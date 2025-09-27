Premia ΑΕΕΑΠ: Στο χαρτοφυλάκιό της ακίνητο στην Καισαριανή

Ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της στη κατηγορία των φοιτητικών κατοικιών η Premia ΑΕΕΑΠ με την αγορά ενός νέου ακινήτου (με ανωδομή 6 χιλ. τ.μ.) στην Καισαριανή, έναντι τιμήματος 5,81 εκατ. ευρώ.

Με την ανακατασκευή και τη μετατροπή του σε φοιτητική εστία, με τουλάχιστον 110 διαμερίσματα, θα αποτελέσει τη δεύτερη στην Αθήνα καθώς λειτουργεί ήδη μία στην Κυψέλη. Το ύψος της εν λόγω επένδυσης συνολικά θα διαμορφωθεί σε περίπου 13 εκατ. (αγορά ακινήτου και κόστος ανακατασκευής).

Στο μεταξύ σε λειτουργία έχουν τεθεί το διάστημα αυτό τρεις νέες φοιτητικές εστίες, ιδιοκτησία της Premia, σε Βόλο (50 φοιτητικά διαμερίσματα) Λάρισα (58) και Ξάνθη (43) οι οποίες έχουν πλήρως μισθωθεί. Σε ένα χρόνο θα λειτουργήσουν σε Ρόδο (35) Βόλο (80) και Ξάνθη (35), ενώ σχεδιάζει ακόμα δύο στην Πάτρα (συνολικά 140 διαμερίσματα).

Στόχος της ΑΕΕΑΠ, σε πρώτη φάση, είναι να συγκροτήσει χαρτοφυλάκιο 2.000 φοιτητικών κατοικιών.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Premia, Κώστα Μαρκάζο, η απόδοση των φοιτητικών εστιών κινείται μεταξύ 6,5% και 7,5%.

Σημειώνεται ότι το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της Premia για το 2025 ανέρχεται σε 180 εκατ., εκ των οποίων έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα επενδύσεις αξίας περίπου 110 εκατ., κατά κύριο λόγο σε στρατηγικούς για αυτήν κλάδους όπως τα ξενοδοχεία και η φοιτητική κατοικία.

Μεταξύ άλλων κατά το 3ο τρίμηνο προχώρησε σε επενδύσεις συνολικής αξίας 73 εκατ. αποκτώντας ξενοδοχειακή μονάδα στις Κανάριες Νήσους, σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα και εμπορικό ακίνητο στο Κορωπί.

Όπως προκύπτει από την οικονομική έκθεση του πρώτου εξαμήνου 2025, την οποία δημοσιοποίησε χθες η ΑΕΕΑΠ, υπάρχει ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου και η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα έχει συνολικά ενοποιημένα έσοδα μεταξύ 34 εκατ. και 35 εκατ. και λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) 22 εκατ. με 23 εκατ. ευρώ. Στα αποτελέσματα της θα συμβάλουν μεταξύ άλλων έσοδα 1,2 εκατ. που θα έχει μέχρι τέλος του έτους από το νεοαποκτηθέν ξενοδοχείο στις Κανάριες Νήσους.

Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Premia στις 30.6.2025 ήταν 536,7 εκατ., αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το τέλος του 2024 με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) να διαμορφώνεται σε 7,2% και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WAULT) σε 9,4 έτη.