«Leaders of the Greek Economy»: Ο… εντεκάλογος του επιτυχημένου Leadership

Εξαιρετικά διαφωτιστική για τους νέους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ήταν και η τρίτη μέρα της πρωτοβουλίας της «Ναυτεμπορικής», «Leaders of the Greek Economy: H Ναυτεμπορική – γέφυρα ηγετών του Επιχειρείν με τη Νέα Γενιά».

Ανώτερα στελέχη και προσωπικότητες του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου μοιράστηκαν με τους φοιτητές, στον χώρο του παλαιού Χρηματιστηρίου, τις προσωπικές τους εμπειρίες και τα μαθήματα που πήραν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, ενώ έσπευσαν να τους δώσουν χρήσιμες αλλά και χρηστικές συμβουλές, για να χαράξουν τη δική τους επαγγελματική διαδρομή, με το πέρας των σπουδών τους, αναδεικνύοντας τα απαραίτητα στοιχεία για τον επιτυχημένο ηγέτη.

Ευελιξία και χαρακτήρας

Χαρακτήρας, soft skills και hard skills είναι το τρίπτυχο που χρειάζεται ένας νέος, για να ενταχθεί στην ομάδα της Ubitech, όπως είπε στους δεκάδες φοιτητές ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, διευθυντής Επιχειρηματικής Καινοτομίας και συνιδρυτής της Ubitech, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το gov.gr και την ψηφιοποίηση του Δημοσίου. Όσον αφορά τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας, ο κ. Αλεξάνδρου, απευθυνόμενος στους φοιτητές, είπε: «Να είστε ευέλικτοι, έτοιμοι για αναταράξεις και σε εγρήγορση, για να δείτε αν η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάσει το business με το οποίο ασχολείστε».

Τρίπτυχο

O διευθύνων σύμβουλος της Deloitte, Δημήτρης Κουτσόπουλος, της μίας εκ των τεσσάρων Big 4, αναφέρθηκε στο τρίπτυχο που χρειάζεται ένας εργαζόμενος για να μπορεί να αποδώσει και να λειτουργεί σωστά. Επισήμανε ότι το σημαντικό για να μπορέσει κανείς να συνεργαστεί με κάποιον είναι ότι «πρέπει να σ’ αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνεις», ενώ εξαιρετικά σημαντικό είναι και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί κανείς. Τρίτο χαρακτηριστικό, όπως επισήμανε ο ίδιος, θα πρέπει να είναι η πολύ καλή αμοιβή.

«Αν πετύχεις και τα τρία, bingο, κέρδισες. Έστω δύο από τα τρία, όμως, είναι πάντα υπεραρκετά, για να μπορείς να λειτουργείς σε έναν κόσμο και να μπορείς να είσαι θετικός και παραγωγικός», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Deloitte. Κλείνοντας τη συζήτηση με τους φοιτητές, ανέδειξε τη σημασία της προσήλωσης στον στόχο, της διάθεσης για δουλειά, καθώς και το να είναι κανείς ανοιχτός στην αλλαγή και να έχει όραμα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην αγορά εργασίας.

11 συμβουλές

Σε μια εκτενή αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση, ο κ. Γιάννης Αρτινός, διευθύνων σύμβουλος της ΑΜΒΥΞ και πρόεδρος στο Δ.Σ. της Μπάρμπα Στάθης, έδωσε 11 χρηστικές συμβουλές στους νέους φοιτητές που ήταν παρόντες, με σαφή παραδείγματα από μεγάλες επιχειρηματικές φιγούρες του διεθνούς επιχειρείν. Ο εντεκάλογος του κ. Αρτινού είναι, λοιπόν, ο εξής:

1. Οι υλοποιήσεις των στρατηγικών είναι οι πιο σημαντικές, ενώ έμφαση πρέπει να δίνει κανείς στη λεπτομέρεια.

2. Η προετοιμασία είναι το παν.

3. Γίνετε επιθετικοί στις ιδέες που φέρνετε.

