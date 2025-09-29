Το Jackaroo γράφει τους δικούς του όρους στο ελληνικό street food

«Πρωταγωνιστική» θέση στην νέα εποχή που διαγράφει η κατηγορία του street food στην εγχώρια αγορά κατακτά η Red Meat, που δραστηριοποιείται με το σήμα Jackaroo, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλές «αποδόσεις» μέσα από ένα μοντέλο «boutique» δικτύου καταστημάτων.

Η πορεία της εταιρείας κατά την περσινή χρήση επιβεβαιώνει την απόφαση του ομίλου Vivartia να εισέλθει στο μετοχικό της κεφάλαιο, ενώ τα πλάνα ανάπτυξης «υποθηκεύουν» ακόμα υψηλότερες προοπτικές και ισχυρότερες επιδόσεις μεγεθών.

Συγκεκριμένα, το 2024 με δίκτυο μόλις πέντε σημείων το Jackaroo εκτόξευσε τον κύκλο εργασιών στα 7,482 εκατ. ευρώ έναντι 0,412 εκατ. ευρώ το 2023, καθώς επίσης και τα EBITDA που ανήλθαν σε 1,253 εκατ. ευρώ. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 1,24 εκατ. ευρώ έναντι 78.582 ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ η καθαρή κερδοφορία οριακά δεν έπιασε το 1 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 0,953 εκατ. ευρώ έναντι 57.314 ευρώ το 2023.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο 2024 ανέρχονται σε 1,074 εκατ. ευρώ με το μετοχικό της κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 61.016 ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κυμάνθηκαν στα 4,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 εκατ. ευρώ αφορούν σε εμπορικές υποχρεώσεις ενώ ο τραπεζικός δανεισμός διατηρείται πολύ χαμηλός στο επίπεδο των 117 χιλ ευρώ.

Η απήχηση των Jackaroo ειδικά στις νεότερες ηλικιακές ομάδες καταναλωτών αποτελεί ένα ισχυρό asset, το οποίο η εταιρεία θέλει να θωρακίσει και σε αυτό το πλαίσιο τα πλάνα διεύρυνσης εστιάζουν στρατηγικά στην δημιουργία ενός δικτύου με περιορισμένο αριθμό φυσικών καταστημάτων περί τα 10-15 σημεία πανελλαδικά, σε συνδυασμό με έντονη παρουσία στο ηλεκτρονικό κανάλι ενώ ταυτόχρονα προωθούνται νέες εμπορικές προτάσεις που εστιάζουν στο τηγανιτό κοτόπουλο, τα ζυμαρικά και την πίτσα.

Ήδη φέτος η εταιρεία προχώρησε στο άνοιγμα τριών νέων καταστημάτων: στη Πανόρμου, στη και την Αγία Παρασκευή ενώ πρόσφατα έκανε «ντεμπούτο» στην Θεσσαλονίκη. Πέρα από την συμπρωτεύουσα το πλάνο προβλέπει επέκταση και σε άλλες πόλεις με την Λάρισα να φέρεται ότι αποτελεί ήδη τον επόμενο σταθμό, ενώ στο στόχαστρο της εταιρείας βρίσκεται και η Πάτρα αλλά και το Ηράκλειο. Η επέκταση του δικτύου θα δώσει περαιτέρω ώθηση μεγεθών, με την εκτίμηση για τον τζίρο του 2025 να προσεγγίζει το επίπεδο των 20-25 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η πορεία της Jackaroo ξεκινά το 2018, όταν ο Μιχάλης Μαντζουράνης, «συστήνει» μια νέα πρόταση street food στον Πειραιά, η οποία κερδίζει γρήγορα το εγχώριο καταναλωτικό κοινό και τοποθετεί την Red Meat στην λίστα των success stories στα νεοφυή επιχειρηματικά εγχειρήματα. Η ανέλιξη του σήματος Jackaroo προσέλκυσε το ενδιαφέρον του ομίλου Vivartia, ο οποίος προχώρησε φέτος την άνοιξη στην εξαγορά του 60% της εταιρείας.