CrediaBank: Στα 38,9 εκατ. τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων το α΄εξάμηνο του 2025

Τα οικονομικά της στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2025 δημοσίευσε η CrediaBank, καταγράφοντας σημαντικές επιδόσεις.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη από τον δείκτη τιμών καταναλωτή (PPI) του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 38,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 97% σε ετήσια βάση,επωφελούμενοι από τη συγχώνευση, θέτοντας νέο ρεκόρ για την τράπεζα.

Εξαιρούμενης της συνεισφοράς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο εισόδημα, το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι PPI αυξάνονται περισσότερο από 6 φορές σε ετήσια βάση.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2025 αυξάνονται κατά 62% σε τριμηνιαία βάση, καταδεικνύοντας τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας στα κέρδη.

Ομοίως, τα καθαρά περιθώρια κέρδους (NIM) επεκτείνονται κατά 20 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση.

Οι βασικοί παράγοντες κερδοφορίας του εξαμήνου του 2025 ήταν η αύξηση των καθαρών τόκων (NII) κατά 97% σε ετήσια βάση, η αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά 132% σε ετήσια βάση και η αύξηση των μη βασικών εσόδων κατά 203% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) επωφελήθηκαν κυρίως από την ισχυρή πιστωτική επέκταση καθώς και από τον υψηλότερο όγκο δανείων και ομολόγων, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Έσοδα προ φόρων

Μετά την εκκαθάριση, το 99% των εσόδων από τόκους αποδίδεται σε ιδιωτικά ιδρύματα, σε σύγκριση με 72% πριν από ένα χρόνο.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων (PBT) ανήλθαν σε 27,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 από 1,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, 17 φορές υψηλότερα λόγω της εντυπωσιακής απόδοσης των βασικών εσόδων (έσοδα από τόκους και καθαρά τέλη).

Τα αναφερόμενα κέρδη προ φόρων (PBT) ανήλθαν σε 8,5 εκατ. ευρώ, τα οποία προήλθαν από εφάπαξ χρεώσεις ύψους 29 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Εθελοντικής Εκκαθάρισης (VES) και την αναδιάρθρωση της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της ορθολογικής οργάνωσης του δικτύου καταστημάτων. Αυτές οι χρεώσεις, ωστόσο, θα επιταχύνουν την υλοποίηση συνεργειών (απόσβεση σε περίπου 2 χρόνια).

Επωφελούμενη από την εφαρμοζόμενη και την αναμενόμενη απομόχλευση και με βάση σημαντικά χαμηλότερες εφάπαξ χρεώσεις στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, η κερδοφορία αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται σημαντικά.

Ειδικότερα:

Τα Επαναλαμβανόμενα Κέρδη Προ Προβλέψεων του Ομίλου έφτασαν σε νέο ρεκόρ στα 38,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, αυξημένα κατά 124% σε ετήσια βάση.

Τα Επαναλαμβανόμενα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε 27,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, χάρη στην ισχυρή αύξηση των βασικών εσόδων.

Τα Καθαρά Έσοδα Τόκων αυξήθηκαν κατά 97% σε ετήσια βάση στα 78,5 εκατ. ευρώ. Βασικοί παράγοντες ήταν η ισχυρή καθαρή πιστωτική επέκταση και η αύξηση των υπολοίπων του χαρτοφυλακίου ομολόγων πέραν του αντίκτυπου από τη συγχώνευση. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Τράπεζα ανέφερε Καθαρή Πιστωτική Επέκταση ύψους 542 εκατ. ευρώ, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να επιταχύνεται σε 309 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 233 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Οι Νέες Εκταμιεύσεις έφτασαν τα 1,59 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, μια από τις καλύτερες επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου στην ιστορία της Τράπεζας και σύμφωνη με τον ετήσιο στόχο, παρά το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το 49% των νέων εκταμιεύσεων χορηγήθηκε σε ΜΜΕ και ιδιώτες (43% και 6% αντίστοιχα), ενώ το 51% σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Το καθαρό περιθώριο τόκων διευρύνθηκε κατά 20 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας τη μοναδική αύξηση στον τομέα λόγω του υψηλότερου όγκου δανεισμού και ομολόγων, καθώς και της σημαντικής βελτίωσης του μείγματος καταθέσεων.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν ισχυρή απόδοση φτάνοντας τα 17,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 132% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής δανείων, της συνεχούς αύξησης στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, των μεταφορών κεφαλαίων, καθώς και της διαχείρισης περιουσίας. Τα κεφάλαια των πελατών υπό διαχείριση ανήλθαν σε 810 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% από το τέλος του 2024.