4. Επιλέξτε συνεργάτες που είναι Α players, όχι Yes-sayers.

5. Να ρωτάτε, να είστε συνεχώς περίεργοι.

6. Πάρτε συμμετοχικές αποφάσεις, αλλά οι εταιρείες δεν είναι δημοκρατίες.

7. Δώστε εύσημα.

8. Χρησιμοποιήστε τα λάθη ως μάθημα.

9. Ζητήστε βοήθεια, ανατροφοδότηση (feedback).

10. Να είστε παθιασμένοι για αυτό που κάνετε, να το γουστάρετε.

11. Διασκεδάστε το.

Πέραν των εποικοδομητικών εισηγήσεων που έφεραν στο βήμα της εκδήλωσης οι ξεχωριστές επιχειρηματικές προσωπικότητες, οι παρόντες φοιτητές έγιναν αποδέκτες και μιας έκπληξης από τη «Ναυτεμπορική»: Ο Ρόμπερτ Πεφάνης, σύμβουλος διοίκησης του Mediterranean College, εμφανίστηκε στη σκηνή, προσφέροντας μια υποτροφία για έναν τυχερό από τους παρόντες φοιτητές και 40% έκπτωση στα δίδακτρα για τους υπόλοιπους.

Στοχοπροσήλωση

«Lead with calm, aim with clarity, act with purpose, & do it with discipline», είναι το μότο της Natasha Covas-Kneiss, διευθύνουσας συμβούλου του Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ. Επιτυχημένη επιχειρηματίας, γυναίκα αλλά και μητέρα τεσσάρων παιδιών, προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στους παρευρισκόμενους φοιτητές. Σε μια ομιλία που ενέπνευσε μάλλον λίγο περισσότερο τις νεαρές φοιτήτριες, η κ. Natasha Covas-Kneiss μίλησε για το πώς το προσωπικό κίνητρο, η στοχοπροσήλωση και η πειθαρχία αλλά και η σωστή διαχείριση χρόνου και το advance planning είναι τα συστατικά για μια επιτυχημένη καριέρα γυναίκας στο ελληνικό επιχειρείν.

Με ξεχωριστό τρόπο

Περιφερόμενος ανάμεσα στους φοιτητές, ο κ. Γιάννης Καλλίγερος, επικεφαλής του Ομίλου Εταιρειών Emil Frey Ελλάδας, έδωσε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τα απαραίτητα συστατικά για την επαγγελματική επιτυχία: όραμα, πάθος, ανθεκτικότητα, ομαδικότητα, θάρρος, τόλμη, ήθος, σωστή επιλογή συντρόφου και παρέας αλλά και τύχη είναι τα στοιχεία εκείνα που οφείλει να έχει ένας νέος για να προχωρήσει και να ανέβει ψηλά. Η δυναμική του παρουσία στον χώρο δεν σταμάτησε εκεί, καθώς προσέφερε ένα δώρο σε δύο παρευρισκόμενους φοιτητές: ένα Σαββατοκύριακο με αυτοκίνητο της αρεσκείας τους από τη Mercedes-Benz και δώρο τα καύσιμα.

Ευστροφία & όραμα

Ο Πάρης Κυριακόπουλος, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της Μοτοδυναμικής, μίλησε για την έννοια του leadership στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ηγέτης ανέφερε την ευστροφία (agility), τη νοοτροπία της ανάπτυξης (για συνεχή μάθηση), το πάθος και την επιμονή, αλλά και την ακεραιότητα. Σε παρόμοιο τόνο κινήθηκε και ο τελευταίος ομιλητής, κ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της Accenture Ελλάδας & Βουλγαρίας. Για τα χαρακτηριστικά που βλέπει στον επιτυχημένο ηγέτη, ανέφερε τα εξής: όραμα, συνέπεια, συνεργατικότητα, πνευματική ευελιξία, καθώς και ικανότητα για λήψη αποφάσεων σε περιβάλλοντα με υψηλή αβεβαιότητα (active agility).