Logismos: Αύξηση κύκλου εργασιών και EBITDA στο α’ εξάμηνο 2025

Aύξηση του κύκλου εργασιών λόγω των συνεργασιών με νέους πελάτες, αύξηση του EBITDA, σημαντικές θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές δείχνει ο οικονομικός απολογισμός της Logismos για το Α’ εξάμηνο 2025.

Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,85 εκατ. ευρώ. σε σχέση με 1,71 εκατ. ευρώ του Α’ Εξαμήνου 2024, σημειώνοντας αύξηση 8%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων (EBITDA) ανήλθαν σε 694 χιλ. ευρώ σε σχέση με 554 χιλ. ευρώ. Το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδος 305 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 194 χιλ. ευρώ.

Η Διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας επισημαίνει πως μέσω της έρευνας προσδοκά στη μελλοντική ανάπτυξη εφαρμογών επιχειρηματικού λογισμικού και προϊόντων, προσαρμοσμένων σε νέες ανάγκες της αγοράς. Παράλληλα εντείνει όλο και περισσότερο τις ενέργειές της για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών CMS για Casino όπως και των εφαρμογών ERM για Ακαδημαϊκά Ιδρύματα σε χώρες του εξωτερικού και του εσωτερικού. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας Casino και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αλλά και διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του χώρου. Επίσης τονίζει πως συνεχίζονται οι ενέργειες προώθησης για την εγκατάσταση της ολοκληρωμένης σουίτας επιχειρηματικού λογισμικού ERP σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Να σημειωθεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της 26/06/2024, ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος 25 μηνών, δηλαδή έως 27/07/2026, μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της, βάσει των εκάστοτε τρεχουσών τιμών στο ΧΑΑ με όριο μέχρι το διπλάσιο της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης, σε περιπτώσεις που αυτό θα κρίνει απαραίτητο.