το τέλος του 2024.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν, αυξάνοντας με εντυπωσιακό ρυθμό 112% σε ετήσια βάση στα 111,1 εκατ. ευρώ έναντι 52,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα κέρδη αποδοτικότητας, καθώς ο επαναλαμβανόμενος δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε κατά 180 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρά τη σημαντική

αύξηση των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων λόγω της απορρόφησης της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας. Ταυτόχρονα, οι συνολικές ενέργειες εξοικονόμησης κόστους μετά τη συγχώνευση (πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, συγχωνεύσεις υποκαταστημάτων και άλλες

ενέργειες μετασχηματισμού), έχουν ήδη επιτρέψει στην Τράπεζα να εξασφαλίσει συνέργειες άνω των 14 εκατ. ευρώ, σε

ετήσια βάση.

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου επιταχύνθηκαν κατά 9% σε τριμηνιαία βάση στα 6,6 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας το σύστημα (+2,5%). Το καλύτερο στην κατηγορία του προφίλ ρευστότητας με LDR στο 58% και LCR στο 221% τον Ιούνιο του 2025.

Ο δείκτης NPE βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στο 2,9% το πρώτο εξάμηνο του 2025 έναντι 57,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, επωφελούμενος από την ισχυρή επέκταση του καθαρού πιστωτικού ιστορικού και την ελάχιστη καθαρή ροή NPE. Ο δείκτης κάλυψης NPE διευρύνθηκε επίσης κατά 100 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση σε 47,8% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 10,4%, απορροφώντας την ισχυρή καθαρή πιστωτική επέκταση και το κόστος αναδιάρθρωσης. Ο δείκτης TCR διευρύνθηκε κατά 590 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση σε 17,3%, λόγω της επιτυχημένης έκδοσης ομολόγων AT1 και Tier II.

Δήλωση της CEO Έλενας Βρεττού

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 542 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με τον μέσο όρο του τομέα. Η Τράπεζα κατείχε μερίδιο αγοράς περίπου 11% της συνολικής καθαρής πιστωτικής επέκτασης, υπογραμμίζοντας την ελκυστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, τον δυναμισμό της και την ικανότητά της να αυξήσει περαιτέρω τη διείσδυσή της στην αγορά με υγιή νέα χρηματοδότηση.

Από την αρχή του έτους, έχουμε εκταμιεύσει νέα δάνεια ύψους 1,59 δισεκατομμυρίων ευρώ, μια από τις καλύτερες επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου στην ιστορία της Τράπεζας.

Οι Μεγάλες Επιχειρήσεις εκταμίευσαν 0,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 0,78 δισεκατομμύρια ευρώ εκταμιεύθηκαν σε ΜΜΕ και νοικοκυριά. Επιτύχαμε παρόμοια ισχυρή απόδοση στις καταθέσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το τέλος του 2024.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους συνέχισαν την ανοδική τους τάση στο 2ο τρίμηνο του έτους. Οι προσπάθειές μας να βελτιώσουμε τα έσοδα από προμήθειες απέδωσαν επίσης καρπούς αυτό το τρίμηνο,

καθώς διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σημαντικά, παρουσιάζοντας βελτίωση 97% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου, η οποία επιδεικνύει ανθεκτικότητα παρά την απώλεια εσόδων από τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια.

Ταυτόχρονα, η εμπιστοσύνη που δείχνουν στην Τράπεζά μας τόσο η αγορά όσο και οι παγκόσμιες επενδυτικές εταιρείες, μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε πιο αποτελεσματικά στις προκλήσεις του σύγχρονου τραπεζικού συστήματος και να παραμένουμε ανταγωνιστικοί. Από τον Ιούνιο του 2025, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ανέρχονταν σε συνολικά 810 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων – αύξηση 7% σε σύγκριση με το τέλος του 2024. Στόχος μας είναι να επενδύσουμε περαιτέρω σε συνεργασίες με παγκόσμιους οργανισμούς κορυφαίας ποιότητας που μας διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό, προσφέροντας αντικειμενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και πρόσβαση σε διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία διαχείρισης περιουσίας. Αυτή η συνεχής ανοδική πορεία, με αυξανόμενα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη υψηλής ποιότητας, για 10ο συνεχόμενο τρίμηνο, μας επιτρέπει να προχωρήσουμε το ταξίδι μετασχηματισμού μας με πολλαπλά ορόσημα.

