η απόσβεση των επενδύσεων αυτών θα είναι σχετικά βραχυχρόνια.

Αναφορικά με τις επιδόσεις του ομίλου κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση η διοίκηση τη εισηγμένης επισημαίνει πως οι όγκοι πωλήσεων κατά τους πρώτους μήνες του δεύτερου εξαμήνου του 2025 κινούνται ιδιαίτερα θετικά σε σχέση με τους ίδιους μήνες πέρσι. Η θετική αυτή τάση αναμένεται να συνεχιστεί και για το υπόλοιπο του έτους. Ειδικότερα στην ελληνική αγορά, οι όγκοι τσιγάρων εμφανίζονται αυξημένοι κατά 5% περίπου, ενώ του καπνού κινούνται στα περσινά επίπεδα. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις της Εταιρείας προς τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, αναμένεται και αυτές να κινηθούν ανοδικά και στα ίδια επίπεδα με την εσωτερική αγορά. Στις διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται η Καπνοβιομηχανία Καρέλια εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η ικανοποιητικότατη πορεία του πρώτου εξαμήνου, ιδιαίτερα μετά την αύξηση της παραγωγικής δυνατότητος και ευελιξίας η οποία πηγάζει από τα νέα παραγωγικά συγκροτήματα τα οποία ξεκίνησαν ήδη να λειτουργούν ή πρόκειται να εγκατασταθούν εντός του δευτέρου εξαμήνου. Όπως τονίζει στην οικονομική έκθεσή της η εταιρεία, εκτός απροόπτου, ο συνολικός όγκος πωλήσεων στις διεθνείς αγορές το 2025 θα κυμανθεί αυξημένος κατά 10% στα τσιγάρα και 3% στον καπνό. Σε επίπεδα κόστους σημειώνει την ορατή αποκλιμάκωση των τιμών κτήσης καπνών και πρώτων υλών φιλτροποϊίας, και αναμένει σταδιακή αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Α’ Εξάμηνο

Αναφορικά με την πορεία της Καρέλιας το Α’ εξάμηνο η διοίκηση τη χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα θετική παρά τη μείωση των καθαρών κερδών προ φόρων κατά 22,3 εκατ. ευρώ (-29.5%), η οποία οφείλεται καθαρά σε συγκυριακές αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές 21 εκατ. ευρώ έναντι θετικών συναλλαγματικών διαφορών την ίδια περίοδο πέρσι. Στους πρώτους έξι μήνες του 2025, ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση μικτού κύκλου εργασιών κατά 80,2 εκατ. ευρώ (+11,3%), ενώ ο καθαρός κύκλος εργασιών (άνευ ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ) ανήλθε σε 167,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μία αύξηση της τάξεως του 13,7%. Παράλληλα, τα μικτά κέρδη του Ομίλου παρουσίασαν άνοδο κατά 8,5 εκατ. ευρώ (+12,2%), αποτέλεσμα των αυξημένων όγκων πωλήσεων, ενώ το ποσοστό μικτού κέρδους επί του καθαρού κύκλου εργασιών μειώθηκε ελαφρά από 47% σε 46,5%, κυρίως λόγω της χρήσης καπνών αγορασμένων κατά την προηγούμενη χρήση σε υψηλότερες τιμές.

Σε ό,τι αφορά τους όγκους πωλήσεων, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2025, η εταιρεία κατέγραψε συνολική αύξηση πωλήσεων τσιγάρων κατά 836 εκατ. τσιγάρα (+10,6%), και στον καπνό κατά 15,8 τόνους, (+2,7%), αύξηση του όγκου στα τσιγάρα εντός Ελλάδος κατά 3,43%, ενώ οι όγκοι πωλήσεων καπνού μειώθηκαν ελαφρά κατά 1%. Επίσης σημείωσε αύξηση του όγκου στα τσιγάρα στις διεθνείς αγορές κατά 11%, ξεπερνώντας τα 7 δις τσιγάρα, ενώ στο καπνό η αύξηση ήταν της τάξης του 8,6%.

Εξωτερικό

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Δ. Ευρώπη (εκτός Βουλγαρίας) τα σήματα της Καρέλιας παρουσίασαν άνοδο 4,5%, με ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία στη Γαλλία, Αυστρία, Τσεχία, Σλοβακία και Κροατία, ενώ η πολύ ενθαρρυντική πορεία στη Ρουμανία οδήγησε σε λανσάρισμα περισσότερων σημάτων. Στην Ισπανία, η μικρή πτώση στις πωλήσεις είναι αποτέλεσμα ετεροχρονισμένων φορτώσεων η οποία διορθώθηκε στις αρχές του δευτέρου εξαμήνου. Στις Βαλκανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας και παρά τις συνεχείς αυξήσεις της φορολογίας καπνικών προϊόντων, η εταιρεία ισχυροποίησε τα μερίδιά της, σημειώνοντας άνοδο όγκου κατά 12,4% στα τσιγάρα, ενώ η μικρή πτώση κατά 3,5% στον καπνό, οφείλεται στη δυσανάλογα μεγαλύτερη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις περισσότερες των χωρών αυτών και στην αναμενόμενη συρρίκνωση της συγκεκριμένης κατηγορίας. Στη Βουλγαρία, όπου πραγματοποιήθηκαν δύο αυξήσεις του φόρου καπνικών προϊόντων σε διάστημα 5 μηνών, η Καπνοβιομηχανία Καρέλια συνεχίζει να κρατά την πρώτη θέση στα τσιγάρα με αύξηση πωλήσεων κατά 14% περίπου στο πρώτο εξάμηνο, ενώ στις Σερβία και Βοσνία, οι όγκοι ισχυροποιήθηκαν κατά 25% και 39% αντίστοιχα. Στην Αλβανία και παρά την παρά την αύξηση του φόρου καπνικών προϊόντων, πετύχαμε άνοδο 4% στα τσιγάρα και 3% στον καπνό. Στις χώρες της Βορείου Αφρικής οι όγκοι της ενισχύθηκαν κατά 12,6%, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη η αύξηση του όγκου στα τσιγάρα ξεπέρασε το 60%, ύστερα από σειρά μηνών με πτωτικές πωλήσεις εξαιτίας τόσο της γενικότερης κατάστασης που προκαλεί η σύρραξη στην Ουκρανία, όσο και του γεγονότος ότι η εταιρεία δεν έχει τοπική παραγωγή στις χώρες αυτές, κάτι που υπό τις τρέχουσες έκρυθμες συνθήκες ενισχύει το οικονομικό ρίσκο των εισαγωγέων. Στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης και των καταστημάτων ταξιδιωτικής λιανικής της Τουρκίας, η ελληνική καπνοβιομηχανία ισχυροποίησε την παρουσία της με αύξηση όγκου κατά 17% στα τσιγάρα και 7% στον καπνό.