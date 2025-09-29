Οι ελιγμοί του Σωκράτη Κόκκαλη

Μπορεί να διανύει την 9η δεκαετία της ζωής του, αλλά ο Σωκράτης Κόκκαλης φαίνεται πιο… αεικίνητος και δραστήριος από ποτέ, επενδύοντας σε νέους κλάδους αλλά και μηδενίζοντας ή μειώνοντας την έκθεση σε δραστηριότητες, στις οποίες πρωταγωνιστούσε επί σειρά ετών.

Τα όσα έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες στις εισηγμένες, οι οποίες βρίσκονται υπό την ομπρέλα του, συνιστούν την καλύτερη δυνατή απόδειξη ότι ο έμπειρος επιχειρηματίας παραμένει στον «αφρό» της εγχώριας χρηματιστηριακής σκηνής, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον επενδυτών και μετόχων.

Μειώνει το… στοίχημα

Το επόμενο μεγάλο «χτύπημα» αναμένεται να επέλθει στην Intralot, η οποία εισέρχεται στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 400 εκατ. ευρώ. Μέσω αυτής θα λάβει χώρα το απαραίτητο βήμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φιλόδοξο deal με τη Bally’s του Σου Κιμ, ύψους 2,6 δισ. ευρώ.

Και μπορεί η επόμενη ημέρα στην εταιρεία τυχερών παιχνιδιών να έχει σε θέση οδηγού τον Νοτιοκορεάτη, αλλά ο ρόλος του Σωκράτη Κόκκαλη είναι κάτι παραπάνω από δεδομένος, αν και το ποσοστό των μετοχών του αναμένεται να είναι μικρότερο του σημερινού.

Exit από κατασκευές, είσοδος στις ασφάλειες

Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον έχει η απόφαση του επιχειρηματία, οποίος μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται στα… πράγματα από τη δεκαετία του ’70, να αποεπενδύσει την Aktor Group, στην οποία διατηρούσε ένα μειοψηφικό ποσοστό 5,09% από την εποχή της Intrakat.

Τα 74,7 εκατ. ευρώ, τα οποία άντλησε από το «exit» στις κατασκευές, μπορούν κάλλιστα να αξιοποιηθούν στην επικείμενη ΑΜΚ της Intralot, χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε και κάποια διανομή – έκπληξη προς τους μετόχους.

Σε όλα αυτά, ας έχουμε υπόψη και το ολικό λίφτινγκ στην πρώην Κλουκίνας – Λάππας, η οποία πλέον έχει μεταμορφωθεί σε μια εταιρεία ακινήτων και ασφαλειών υπό την ομπρέλα της Ευρώπης Holdings.

Η εστίαση στην Intracom

Κάπως έτσι, ο Σωκράτης Κόκκαλης ετοιμάζεται να ολοκληρώσει έναν ιδιαίτερα απαιτητικό μετασχηματισμό των συμμετοχών της Intracom Holdings, την οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ως βασικό όχημα για την πολυσχιδή δραστηριότητά του.

Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι πέραν των συμμετοχών σε Intralot και Ευρώπη Holdings, υπάρχει τόσο η Κέκροψ, όπου διατηρεί ένα ποσοστό της τάξης του 30%, όσο και η Optima Bank, όπου κατέχει μια μειοψηφική θέση κάτω του 5%.

Κάπως έτσι, μόνο τυχαία δεν ήταν η πρόσφατη αναφορά – υπόσχεση του επιχειρηματία ότι η τιμή της μετοχή της Intracom έχει τις δυνατότητες να ξεπεράσει τα σημερινά της επίπεδα (3,5 ευρώ).

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)