Το νέο μας ξεκίνημα σηματοδοτήθηκε από το νέο μας όνομα: CrediaBank. Ένα όνομα που αντικατοπτρίζει ποιοι είμαστε και τι φιλοδοξούμε να γίνουμε: μια τράπεζα εμπνευσμένη και επικεντρωμένη στον άνθρωπο. Το νέο όνομα εκφράζει τις σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζουμε καθημερινά με τους πελάτες μας, προσφέροντας απεριόριστες ευκαιρίες για όλους, πάντα. Η CrediaBank λειτουργεί πλέον ως μία τεχνολογικά οντότητα, μετά τη λειτουργική συγχώνευση των συστημάτων πληροφορικής της πρώην Attica Bank και της Pancreta Bank. Πρόκειται για ένα απαιτητικό και εξαιρετικά πολύπλοκο έργο που ολοκληρώθηκε ακριβώς ένα χρόνο μετά τη νομική συγχώνευση, χάρη στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση του προσωπικού της Τράπεζας και των συνεργατών μας. Η λειτουργική ενοποίηση σηματοδοτεί ένα ακόμη θεμελιώδες και στρατηγικό βήμα στην πορεία της CrediaBank. Μετά την ενοποίηση και τη σταθεροποίηση των συστημάτων, στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία των πελατών σε όλα τα σημεία επαφής με την Τράπεζα – από τις ψηφιακές πλατφόρμες έως τα φυσικά καταστήματα. Η λειτουργική ενοποίηση είναι επίσης η απαραίτητη προϋπόθεση και το σημείο εκκίνησης για την έναρξη του πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας, τόσο στις εφαρμογές που απευθύνονται στους πελάτες όσο και στον αυτοματισμό των εσωτερικών διαδικασιών, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τη βάση κόστους της Τράπεζας.

Ένας άλλος βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης εντός των καταστημάτων. Γι’ αυτό επενδύσαμε σε μια σημαντική αλλαγή: τη δημιουργία μιας ιδέας καταστημάτων Νέας Γενιάς, που εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τους ανθρώπους στο επίκεντρο. Φιλόξενοι και προσβάσιμοι χώροι, ανοιχτοί στους πελάτες μας όλη την ημέρα, χωρίς ραντεβού—όπως πάντα. Στόχος μας είναι να επανασχεδιάσουμε το 10% όλων των καταστημάτων μας μέχρι το τέλος του έτους με αυτή τη νέα ιδέα στην Αθήνα, την Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Ωστόσο, το επιχειρηματικό μας σχέδιο δεν σταματά στα σύνορα. Τον Ιούνιο, κάναμε το ντεμπούτο μας στις διεθνείς χρηματαγορές με μια καινοτόμο διπλή έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II. Αυτή η συναλλαγή ήταν μια άνευ προηγουμένου επιτυχία, υπερκαλύφθηκε περισσότερο από 4,5 φορές, προσελκύοντας προσφορές από πάνω από 50 κορυφαίους επενδυτές, ξεπερνώντας τα 1,2 δισ. ευρώ—μια σαφής ψήφος εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της CrediaBank.

Τέλος, βρισκόμαστε στο κατώφλι της πρώτης διεθνούς επέκτασης της CrediaBank: την εξαγορά του 70% της HSBC Malta. Αυτή η συμφωνία θα διπλασιάσει όλα τα οικονομικά μας μεγέθη και θα αλλάξει ριζικά τη θέση μας τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα.

Φέτος, επανσυσταθούμε. Όχι μόνο με νέο όνομα και εμπορικό σήμα, αλλά ως τράπεζα με διεθνείς προοπτικές. Στόχος μας είναι να καινοτομούμε με νέα καταστήματα, νέες ψηφιακές εφαρμογές, νέα προϊόντα και νέες προσφορές— με επίκεντρο πάντα τις ανάγκες των πελατών. Η ευελιξία και η προσβασιμότητα θα συνεχίσουν να μας διαφοροποιούν, διατηρώντας τις καινοτόμες προσφορές που εισαγάγαμε στον τραπεζικό τομέα, τις οποίες οι πελάτες μας χρησιμοποιούν πλέον στην καθημερινότητά τους.

Με ισχυρό αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ρυθμιστικές αρχές, τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους, συνεχίζουμε με συνέπεια στην πορεία που έχουμε χαράξει».