Θωρακισμένη έναντι των εμπορικών αναταράξεων η Μondelez Eλλάδας

Η ανοδική πορεία που καταγράφει η αγορά του snacking «πριμοδοτεί» την Mondelez Ελλάδος, καθώς ακόμα και στις έντονα πληθωριστικές περιόδους η κατηγορία εμφανίζεται θωρακισμένη.

Η προσιτή «πολυτέλεια» ενός σνακ ελεγχόμενης μερίδας αποτελεί το βασικό πεδίο ανάπτυξης για τον όμιλο της Mondelez διεθνώς, ωστόσο, οι γενικότερες συνθήκες που επικρατούν επηρεάζουν σημαντικά τις προοπτικές.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας στην οικονομική έκθεση της Mondelez Ελλάς – που αποτελεί την εμπορική δραστηριότητα του ομίλου «Η βιομηχανία τροφίμων για καταναλωτές διανύει αυτή τη στιγμή μια περίοδο άνευ προηγουμένου παγκόσμιας γεωπολιτικής και μακροοικονομικής αστάθειας, η οποία έχει επηρεάσει βαθιά την επισιτιστική ασφάλεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η πολεμική σύγκρουση που στην Μέση Ανατολή, ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ απειλούν τη σταθερότητα του διεθνούς εμπορίου. Ταυτόχρονα, οι τιμές της ζάχαρης και του κακάο έχουν παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια. Οι αποδόσεις κακάο και ζάχαρης ενδέχεται να επηρεαστούν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ασθενειών των καλλιεργειών, διαθεσιμότητας εργατικού δυναμικού, αναλογιών αποθεμάτων και άλλων οικονομικών παραγόντων που εμποδίζουν την ομαλή ροή της ζήτησης και της προσφοράς τους στην αγορά. Ως εκ τούτου, οι διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών αναμένεται να επηρεάσουν την απόδοση της αγοράς τα επόμενα χρόνια και κατά συνέπεια το κόστος παραγωγής προϊόντων.

Οι προαναφερθέντες κίνδυνοι του κλάδου έχουν επηρεάσει τις δραστηριότητες του ομίλου Mondelez και έχουν οδηγήσει σε ευρύτερες διαταραχές στην προσφορά, τις μεταφορές και την εργασία, με αποτέλεσμα τον πληθωρισμό και γενικά υψηλότερα λειτουργικά κόστη στις δραστηριότητές της. Ο όμιλος παγκοσμίως χρησιμοποιεί τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου για να περιορίσει το υψηλότερο κόστος των εμπορευμάτων. Η εταιρεία παρακολουθεί από κοντά όλες τις ως άνω εξελίξεις φροντίζοντας παράλληλα να λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα για τον μετριασμό τυχόν επιπτώσεων μέσω βελτίωσης του προγράμματος παραγωγής και του επανακαθορισμού του ύψους των αποθεμάτων πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι τέτοιες ενέργειες θα είναι ικανές να μετριάσουν τη διατάραξη της παραγωγής».

Πάντως παρά το δυσμενές περιβάλλον η ελληνική θυγατρική διατηρεί μια χαλυβδωμένη εικόνα σε ο,τι αφορά στις επιδόσεις της εμπορικής δραστηριότητας. Για την Mondelez Ελλάδος η απόκτηση της Chipita από τον μητρικό όμιλο αποτέλεσε το εφαλτήριο για την ολοκληρωτική μεταμόρφωση της δραστηριότητάς στην εγχώρια αγορά.

Τα στοιχεία του ισολογισμού

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού η Mondelez Ελλάς Α.Ε Εμπορία Σοκολάτας και Τυποποιημένων Τροφίμων έκλεισε το 2024 με κύκλο εργασιών 249,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας υποχώρηση 5% σε σχέση με το 2023 όταν τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 262,3 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι τον Μάρτιο 2024 η Mondelez ολοκλήρωσε την πώληση στην Perfetti Van Melle της δραστηριότητας της τσίχλας, η οποία αποτελούσε περίπου το 7% του ετήσιου κύκλου εργασιών της. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την διοίκηση δεν επηρεάζει σημαντικά την εταιρεία.

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 200,6 εκατ. ευρώ έναντι 214,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση ενώ τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 48,7 εκατ. ευρώ έναντι 47,9 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα προ φόρων κέρδη εμφάνισαν οριακή πτώση κατά 0,5%a σε 17,8 εκατ ευρώ έναντι 17,9 εκατ ευρώ το 2023, ενώ αντίθετα η καθαρή κερδοφορία ενισχύθηκε εξίσου οριακά κατά 0,8% και διαμορφώθηκε σε 13,95 εκατ. ευρώ έναντι 13,83 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου για διανομή μερίσματος στους μετόχους αφορά σε 12,98 εκατ. ευρώ για την χρήση 2024. Σημειώνεται ότι η ελληνική θυγατρική στις χρήσεις 2022-2024 έχει «προσφέρει» συνολικά μερίσματα ύψους 29,33 εκατ. ευρώ.