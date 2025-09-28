Flexopack: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA, πίεση στα κέρδη μετά φόρων στο Α’ εξάμηνο

Προσανατολισμό ευελιξίας και συνεχούς προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες ακολουθεί η διοίκηση της εισηγμένης Flexopack.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Α’ εξαμήνου 2025 η στρατηγική της ελληνικής βιομηχανία πλαστικών περιλαμβάνει περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών και ιδίως των παραγωγικών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού τόσο της εταιρείας όσο και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου στις ΗΠΑ, στην Πολωνία και στην Αυστραλία, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της πελατειακής βάσης των γεωγραφικών περιοχών στις οποίες είναι εγκατεστημένες, ώστε να αποτελέσουν ισχυρό εφαλτήριο ανάπτυξης στις εν λόγω αγορές. Επίσης εστιάζει στη βελτίωση και διαρκή αναβάθμιση των παραγομένων προϊόντων, με έμφαση στην ποιοτική τους διαφοροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς και στη δημιουργία νέων, καινοτόμων προϊόντων ικανών να καλύψουν τις ευρύτερες και απαιτητικότερες ανάγκες της αγοράς και να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και απαιτήσεις των πελατών. Επιπλέον εστιάζει στην τελειοποίηση των υφιστάμενων σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αποτυπώματος άνθρακα και ουσιαστική συνεισφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στην περαιτέρω διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού μέσω της διατήρησης των συνεργασιών που έχει ήδη αναπτύξει και της περαιτέρω επέκτασής τους με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Ομίλου. Τέλος ιδιαίτερη σημασία δίνει στη διαρκή βελτίωση των οργανωτικών και λειτουργικών δομών και διαδικασιών με στόχο την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας και την περαιτέρω μείωση του κόστους.

Οικονομικά Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2025 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 82,435 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,5%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 22,997 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 25,8%. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 9,315 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 65,0%. Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13,097 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 42,6%. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 6,359 εκατ.ευρώ σημειώνοντας μείωση 13,9%, οφειλόμενη πρωτίστως στην ζημία που παρουσίασαν τα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5,141 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 8,6%.

Να σημειωθεί ότι στο Α’ εξάμηνο 2025 η εταιρεία προχώρησε στην σύσταση νέας εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK SPAIN SL» στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Η νέα αυτή εμπορική εταιρεία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την κυπριακή θυγατρική «FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED» (100% ελεγχόμενη από την Εταιρεία) και η λειτουργική της οργάνωση και δράση, θα ξεκινήσει και υλοποιηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα. Η σύσταση της εν λόγω νέας εταιρείας εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για την στοχευμένη διεύρυνση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του παγκοσμίου δικτύου διανομής και διάθεσης των προϊόντων αυτού και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και ουσιαστική επέκταση της παρουσίας του στην αγορά της Ισπανίας, καθώς και στην πληρέστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης γεωγραφικής αγοράς μέσω της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του Ομίλου.

Επίσης η Διοίκηση της Εταιρείας στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας του Ομίλου στη γεωγραφική περιοχή της Νέας Ζηλανδίας, όπου δραστηριοποιείται ήδη η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «Flexopack NZ Limited» προχώρησε, μέσω της συγκεκριμένης θυγατρικής, στην απόκτηση ισχυρού μειοψηφικού ποσοστού στην εταιρεία με την επωνυμία «Progressive Plastics Limited», η οποία έχει έδρα στη Νέα Ζηλανδία και δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής πλαστικών υλικών συσκευασίας, μέσω της παραγωγικής μονάδας που διαθέτει στo Dunedin της Νέας Ζηλανδίας. Ειδικότερα η συγκεκριμένη θυγατρική του Ομίλου (Flexopack NZ Limited) απέκτησε ποσοστό 34% της PPL έναντι τιμήματος ποσού 610 χιλιάδων δολαρίων Νέας Ζηλανδίας (323 χιλιάδων ευρώ). Η συναλλαγή αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για την στοχευμένη ενίσχυση και αναβάθμιση του παγκοσμίου δικτύου παραγωγής, διανομής και διάθεσης των προϊόντων του.

Χαμηλά ο πήχης προσδοκιών

Στο μεταξύ, παρά το δυναμικό διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας η διοίκηση διατηρεί χαμηλά διατηρεί τον πήχη των προσδοκιών για το Β’ εξάμηνο 2025. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση του εξαμήνου, η Διοίκηση του Ομίλου Flexopack τηρεί επιφυλακτική στάση και δε δύναται να αποκλείσει το ενδεχόμενο να επηρεαστούν αρνητικά οι συνολικές επιδόσεις, η χρηματοοικονομική θέση και η πορεία τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου κατά την διάρκεια του Β’ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2025. Σε αυτό συμβάλλουν οι συνεχιζόμενες μέσω πολλαπλών αναζωπυρώσεων γεωπολιτικές εντάσεις-πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας και οι συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με τις αναπόφευκτες επιπτώσεις στην σταθερότητα και ασφάλεια της παγκόσμιας οικονομίας. Η σημαντική και αδικαιολόγητη αύξηση και διατήρηση του ενεργειακού κόστους σε υψηλά επίπεδα λόγω των γνωστών προβλημάτων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η στρέβλωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ν.Α. Ευρώπη. Η ασθενής διεθνής ζήτηση κυρίως στην Ευρώπη, λόγω των εντόνων και χωρίς προοπτική αποκλιμάκωσης πληθωριστικών πιέσεων κυρίως στις τιμές των τροφίμων που έχουν οδηγήσει σε μείωση της καταναλωτικής ζήτησης. Η επιβολή δασμών στα προϊόντα της Εταιρείας και του Ομίλου που εξάγονται στην αγορά των ΗΠΑ. Η υποτίμηση του δολαρίου (USD) έναντι του Ευρώ. Ωστόσο, όπως διατυπώνει η διοίκηση, το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης των κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται ιδίως στις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών και έχει ως στόχο τόσο τον περιορισμό, όσο και την ελαχιστοποίηση των δυνητικών δυσμενών επιπτώσεων των διακυμάνσεων αυτών στην χρηματοοικονομική απόδοση και τα αποτελέσματα εν γένει του Ομίλου. Σε κάθε περίπτωση, παρά την κρατούσα ρευστότητα, αβεβαιότητα και εν γένει μεταβλητότητα, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος, τόσο κατά την ημερομηνία αναφοράς των εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όσο και κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών, διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα, ενώ προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να κατορθώσει να απορροφήσει τους κραδασμούς της οικονομικής διαταραχής και να διατηρήσει τις θέσεις απασχόλησης.