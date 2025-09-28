Όμιλος Βιοκαρπέτ: Θετικό το Α’ εξάμηνο 2025 – Εκτίμηση για υψηλότερες επιδόσεις στο Β’ εξάμηνο

Περαιτέρω ανάπτυξη και υψηλή κερδοφορία προσδοκά ο Όμιλος Βιοκαρπέτ, με την ολοκλήρωση των επενδύσεων στον τομέα της μεταλλουργίας και της ενέργειας, καθώς και την εφαρμογή του νέου λειτουργικού μοντέλου της θυγατρικής εταιρείας «ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ».

Ειδικότερα ο όμιλος αναμένει αύξηση του τζίρου και βελτίωση των αποτελεσμάτων λόγω εποχικότητας των πωλήσεων τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο – Νοέμβριο – Δεκέμβριο που πραγματοποιείται το 70% του συνολικού τζίρου. Όπως σημειώνει η διοίκηση «μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα βελτιωθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025».

Στα άμεσα επενδυτικά σχέδια της Διοίκησης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση, έως τα τέλη του 2026, της επένδυσης ύψους 3 εκατ. ευρώ για την αυτοματοποίηση της συσκευασίας των προϊόντων προφίλ αλουμινίου της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. Παράλληλα, στον τομέα της ενέργειας, ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει άδειες για δύο μονάδες αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), συνολικής ισχύος 50MW, εκ των οποίων 25MW ανήκουν στη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και 25MW στην ΕΞΑΛΚΟ. Επιπλέον, η ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 51% σε άδεια για μονάδα αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), συνολικής ισχύος 100MW.

Α΄ εξάμηνο

Ο όμιλος κατά το Α’ εξάμηνο 2025 σημείωσε αύξηση σε όλα τα κύρια οικονομικά μεγέθη του κυρίως λόγω των θετικών επιδόσεων του τομέα μεταλλουργίας. Σε επίπεδο ομίλου οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 110,71 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 4,88%. Οι εξαγωγές κατέγραψαν σημαντική άνοδο 18,92%, φτάνοντας τα 63,04 εκατ. ευρώ, από €53,01 εκατ. το 2024, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 56,94% του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 9,28%, στα 47,67 εκατ. ευρώ, από €52,55 εκατ. πέρσι. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 7,83 εκατ.ευρώ, αυξημένα κατά 15,07% σε σχέση με τα 6,80 εκατ. ευρώ του Α’ εξαμήνου 2024. Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων 2,15 εκατ.ευρώ, υπερδιπλάσια των 0,86 εκατ.ευρώ του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 149,12%. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,652 εκατ.ευρώ, από 0,051 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονται σε 17,27 εκατ.ευρώ.

Όπως τονίζει η διοίκηση στην εξαμηνιαία έκθεσή της αισιόδοξες διαγράφονται οι προοπτικές για τον Όμιλο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ εντός του 2025. Η αύξηση της κερδοφορίας και του περιθωρίου κέρδους της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. στο εξάμηνο αποδίδεται κυρίως σε δύο παράγοντες, στην αύξηση της παραγωγικότητας των πρεσών διέλασης κατά 9% το Α’ εξάμηνο του 2025 και στην ενίσχυση της τιμής του αλουμινίου. Εξαίρεση ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας που παρουσίασε μείωση στα οικονομικά του αποτελέσματα, ενώ οι τομείς της ενέργειας και της πληροφορικής κατέγραψαν παρόμοια οικονομικά αποτελέσματα με μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η επέκταση της ισχύος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του Ομίλου κατά 12 MW, στο πλαίσιο ενδοομιλικής σύμβασης, με την αναμενόμενη σύνδεση τους στο δίκτυο να προγραμματίζεται σύντομα και θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους ενέργειας του Ομίλου αλλά και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ διαθέτει πλέον συνολική ισχύ 35 MW σε ΑΠΕ, ενισχύοντας τη στρατηγική του για βιώσιμη ανάπτυξη και ενεργειακή αυτονομία.